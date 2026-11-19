تواجه زيمبابوي ظاهرة جوية خطيرة تجعل موسم الأمطار مصدر قلق حقيقي لملايين السكان، إذ يتسبب البرق في وفاة نحو 120 شخصاً سنوياً، وفق تقديرات الخبراء، وسط مؤشرات إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بنسبة تتراوح بين 20 و30%، بحسب إدارة خدمات الأرصاد الجوية في البلاد.

ولا تتوقف خطورة الظاهرة عند العوامل المناخية والجغرافية، بل تتداخل معها معتقدات شعبية متوارثة تربط ضربات البرق بممارسات السحر الأسود، وتذهب إلى الاعتقاد بأن بعض الأشخاص يمتلكون القدرة على تسخير البرق لإيذاء الآخرين أو الانتقام منهم، وهو ما قد يدفع البعض إلى الاستهانة بالمخاطر الحقيقية للعواصف الرعدية.

وتبرز مأساة وفاة سيدة مسنة تبلغ من العمر 103 أعوام، بعدما أصابتها صاعقة برق أثناء تعاملها مع أدوات المطبخ داخل كوخها شرقي البلاد في يناير الماضي، باعتبارها نموذجاً مؤلماً للخطر الذي يهدد السكان خلال موسم الأمطار، الذي يبدأ عادة في أكتوبر من كل عام.

زيمبابوي ضمن أخطر مناطق العالم

وتشير التقديرات إلى أن معدل الوفيات الناجمة عن البرق في زيمبابوي يبلغ نحو 10 وفيات لكل مليون نسمة سنوياً، بينما ترفعه بعض التقديرات إلى 21 وفاة لكل مليون، مقارنة بأقل من وفاة واحدة لكل 10 ملايين نسمة في الولايات المتحدة، ونحو حالتين إلى ثلاث حالات لكل مليون في جنوب أفريقيا.

وتحمل البلاد أيضاً رقماً قياسياً مأساوياً، بعدما تسببت ضربة برق واحدة في مقتل 21 شخصاً بقرية تشيناماسا في 23 ديسمبر 1975.

معتقدات السحر الأسود.. تفسير شعبي لظاهرة قاتلة

وفي المناطق الريفية على وجه الخصوص، يعتقد بعض السكان أن البرق الطبيعي لا يقتل البشر، وأن الصواعق التي تصيب الأشخاص قد تكون نتيجة استخدام قوى خارقة للطبيعة من جانب أشخاص يسعون إلى إيذاء خصومهم.

ونقل التقرير عن تيشاكوندا بوتي، وهو معالج تقليدي وأمين الشؤون القانونية بالجمعية الوطنية للمعالجين التقليديين في زيمبابوي، قوله إن بعض المعتقدات المحلية تربط استخدام البرق بوجود خلافات بين الأشخاص، وإن محاولة توجيهه لإيذاء الآخرين دون وجود نزاع قد تؤدي، وفقاً لهذه المعتقدات، إلى ارتداده على الشخص الذي استخدمه أو أحد أفراد أسرته.

وتكمن خطورة هذه التصورات في أنها قد تمنح بعض الأشخاص شعوراً زائفاً بالأمان، وتجعلهم أقل حرصاً على تجنب العواصف الرعدية، بل إن بعضهم يواصل العمل في الحقول الزراعية أثناء هطول الأمطار.

وتكشف مظاهر انتشار هذه المعتقدات عن وجودها في الذاكرة الثقافية المحلية، إذ يحتفظ متحف موتاري شرقي زيمبابوي بمجموعة من الأدوات التي يُعتقد أنها كانت تُستخدم في استدعاء البرق لأغراض الانتقام، وتضم أعواداً خشبية وقرناً صغيراً لحيوان الكودو وزجاجات تحتوي على سوائل مختلفة.

