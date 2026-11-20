في مؤشر جديد على اتساع التأثيرات البيئية للتغير المناخي، كشفت دراسة علمية حديثة أن تحمّض المحيطات قد يهدد حتى أكثر المفترسات البحرية شراسة، بعدما أظهرت تجارب مخبرية تعرض أسنان أسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الزعانف السوداء لتشققات وتآكل وتلف في الجذور عند تعريضها لمياه مرتفعة الحموضة.

وأجرى الدراسة فريق بحثي من جامعة هاينريش هاينه بمدينة دوسلدورف الألمانية، ونُشرت نتائجها في مجلة Frontiers in Marine Science، حيث سعى الباحثون إلى معرفة مدى تأثر أسنان أسماك القرش بالتغيرات المتوقعة في كيمياء مياه المحيطات خلال القرون المقبلة.

وخلال التجربة، جمع الباحثون أكثر من 600 سن متساقط من أسماك قرش موجودة في أحد أحواض العرض المائي، واختاروا 16 سنا سليمة لاختبار تأثير مستويات مختلفة من الحموضة عليها، إذ وُضعت لمدة ثمانية أسابيع في خزانات مياه عند مستويين للرقم الهيدروجيني (pH)، هما 8.1، الذي يمثل متوسط مستوى المحيطات حاليا، و7.3، الذي يحاكي سيناريو محتملا بحلول عام 2300 نتيجة استمرار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأظهرت النتائج أن الأسنان التي تعرضت للمياه الأكثر حموضة عانت من تشققات وتجاويف سطحية وتآكل في الجذور، إلى جانب تدهور في بنيتها، مقارنة بالأسنان التي بقيت في ظروف الحموضة الطبيعية.

كما لاحظ الباحثون زيادة في محيط بعض الأسنان، مرجعين ذلك إلى خشونة أسطحها وعدم انتظامها، وليس إلى نموها الفعلي.

وتكشف النتائج عن مفارقة علمية لافتة، فزيادة خشونة سطح الأسنان قد تحسن قدرتها على القطع والتمزيق، لكنها في المقابل تضعف تماسكها البنيوي وتجعلها أكثر عرضة للكسر، وهو ما قد يؤثر في قدرة أسماك القرش على اصطياد فرائسها.

وأوضح ماكسيميليان باوم، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن أسنان أسماك القرش تمثل أسلحة طبيعية مصممة لتمزيق اللحوم، وليس لتحمل ارتفاع حموضة المحيطات، محذرا من أن التغيرات الكيميائية في البيئة البحرية قد تؤثر في كفاءة هذه الأسنان وسلامتها.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة أسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الزعانف السوداء، التي تسبح غالبا وأفواهها مفتوحة، ما يجعل أسنانها على تماس مباشر ومستمر مع مياه البحر.

وقد يؤدي التعرض طويل الأمد للمياه الأكثر حموضة إلى تراكم الأضرار، خصوصا لدى الأنواع التي تستغرق فترات أطول لاستبدال أسنانها.

ورغم أن أسماك القرش الحية تمتلك قدرة طبيعية على تعويض الأسنان التالفة واستبدالها، فإن الباحثين يشيرون إلى أن هذه العملية قد تتطلب طاقة إضافية في ظل ظروف المحيطات الأكثر حموضة، وهو ما يستدعي مزيدا من الدراسات لفهم التأثيرات الفعلية على الكائنات الحية.

وأكد الباحثون أن الحفاظ على مستويات الرقم الهيدروجيني للمحيطات بالقرب من معدلاتها الحالية يمثل عاملا مهما لحماية البنية الجسدية لأسنان المفترسات البحرية، مشيرين إلى أن تداعيات التغير المناخي لا تقتصر على نوع واحد، بل قد تمتد إلى الشبكات الغذائية والأنظمة البيئية البحرية بأكملها.

وتعيد الدراسة تسليط الضوء على جانب غير مرئي من أزمة المناخ، فبينما تتركز المخاوف عادة على ارتفاع درجات حرارة المياه وابيضاض الشعاب المرجانية وارتفاع مستوى سطح البحر، قد يحمل تحمّض المحيطات تهديدات دقيقة تطال حتى الأدوات الحيوية التي تعتمد عليها المفترسات البحرية للبقاء، بما قد ينعكس على توازن الحياة في أعماق البحار.