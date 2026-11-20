في واحدة من أكثر القصص إثارة في عالم الحياة البرية، يواصل التمساح "هنري" جذب أنظار العالم، بعدما تجاوز عمره التقديري 125 عاما، ليصبح أحد أكبر التماسيح المعروفة في الأسر.

ويعيش هذا العملاق من فصيلة تمساح النيل داخل مركز "كروكوورلد" للحفاظ على الحياة البرية بمدينة سكوتبورغ، في مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حيث تحول إلى أحد أشهر سكان المركز وأكثرهم إثارة لاهتمام الزوار.

ولا تكمن غرابة قصة هنري في عمره وحده، بل في حجمه الهائل أيضا، إذ يتجاوز طوله 5 أمتار، ويبلغ وزنه نحو 700 كيلوغرام، وهي أبعاد تجعله من العمالقة بين أفراد فصيلته.

وتشير التقديرات إلى أنه وُلد قرابة عام 1900 في دلتا أوكافانغو بدولة بوتسوانا، قبل انتقاله إلى مركز كروكوورلد عام 1985، عندما كان يبلغ نحو 85 عاما، وفق الرواية المتداولة لدى المركز.

10 آلاف صغير وست إناث.. عائلة استثنائية

ومن بين أكثر التفاصيل إثارة في حياة هذا التمساح، تقديرات القائمين على رعايته بأنه أنجب أكثر من 10 آلاف صغير منذ وجوده في المركز، بعد تزاوجه مع ست إناث على الأقل، ويشارك هنري مكان إقامته مع التمساح "كولغيت"، الذي يُقدّر عمره بنحو 90 عاما، ليشكلا معا اثنين من أبرز سكان المركز.

وبحسب موقع "لايف ساينس" العلمي، يحتفل المركز بعيد ميلاد هنري في 16 ديسمبر من كل عام، رغم عدم معرفة تاريخ ميلاده الحقيقي على وجه الدقة، وفي ديسمبر 2025، احتفل المركز ببلوغه عامه الـ125، فيما تشير تقارير جنوب أفريقية منشورة في أكتوبر الماضي إلى أنه يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الـ126 في ديسمبر المقبل.

لماذا يعيش هنري كل هذه السنوات؟

ويثير العمر الاستثنائي لهنري تساؤلات علمية بشأن قدرة التماسيح على البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة، وفي هذا السياق، أوضح ستيفن أوستاد، عالم الأحياء بجامعة ألاباما والمتخصص في دراسة شيخوخة الحيوانات، أن وصول التمساح إلى عمر يتجاوز 120 عاما ليس أمرا مستحيلا، مشيرا إلى أن الزواحف تمتلك خصائص بيولوجية تساعدها على توفير الطاقة وإبطاء بعض مظاهر التقدم في العمر.

وتتمثل إحدى هذه الخصائص في أن التماسيح من الحيوانات ذات الدم البارد، إذ تعتمد على مصادر الحرارة الخارجية لتنظيم درجة حرارة أجسامها، ما يقلل احتياجاتها من الطاقة والغذاء.

ووفقا لتقديرات أوستاد، فإن تمساحا بحجم الإنسان قد يحتاج إلى نحو 4% فقط من كمية الطعام التي يحتاج إليها حيوان ثديي بالحجم نفسه، كما تستمر التماسيح في النمو مع تقدمها في العمر، ويساعدها حجمها الضخم على تجنب كثير من الأخطار.

ولا يستبعد العلماء أن تكون ظروف الأسر قد أسهمت بدورها في إطالة عمر هنري، إذ يحصل داخل المركز على الغذاء والرعاية، ويتمتع بالحماية من كثير من المخاطر التي تواجه التماسيح في البرية، مثل الإصابات ونقص الغذاء والحيوانات المفترسة.

كما يناقش بعض الباحثين ظاهرة تُعرف باسم "الشيخوخة الضئيلة" (Negligible Senescence)، التي تشير إلى عدم ظهور تراجع بيولوجي واضح مع التقدم في العمر لدى بعض الكائنات، ومنها أنواع من التماسيح.

لغز العمر الحقيقي.. هل يبلغ هنري 125 عاما بالفعل؟

ورغم الشهرة التي اكتسبها هنري، فإن عمره لا يزال تقديريا وليس موثقا بسجل رسمي لميلاده، لأنه وُلد في البرية.

ونقل موقع "لايف ساينس" عن أوستاد قوله إن العلماء لا يستطيعون الجزم بما إذا كان عمره 100 عام أو 130 عاما، وإن بلوغه 125 عاما يظل احتمالا علميا واردا، كما تتباين الروايات بشأن بدايات حياته وتاريخ أسره في بوتسوانا.

أما رقم 10 آلاف صغير، فهو تقدير وضعه القائمون على رعايته، وليس نتيجة عملية إحصاء موثقة.

ويؤكد ذلك أهمية التعامل بحذر مع الأرقام المتداولة بشأن عمره وتاريخه التكاثري، خصوصا في ظل صعوبة دراسة أعمار التماسيح، التي تتطلب متابعة الحيوانات منذ ولادتها وحتى نهاية حياتها، وهي مهمة قد تستغرق عقودا طويلة.

شهرة عالمية ورسالة للحفاظ على الحياة البرية

وفي أكتوبر الماضي، عاد اسم هنري إلى الواجهة الإعلامية الدولية، بعدما استضاف مركز كروكوورلد فريقا من منظمي رحلات الحياة البرية الأستراليين، الذين زاروا المركز وصوروا محتوى عن التمساح الشهير وجهود الحفاظ على البيئة والحياة البرية.

وأكدت إدارة المركز أن الاهتمام الدولي بقصة هنري يمثل فرصة لتعريف الجمهور بأهمية حماية الحيوانات والتوعية بدورها في التوازن البيئي.

وبين عمره المثير للدهشة وحجمه الضخم ونسله الذي يُقدّر بالآلاف، لا يمثل هنري مجرد حالة نادرة في عالم التماسيح، بل يقدم نموذجا لافتا لدراسة طول العمر لدى الزواحف، ويطرح أسئلة علمية لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

وبينما يقترب موعد احتفاله بعيد ميلاده الـ126 في 16 ديسمبر 2026، يواصل هذا التمساح العجوز جذب اهتمام العالم، محتفظا بمكانته كواحد من أكثر سكان عالم الحيوان إثارة للفضول.