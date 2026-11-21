لا تقتصر وجبات الطائرات على إعداد الطعام وتسخينه قبل تقديمه للركاب، بل تمر بمنظومة متكاملة تبدأ من مطابخ صناعية متخصصة بالقرب من المطارات، وتشمل الطهي والتبريد والتعبئة والنقل، وصولا إلى إعادة التسخين داخل الطائرة.

ورغم التطور الكبير في صناعة تموين الطائرات، يظل مذاق الطعام على ارتفاع آلاف الأقدام مختلفا عن مذاقه على الأرض، نتيجة تأثير ظروف الطيران على حاستي الشم والتذوق.

مطابخ ضخمة وسلسلة إنتاج دقيقة

تعتمد شركات الطيران على شركات متخصصة لإعداد آلاف الوجبات يوميا، وفق معايير دقيقة للسلامة الغذائية ومواعيد الرحلات.

وتكشف تجربة منشأة شركة "Gate Gourmet" بمطار جون إف كينيدي في نيويورك عن حجم هذه الصناعة، إذ كانت المنشأة، وفق تقرير نشره موقع "The Points Guy" تنتج وجبات لنحو 40 رحلة دولية يوميا، بإجمالي يصل إلى 13 ألف وجبة، ويرتفع إلى 18 ألفا خلال موسم الصيف، بمشاركة نحو 300 موظف.

وتُجهز الوجبات وفق نظام "الطهي ثم التبريد" (Cook-Chill)، حيث يُطهى الطعام ثم يُبرّد سريعا، ويوزع في الأطباق ويحفظ في درجات حرارة منخفضة، قبل إعادة تسخينه على متن الطائرة، وتتم هذه العمليات داخل بيئات مبردة، مع وزن الحصص بدقة لضمان توحيد الكميات وجودة التقديم.

من المطبخ إلى الطائرة.. سباق مع الزمن

ترتبط عمليات تجهيز الوجبات بأعداد الركاب ومواعيد الإقلاع، إذ ترسل شركات الطيران الأعداد النهائية قبل الرحلة بأربع إلى ست ساعات، بينما تتطلب الوجبات الخاصة، مثل الحلال والوجبات الغذائية المخصصة، تأكيدا مسبقا غالبا قبل 24 ساعة.

وتُنقل الوجبات بواسطة شاحنات تموين مجهزة بمنصات هيدروليكية ترفع الحاويات إلى أبواب الطائرات، وقد تصل تكلفة الشاحنة الواحدة إلى نحو 300 ألف دولار. وبعد تحميلها، توزع عربات الطعام داخل المطابخ المخصصة بالطائرة لتسهيل وصول أفراد الطاقم إليها أثناء الخدمة.

لماذا يتناول الطيارون وجبات مختلفة؟

من إجراءات السلامة المعروفة في قطاع الطيران أن يتناول قائد الطائرة ومساعده وجبتين مختلفتين، لتجنب تعرضهما معا للتسمم الغذائي.

وترجع هذه الممارسة إلى حادثة وقعت في 3 فبراير 1975، عندما أصيب 143 راكبا وأحد أفراد طاقم الضيافة بالتسمم على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية، بعد تناول وجبة من عجة البيض واللحم المقدد أعدها طاهٍ يعاني جروحا ملوثة في أصابعه، ولم يُصب قائدا الطائرة لأنهما تناولا وجبة مختلفة.

وعقب التحقيق، أوصى الدكتور ميكي آيزنبرغ، من إدارة الصحة بولاية ألاسكا، بتقديم وجبات مختلفة لطاقم القيادة، وإعدادها بواسطة طهاة مختلفين، لتقليل مخاطر تعرض الطيارين معا للتسمم.

30% انخفاضا في الإحساس بالحلاوة والملوحة

يرتبط اختلاف مذاق الطعام على الطائرات بالتغيرات التي تحدث لحواس الإنسان داخل المقصورة، ففي عام 2010، أجرت شركة "LSG Sky Chefs" بالتعاون مع معهد "Fraunhofer" الألماني دراسة لمحاكاة ظروف الضغط داخل الطائرات، وأظهرت أن الإحساس بمذاقي الحلاوة والملوحة قد ينخفض بنسبة تصل إلى 30%، بينما تتأثر المذاقات الأخرى بدرجة أقل.

ويُعد انخفاض الرطوبة من أبرز أسباب هذه الظاهرة، إذ قد تصل إلى نحو 15% في الدرجة الاقتصادية، ما يؤدي إلى جفاف الأنف وإضعاف حاسة الشم، التي تؤدي دورا أساسيا في إدراك النكهات، لذلك قد تبدو الوجبة نفسها أقل وضوحا في مذاقها مقارنة بتناولها على الأرض.

ضوضاء الطائرة تؤثر في التذوق

لا يقتصر التأثير على الرطوبة والضغط، بل تمتد آثاره إلى الضوضاء داخل المقصورة، فقد توصلت دراسة لجامعة كورنيل عام 2015 إلى أن الضوضاء المرتفعة، التي قد تصل إلى 85 ديسيبل، تقلل الإحساس بالمذاق الحلو، لكنها تعزز الإحساس بمذاق "الأومامي"، المعروف بالمذاق الغني الموجود في أطعمة مثل الطماطم.

ويساعد ذلك في تفسير ارتفاع استهلاك عصير الطماطم على متن الرحلات، إذ لاحظت شركة لوفتهانزا أن استهلاكه أصبح كبيراً بدرجة ملفتة، بسبب زيادة استساغته في ظروف الطيران.

كيف تتغلب شركات الطيران على اختلاف المذاق؟

بدأت شركات الطيران التعامل مع هذه المشكلة منذ عقود، ففي عام 1973 استعانت شركة الطيران الفرنسية "UTA" بالطاهي ريموند أوليفر لإعادة تصميم قوائم الطعام بما يتناسب مع تغير حاسة التذوق، من خلال زيادة نسب الملح والسكر والزيت.

أما اليوم، فتُصمم الوجبات باستخدام التوابل القوية والصلصات الغنية بالنكهات والمكونات المعززة لمذاق الأومامي، مع اختيار أطباق تتحمل التبريد وإعادة التسخين دون فقدان جودتها، ولهذا تنتشر أطباق الكاري واليخنات واللحوم المطهية ببطء في قوائم الطعام الجوية.

من السندويشات عام 1919 إلى صناعة عالمية

تعود بدايات تقديم الطعام على متن الطائرات إلى عام 1919، عندما قدمت شركة "Handley Page Transport" وجبات على رحلاتها بين لندن وباريس، وكانت تقتصر على السندويشات والفواكه.

وبعد أكثر من 100 عام، تحولت وجبات الطيران إلى صناعة عالمية تجمع بين علوم الأغذية والهندسة واللوجستيات، وتخضع لمراحل دقيقة من الإعداد والنقل والتقديم.

إن اختلاف مذاق الطعام في السماء لا يعني بالضرورة انخفاض جودته، بل يعكس تأثير بيئة الطيران على حواس الإنسان، إلى جانب منظومة غذائية متكاملة صُممت لتقديم وجبات آمنة ومناسبة للركاب على ارتفاع آلاف الأقدام.