أصبحت التقنيات الإلكترونية في السيارات الحديثة تقدم حلولاً عملية لتعزيز راحة السائق وسهولة القيادة، ومن أبرز هذه التقنيات نظام التثبيت التلقائي للفرامل، المعروف باسم Auto Hold أو Auto Brake Hold، والذي يتيح للسائق إبقاء سيارته ثابتة تماماً عند التوقف دون الحاجة إلى الاستمرار في الضغط على دواسة الفرامل.

وتبرز أهمية هذه الميزة بشكل خاص أثناء القيادة في الازدحام المروري أو عند التوقف المتكرر أمام إشارات المرور، إذ يتولى النظام تثبيت الفرامل تلقائياً بمجرد توقف السيارة، ما يخفف الإجهاد عن قدم السائق ويجعل القيادة أكثر راحة، خاصة خلال الرحلات الطويلة أو في الطرق المزدحمة.

كيف يعمل نظام Auto Hold؟

يعتمد النظام على منظومة المكابح الإلكترونية، ويستفيد من تقنيات نظام منع انغلاق المكابح (ABS) للتحكم في ضغط الفرامل والمحافظة على ثبات السيارة بعد توقفها.

وبمجرد تفعيل النظام من خلال الزر المخصص له، وعند توقف السيارة تماماً، يحتفظ النظام بضغط الفرامل حتى دون استمرار السائق في الضغط على الدواسة. وعندما يرغب السائق في استئناف الحركة، يكفي الضغط على دواسة الوقود ليحرر النظام الفرامل تلقائياً، وفقاً لآلية التشغيل المعتمدة في السيارة.

أمان وراحة على الطرق المنحدرة

لا تقتصر فوائد نظام Auto Hold على توفير الراحة أثناء التوقف، بل تمتد إلى تعزيز التحكم في السيارة، خصوصاً على الطرق الصاعدة والمنحدرة، حيث يساعد على منع تحركها إلى الأمام أو تراجعها إلى الخلف أثناء التوقف.

وتكتسب هذه الميزة أهمية إضافية في السيارات المزودة بناقل حركة يدوي، إذ تساعد السائق على الانطلاق من المرتفعات بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى استخدام فرامل اليد بالطريقة التقليدية، مع تقليل احتمالات رجوع السيارة إلى الخلف عند بدء الحركة.

ما الفرق بين Auto Hold وفرامل التوقف الإلكترونية؟

على الرغم من ارتباط النظامين ببعضهما في كثير من السيارات الحديثة، فإن لكل منهما وظيفة مختلفة، ففرامل التوقف الإلكترونية (EPB) تُستخدم لتثبيت السيارة عند ركنها، بينما يعمل نظام Auto Hold على إبقائها متوقفة مؤقتاً أثناء القيادة، مثل الانتظار عند إشارات المرور أو في الازدحام، ثم يحرر الفرامل تلقائياً عند استئناف الحركة.

ومع تزايد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في السيارات الحديثة، أصبح نظام Auto Hold من التجهيزات العملية التي تجمع بين الراحة وسهولة الاستخدام، وتوفر تجربة قيادة أكثر سلاسة، لا سيما في المدن التي تشهد ازدحاماً مرورياً متكرراً.

تجدر الإشارة إلى أن طريقة تشغيل النظام وشروط تفعيله وإلغاء عمله قد تختلف من سيارة إلى أخرى، كما أنه لا يُعد بديلاً عن استخدام فرامل التوقف الإلكترونية عند ركن السيارة وإيقاف المحرك.