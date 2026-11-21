يميل الإنسان بطبيعته إلى الانجذاب لكل ما هو غامض وخارق للمألوف، فالأشياء التي تتحدى التفسيرات المعتادة وتثير الأسئلة حول المجهول لطالما شغلت خيال البشر وأشعلت فضولهم، من الكائنات الغريبة والوحوش الأسطورية إلى الظواهر التي يصعب تفسيرها، وبين الحقيقة والخيال، تتحول بعض الحوادث الغامضة إلى حكايات تتناقلها الأجيال، خاصة عندما تتعدد الشهادات وتغيب الأدلة القاطعة، ومن بين هذه القصص، حكاية وحش غريب ظهر في سماء مدينة أمريكية قبل أكثر من قرن، وأثار ذعراً واسعاً قبل أن تكشف الأيام عن حقيقة لم يتوقعها أحد.

أثارت مشاهدات غريبة في مدينة كروفوردسفيل بولاية إنديانا الأمريكية، في سبتمبر 1891، حالة من الذعر بين السكان، بعدما أبلغ شهود عن ظهور مخلوق أبيض ضخم يحلق في السماء، بلا رأس أو ذيل، وله عين حمراء متوهجة، قبل أن تكشف التحقيقات لاحقاً عن تفسير غير متوقع لهذه الظاهرة، التي تحولت إلى واحدة من أشهر الحكايات المرتبطة بالكائنات الغامضة.

وبدأت القصة في 5 سبتمبر 1891، عندما شاهد اثنان من عمال توصيل الثلج، مارشال ماكنتاير وبيل غراي، جسماً غريباً في السماء نحو الساعة الثانية فجراً.

ووصفاه بأنه كائن أبيض يشبه الكفن، يبلغ طوله نحو 5.5 أمتار وعرضه 2.44 متر، ويحلق على ارتفاع يتراوح بين 30 و122 متراً.

وأشار الشاهدان إلى أنه كان يتحرك بحركات ملتوية، ويصدر أصواتاً أجشة ومثيرة للقلق، ما دفعهما إلى الاحتماء داخل حظيرة ومراقبته قرابة ساعة.

ولم تقتصر المشاهدات على العاملين، إذ أكد القس جورج دبليو سويتزر وزوجته رؤية الجسم الغريب في الليلة نفسها، حيث وصفا حركته بأنها تشبه حركة الثعابين في الهواء، مشيرين إلى أنه انخفض فوق أحد المنازل قبل أن يرتفع مجدداً ويواصل الدوران فوق المدينة.

وفي الليلة التالية، خرج مئات السكان لمشاهدة الظاهرة، وسط روايات عن جسم يحلق على ارتفاع نحو 91 متراً، وله عين واحدة كبيرة متوهجة باللون الأحمر، فيما ادعى بعض الشهود أنهم شعروا بحرارة أنفاسه أثناء مروره على ارتفاع منخفض.

وسرعان ما انتشرت القصة في الصحف الأمريكية، ووصلت إلى صحيفة "بروكلين إيغل" في 10 سبتمبر من العام نفسه، لتتحول الحادثة إلى موضوع مثير للجدل على المستوى الوطني.

وبينما اعتبر بعض السكان الظاهرة نذيراً بنهاية العالم، رأى آخرون أنها مجرد أوهام بصرية، وربط البروفيسور روبرت بيرتون المشاهدات بتأثير مشروبات روحية على الشهود.

لكن التفسير الأكثر واقعية ظهر لاحقاً، عندما تتبع سكان محليون، الجسم الغريب، وتوصلوا إلى أنه لم يكن مخلوقاً خارقاً، بل سرباً يضم مئات الطيور من نوع "الزقزاق القاتل".

ورجحت صحيفة "كروفوردسفيل جورنال" أن أضواء الإنارة الكهربائية التي رُكبت حديثاً في المدينة ساهمت في إرباك الطيور، فيما تسببت بطونها البيضاء وحركات أجنحتها المتزامنة في ظهورها كأنها كائن واحد ضخم يلتوي في السماء، أما الأصوات الغريبة فكانت على الأرجح صرخات الطيور مجتمعة.

ورغم هذا التفسير، بقيت حادثة "وحش كروفوردسفيل" حاضرة في أدبيات الظواهر الغامضة، وتناولها الكاتب تشارلز فورت في كتابه "LO!" الصادر عام 1931، كما وصفها الباحث جيروم كلارك بأنها من أكثر التقارير غرابة في تاريخ مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة.

وامتد تأثير القصة إلى الثقافة الشعبية، حيث ظهرت في برامج تلفزيونية وألعاب وقصص مصورة، من بينها برنامج "MonsterQuest" على قناة History Channel.

ولم تُسجل أي صور فوتوغرافية أو أدلة مادية تثبت وجود مخلوق بالمواصفات التي وصفها الشهود، لتبقى روايات عام 1891 مستندة إلى شهادات متفرقة، فيما يظل تفسير سرب الطيور الأكثر تداولاً لتلك الواقعة التي بدأت بمشهد مرعب في سماء مدينة أمريكية، وانتهت بكشف سر طبيعي وراء واحدة من أغرب حكايات الوحوش الطائرة.