في واقعة علمية تعود إلى حقبة الحرب الباردة، لا تزال بقايا تجربة فضائية أمريكية أُجريت عام 1963 تسبح في مدار الأرض، بعدما أطلقت الولايات المتحدة ملايين الإبر النحاسية الدقيقة في الفضاء، في محاولة مبتكرة آنذاك لتطوير وسائل الاتصالات اللاسلكية بعيدة المدى.

حمل المشروع اسم "West Ford"، ونفذه باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، بهدف إنشاء حزام معدني حول الأرض يعمل بمثابة هوائي ضخم يساعد على نقل الإشارات الراديوية، خصوصا لأغراض الاتصالات العسكرية خلال الحرب الباردة.

وشملت التجربة إطلاق نحو 480 مليون إبرة نحاسية، بلغ طول الواحدة منها 1.78 سنتيمتر، إلى ارتفاع يقارب 3600 كيلومتر فوق سطح الأرض، وبعد وصولها إلى الفضاء، تلاشت المادة التي كانت تجمع الإبر، ما سمح لها بالانتشار في المدار وتكوين حزام نحاسي حول الكوكب.

وجاءت هذه الفكرة في ظل التحديات التي واجهتها الاتصالات بعيدة المدى آنذاك، إذ سعت الولايات المتحدة إلى إيجاد وسيلة بديلة تضمن استمرار الاتصالات العسكرية في مواجهة احتمالات تعطل وسائل الاتصال التقليدية.

ورغم أن التجربة نجحت في نشر الإبر وتشكيل الحزام المداري خلال نحو 40 يومًا، فإن كفاءته تراجعت سريعا، إذ انخفضت كثافة الإبر بعد نحو 50 يوما إلى مستوى لم يعد يسمح بنقل الاتصالات بصورة فعالة، ما دفع إلى الاتجاه نحو تطوير الأقمار الصناعية القادرة على استقبال الإشارات وإعادة بثها بعد تضخيمها.

وأوضح التقرير أن مصير الإبر اختلف بمرور الوقت، إذ عاد ما يتراوح بين 25 و45% منها إلى الأرض، بينما تجمعت إبر أخرى في كتل وحزم ظلت في المدار لفترات أطول، قبل أن تسقط معظمها بين سبعينات وتسعينات القرن الماضي.

ولم تتوقف عمليات السقوط عند ذلك، إذ سُجلت عودة ثلاث مجموعات أخرى إلى الأرض خلال أعوام 2020 و2022 و2024.

وأشار تقرير صحفي إلى أن نحو 23 جسما لا تزال معروفة حتى الآن باعتبارها بقايا معدنية مرتبطة بمشروع "West Ford"، وتواصل الدوران حول الأرض، رغم صعوبة رصدها وتتبعها بسبب صغر أحجامها وتغير مداراتها.

وتسلط هذه التجربة الضوء على جانب غير مألوف من تاريخ استكشاف الفضاء، إذ تحولت محاولة علمية وعسكرية لتطوير الاتصالات قبل أكثر من ستة عقود إلى مصدر من مصادر الحطام الفضائي الذي لا تزال آثاره قائمة حتى اليوم.