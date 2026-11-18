تم اختيار كلمة «هيومن» ( إنسان) لتكون كلمة العام 2026 لقاموس «كيمبريدج»، وذلك في الوقت الذي يغيّر فيه الذكاء الاصطناعي نظرتنا لأنفسنا. وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، الأربعاء، بأن القاموس عرّف معنى كلمة «إنسان» بأنها «تحمل الصفات والعيوب والمشاعر التي تكون لدى الأفراد، على عكس الحيوانات أو الآلات».

وعلى صعيد متصل، قال كولين ماكنتوش، التابع للمسؤولين عن قاموس «كيمبريدج»، إن «الذكاء الاصطناعي يغير طريقة حديثنا عن كوننا بشراً»، مضيفاً: «إن المخاوف بشأن ما قد يفقده البشر عندما يعتمد المرء في التفكير على جهات خارجية، دفعتنا إلى إعادة النظر في مدى اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي».

وأوضح ماكنتوش أن الاستخدام المتزايد لمصطلحات مثل «من صنع الإنسان» يظهر مدى تمييز الأفراد بشكل متزايد بين العمل البشري والذكاء الاصطناعي.

وتعليقاً على اختيار القاموس لكلمة «إنسان»، قال بيل غيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأمريكية العملاقة للبرمجيات: «إن الذكاء الاصطناعي يجعلنا نفكر بقدر أكبر في معنى أن نكون بشراً». وحذر من ضرورة أن يتخذ الأفراد قرارات مدروسة بشأن كيفية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في حياتهم. وأضاف: «يجب أن يكون مقياس نجاح الذكاء الاصطناعي هو مدى تحسينه لحياة البشر».

ومن بين الكلمات الأخرى التي كانت مرشحة لتكون كلمة العام كلمة «إيجنت» (وكيل)، وهي اسم يشير إلى نظام ذكاء اصطناعي يمكنه العمل بطريقة معقدة بدون وجود تحكم بشري، بالإضافة إلى كلمتي «هولسوم» (نافع/ أو /صحي) و«أنالوج» (تناظري).

كما شملت الإضافات الجديدة إلى القاموس مصطلحات تخص وسائل التواصل الاجتماعي مثل «أورا فارمنج»، التي تعني محاولة الظهور بمظهر جذاب أو مثير للإعجاب.

