في محاولة لمواجهة الجفاف وتقليل تبخر المياه، لجأت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إلى حل غير تقليدي تمثل في إلقاء 96 مليون كرة بلاستيكية سوداء في أحد خزاناتها المائية، لكن دراسة علمية كشفت مفارقة لافتة، بعدما تبين أن تصنيع هذه الكرات ربما استهلك مياه أكثر من الكمية التي ساعدت على توفيرها.

في أغسطس 2015، تحوّل خزان المياه الرئيسي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا إلى ما يشبه حوضاً عملاقاً للكرات البلاستيكية، بعدما أطلقت السلطات 96 مليون كرة سوداء غطت سطح المياه بالكامل، في خطوة استهدفت الحد من التبخر والحفاظ على جودة مياه الشرب، بالتزامن مع موجة جفاف حادة شهدتها الولاية.

وبدت الفكرة آنذاك حلاً مبتكراً وأقل تكلفة من البدائل التقليدية، لكن دراسة علمية نُشرت عام 2018 في دورية Nature Sustainability أعادت النظر في جدوى التجربة، بعدما سلطت الضوء على كمية المياه المستهلكة في تصنيع الكرات، مقارنة بما وفرته بالفعل.

تصنيع الكرات استهلك مياه أكثر مما وفرته

قدّر الباحثون أن تصنيع 96 مليون كرة بلاستيكية، بسُمك يصل إلى 5 ملليمترات، استلزم نحو 2.9 مليون متر مكعب من المياه، مقابل توفير نحو 1.15 مليون متر مكعب فقط خلال فترة الاستخدام التي تناولتها الدراسة.

وتكشف هذه الأرقام أن تصنيع الكرات استهلك كمية من المياه تزيد على ما وفرته، ما يثير تساؤلات بشأن الجدوى البيئية للحلول التي تبدو فعالة على المستوى المحلي، لكنها قد تنقل استهلاك الموارد إلى مناطق أخرى خلال مراحل الإنتاج.

ووفقاً لحسابات الباحثين من إمبريال كوليدج لندن ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة تفينتي الهولندية، احتاج المشروع إلى نحو عامين ونصف العام حتى تعادل وفورات المياه الكمية المستهلكة في تصنيع الكرات، وفق السيناريو الأعلى لاستهلاك المياه.

وحذر الباحثون من أن تقييم الحلول البيئية لا ينبغي أن يقتصر على فوائدها المباشرة، بل يجب أن يشمل أيضاً آثارها غير المباشرة، وتكاليف إنتاجها، وتأثيراتها على البيئة على المدى الطويل.

لماذا ألقت لوس أنجلوس ملايين الكرات في خزان المياه؟

لم يكن توفير المياه السبب الأساسي وراء إطلاق الكرات، إذ تعود بداية المشروع إلى عام 2007، عندما اكتشفت إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس ارتفاع مستويات مادة البرومات في ثلاثة من خزانات المدينة.

وتُعد البرومات مركباً كيميائياً قد يشكل خطراً على الصحة، ويمكن أن يتكون نتيجة تفاعل أشعة الشمس مع البروميد الموجود طبيعياً في المياه والكلور المستخدم في عمليات التطهير.

ولمعالجة المشكلة والالتزام بالمعايير الفيدرالية الأمريكية لجودة مياه الشرب، بحثت السلطات عن وسيلة تمنع وصول أشعة الشمس إلى سطح المياه.

وكان أحد البدائل المطروحة يتمثل في تركيب أغطية عائمة ضخمة للخزان، بتكلفة قُدرت بنحو 250 مليون دولار، لكن السلطات اتجهت بدلاً من ذلك إلى الكرات البلاستيكية السوداء، التي بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 34.5 مليون دولار، بواقع 36 سنتاً للكرة الواحدة.

وصُنعت الكرات من مادة البولي إيثيلين عالية الكثافة، ويبلغ قطر الواحدة نحو 10 سنتيمترات، كما جرى ملأها جزئياً بمياه الشرب لزيادة وزنها ومقاومة تأثير الرياح، فيما أضيف الكربون الأسود إلى مادتها لحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية.

توفير 300 مليون جالون سنوياً

روّج مسؤولو المدينة للمشروع باعتباره وسيلة فعالة للحد من فقدان المياه، وقدّر عمدة لوس أنجلوس آنذاك، إريك غارسيتي، أن الكرات ستوفر نحو 300 مليون جالون من المياه سنوياً، من خلال تقليل التبخر.

كما أظهرت الاختبارات التي أجرتها إدارة المياه والطاقة أن تغطية سطح الخزان بالكرات يمكن أن تقلل التبخر بنسبة تتراوح بين 85 و90%.

ولم تقتصر فوائد المشروع المعلنة على توفير المياه، بل شملت أيضاً الحد من نمو الطحالب وتقليل التفاعلات الكيميائية التي قد تؤثر على جودة المياه، بما يساعد على خفض الحاجة إلى بعض عمليات المعالجة.

البصمة المائية تكشف التكلفة الخفية

ركزت الدراسة على مفهوم "البصمة المائية"، الذي يقيس إجمالي المياه المستهلكة خلال مختلف مراحل إنتاج السلعة، وليس فقط المياه المستخدمة داخل المصنع.

فتصنيع البلاستيك يتطلب النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى جانب كميات من المياه تُستهلك في عمليات استخراج المواد الخام وتكريرها وإنتاجها.

وتكمن المفارقة في أن جزءاً كبيراً من هذه المياه يُستهلك بعيداً عن المكان الذي يستفيد من المنتج النهائي، ما يعني أن المشروع قد يبدو موفراً للمياه في لوس أنجلوس، بينما يفرض عبئاً مائياً على مناطق أخرى.

كما أثار الباحثون تساؤلات بشأن الآثار البيئية المحتملة للكرات، بما في ذلك تأثيرها على الكائنات المائية واحتمالات نمو البكتيريا، فضلاً عن الأضرار المرتبطة بإنتاج البلاستيك والتخلص منه.

وتؤكد التجربة أن نجاح الحلول البيئية لا يُقاس فقط بما تحققه من نتائج مباشرة، وإنما بمدى استدامتها عند احتساب الموارد المستهلكة في تصنيعها وتشغيلها، وتأثيراتها على البيئة خارج نطاق المشروع.