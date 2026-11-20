قد يبدو رمز حجز الطيران المكوّن من 6 أحرف وأرقام مجرد رقم مرجعي عادي يحتاج إليه المسافر عند تسجيل الوصول أو تعديل موعد رحلته، لكنه في الحقيقة قد يكون مفتاحا للوصول إلى كم هائل من البيانات الشخصية وتفاصيل السفر، تبدأ بالاسم والمقعد ووسيلة الدفع، وقد تصل إلى رقم جواز السفر وتاريخ انتهائه.

ويحمل هذا الرمز، المعروف باسم "رمز مرجع الحجز" (PNR)، أهمية أكبر مما يتصور كثير من المسافرين، إذ يرتبط بسجل إلكتروني تفصيلي تحتفظ به أنظمة الحجز العالمية، ويتضمن معلومات عن صاحب الحجز والأشخاص المرافقين له، وخط سير الرحلة، والتعديلات التي أجراها، والخدمات التي طلبها أثناء السفر.

وبحسب تقارير إعلامية فإن التعامل مع رمز الحجز باعتباره مجرد رقم عادي قد يعرض بيانات المسافرين لمخاطر تتعلق بالخصوصية والأمن الرقمي، خصوصا أن هذا الرمز يظهر في أماكن متعددة، منها بطاقة صعود الطائرة ورسائل تأكيد الحجز وبطاقات الأمتعة.

لماذا يمثل رمز الحجز المكوّن من 6 أحرف أهمية كبيرة؟

يتكون رمز الحجز المستخدم في معظم أنظمة الطيران من 6 خانات تجمع بين الحروف والأرقام، مثل "8EI29V"، ويُستخدم للوصول إلى ملف الحجز الإلكتروني الخاص بالمسافر.

ويتيح هذا الملف الاطلاع على مجموعة واسعة من المعلومات، تشمل الاسم الكامل للمسافر، وأسماء الأشخاص المدرجين معه في الحجز، وتفاصيل الرحلة ومواعيدها، ورقم المقعد، والوجبات المطلوبة، وبيانات الدفع، فضلا عن سجل التعديلات التي طرأت على الحجز.

وقد يتضمن الملف أيضا معلومات جواز السفر، مثل رقمه وبلد إصداره وتاريخ انتهاء صلاحيته، إذا كانت شركة الطيران قد جمعت هذه البيانات ضمن إجراءات الحجز والسفر.

وتكمن حساسية هذا الرمز في أنه قد يمثل، إلى جانب اسم المسافر، وسيلة للوصول إلى تفاصيل الحجز أو إجراء بعض التعديلات عليه في الأنظمة التي لا توفر إجراءات تحقق إضافية كافية.

2.18 مليار احتمال.. لكن الرمز ليس كلمة مرور

قد يبدو رمز الحجز المكوّن من 6 خانات آمنا للوهلة الأولى، إذ يتيح استخدام 36 حرفا ورقما في كل خانة نحو 2.18 مليار تركيبة محتملة.

لكن هذا الرقم لا يعني أن الرمز يتمتع بمستوى حماية مماثل لكلمات المرور، فهو ليس مصمما أساسا ليكون وسيلة تحقق أمنية مستقلة، بل رقما مرجعيا لتحديد ملف الحجز.

كما أن الرمز ليس سريا بالمعنى التقليدي، إذ يُطبع على بطاقة صعود الطائرة وبطاقة الأمتعة، ويُرسل عبر البريد الإلكتروني ضمن تأكيد الحجز، وقد يكون مضمّنا في الرمز الشريطي الموجود على بطاقة الصعود.

وأظهرت أبحاث أمنية أن بعض أنظمة الحجز لا تعتمد على توليد الرموز بصورة عشوائية بالكامل، بل تستخدم أنماطا معينة، من بينها إصدار الرموز بالتتابع، وهو ما قد يزيد احتمالات تخمينها في حال غياب إجراءات الحماية المناسبة.

وفي دراسة قدمها باحثون خلال مؤتمر "Chaos Communication Congress" عام 2016، أشار خبراء الأمن الرقمي إلى أن بعض أنظمة التوزيع العالمية كانت تفتقر إلى وسائل كافية للتحقق من هوية المسافرين، مع إمكانية تجربة أعداد كبيرة من رموز الحجز دون وجود قيود فعالة على المحاولات.

الحكومات تحتفظ بنسخ من بيانات المسافرين لسنوات

ولا تقتصر إمكانية الوصول إلى بيانات الحجز على شركات الطيران ووكالات السفر، إذ تحصل جهات حكومية في أوروبا والولايات المتحدة على نسخ من هذه البيانات وفق أطر قانونية محددة.

فبموجب التوجيه الأوروبي رقم 2016/681، يمكن الاحتفاظ ببيانات سجل المسافر لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع إخفاء المعلومات التي تكشف الهوية مباشرة بعد مرور 6 أشهر، ولا يمكن إعادة كشفها إلا بموافقة جهة قضائية أو سلطة مختصة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تصل مدة الاحتفاظ ببيانات الحجز لدى وزارة الأمن الداخلي إلى 15 عاما، تشمل 5 سنوات في قاعدة بيانات نشطة، ثم 10 سنوات إضافية في قاعدة بيانات خاملة، مع إخفاء الهوية بعد الأشهر الستة الأولى.

هل يمكن معرفة أسماء ركاب رحلة باستخدام رمز الحجز؟

رغم المعلومات التي يحتوي عليها سجل الحجز، لا يتيح رمز الطيران لعامة الجمهور الوصول قانونيا إلى قائمة ركاب رحلة معينة.

فالقوانين المنظمة لبيانات المسافرين تقصر مشاركة هذه المعلومات على شركات الطيران والجهات الحكومية المختصة، ولا تمنح الأفراد حق الاطلاع على قوائم الركاب لمجرد الفضول أو معرفة من يسافر على متن رحلة محددة.

كيف تحمي رمز حجز الطيران الخاص بك؟

في ضوء هذه المخاطر، ينصح بالتعامل مع رمز الحجز باعتباره معلومة شخصية حساسة، وعدم نشر صور بطاقات صعود الطائرة أو تأكيدات الحجز على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إخفاء الرمز والبيانات الشخصية والرموز الشريطية.

كما يُفضل عدم مشاركة تفاصيل الحجز مع أشخاص غير موثوقين، وتجنب فتح روابط إدارة الحجوزات الواردة من مصادر غير معروفة، والاعتماد على المواقع والتطبيقات الرسمية لشركات الطيران عند إجراء أي تعديلات.

فالرمز المكوّن من 6 أحرف وأرقام ليس مجرد وسيلة لتسهيل إجراءات السفر، بل قد يكون مفتاحا إلى ملف رقمي يضم تفاصيل دقيقة عن رحلة المسافر وبياناته الشخصية، وهو ما يجعل الحفاظ على سريته ضرورة لا تقل أهمية عن حماية كلمات المرور.