لماذا تضرب الصواعق زيمبابوي بكثافة؟

وعلى الجانب العلمي، يفسر الباحثون ارتفاع نشاط البرق في زيمبابوي بمزيج من العوامل المناخية والجغرافية، في مقدمتها درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والتضاريس الجبلية والهضاب المرتفعة.

فموقع البلاد داخل النطاق المداري يجعلها عرضة لتسخين قوي بفعل أشعة الشمس، ما يؤدي إلى صعود كتل الهواء الدافئ والرطب إلى طبقات الجو العليا، حيث تبرد وتتكاثف مكونة سحباً رعدية ضخمة تُعرف بالأنظمة الحملية.

كما تسهم منطقة التقارب بين المدارين في نقل الهواء الدافئ والرطب من المحيط الهندي، وهو ما يعزز الظروف الملائمة لتشكل العواصف الرعدية الشديدة.

وتزيد تضاريس البلاد المرتفعة من حدة الظاهرة، إذ تقع أجزاء واسعة منها على هضبة يزيد ارتفاعها على ألف متر فوق سطح البحر، ما يساعد على صعود الهواء بصورة أسرع، وهي عملية علمية تُعرف باسم "الرفع التضاريسي".

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن طبيعة التربة في بعض مناطق زيمبابوي قد تسهم في زيادة مخاطر انتقال التيارات الكهربائية بعيداً عن نقطة سقوط الصاعقة، عبر مسارات محددة يسهل انتقال الكهرباء خلالها.

وفي سياق الأبحاث الحديثة، توصل باحثون من مختبر لوس ألاموس الوطني إلى مؤشرات على احتمال مشاركة زخات الأشعة الكونية في تحفيز ومضات البرق، في وقت لا يزال فيه العلماء يسعون إلى فهم الآليات الدقيقة التي تبدأ بها هذه الظاهرة داخل السحب الرعدية.

التوعية والوقاية.. طريق إنقاذ الأرواح

وفي مواجهة هذه المخاطر، تقود الدكتورة ماري آن كوبر، مؤسسة شبكة المراكز الأفريقية للبرق والكهرومغناطيسية (ACLENet)، جهوداً للتوعية والحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن الصواعق في القارة الأفريقية.

وتؤكد كوبر أهمية التعاون مع وسائل الإعلام وخبراء الأرصاد الجوية والطلاب لنشر ثقافة السلامة من البرق، مشيرة إلى أن التجربة الأمريكية أثبتت إمكانية خفض الوفيات من خلال التوعية المستمرة وتوفير المعلومات الوقائية للجمهور.

وتشدد على أن الوقاية تعتمد أساساً على توفير مبانٍ ومنشآت آمنة يمكن الاحتماء داخلها، إلى جانب تدريب السكان على التصرف الصحيح عند اقتراب العواصف الرعدية.

وتلخص كوبر إحدى أهم قواعد السلامة بعبارة: "عندما تسمع الرعد، ادخل إلى مكان مغلق"، موضحة أن سماع الرعد يعني أن الشخص أصبح بالفعل في نطاق خطر التعرض لصاعقة برق.

لكن التحدي الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء يتمثل في أن نحو 90% من المساكن والمدارس والكنائس ليست مجهزة لتوفير الحماية اللازمة من البرق، وفقاً لتصريحاتها.

بين الخرافة والعلم.. معركة لحماية الأرواح

وتكشف أزمة البرق في زيمبابوي عن مشكلة تتجاوز حدود الطقس والمناخ، لتطرح تحدياً يتعلق بالوعي المجتمعي ومدى تأثير المعتقدات الشعبية في سلوك الأفراد خلال الظروف الجوية الخطرة.

وبينما يواصل العلماء دراسة العوامل التي تجعل بعض المناطق أكثر عرضة للصواعق، تبقى التوعية وتوفير أماكن آمنة للاحتماء ضرورة ملحة للحد من الخسائر البشرية، في مواجهة ظاهرة طبيعية لا تعترف بالمعتقدات أو التفسيرات الخارقة للطبيعة.