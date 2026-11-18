ابتكر مهندس كاميروني جهاز تبريد مبتكراً يعتمد على الفخار والمياه والطاقة الشمسية، في محاولة لتوفير بديل منخفض التكلفة لاستهلاك الطاقة لمكيفات الهواء التقليدية، خصوصاً في المناطق التي تعاني ارتفاع درجات الحرارة وضعف إمدادات الكهرباء.

ويعتمد الجهاز، الذي يحمل اسم "DINABREEZE"، على تقنية التبريد بالتبخير، من خلال استخدام أنابيب مصنوعة من الفخار المسامي تمر عبرها المياه والهواء، بما يسمح بامتصاص الحرارة وخفض درجة حرارة الهواء قبل ضخه داخل الغرف، دون الحاجة إلى ضاغط تبريد أو غازات التبريد المستخدمة في أجهزة التكييف المعتادة.

وطوّر الابتكار المهندس الكاميروني ديدييه دينامو (Didier Dinamou)، خلال دراسته لهندسة الطاقة المتجددة بالمدرسة الوطنية العليا متعددة التقنيات بمدينة ماروا في الكاميرون، مستفيداً من الخصائص الطبيعية للفخار التقليدي وقدرته على الاحتفاظ ببرودة المياه.

تصميم يجمع الفخار والمياه والطاقة الشمسية

يتكون الجهاز من هيكل يضم مجموعة من الأنابيب الفخارية، وخزان للمياه، ومضخة صغيرة ومروحة، إلى جانب لوحة للطاقة الشمسية توفر الكهرباء اللازمة لتشغيل مكونات النظام.

وتعمل المضخة على نقل المياه من الخزان إلى الأنابيب الفخارية للحفاظ على رطوبة أسطحها، بينما تدفع المروحة الهواء الساخن عبر القنوات، ومع تبخر المياه، تمتص الحرارة من الهواء المار عبر الأسطح الرطبة، لينتج هواء أكثر برودة يُضخ إلى داخل الغرفة.

ويتميز الجهاز بإمكانية التشغيل دون الاتصال بشبكة الكهرباء التقليدية عند توافر أشعة الشمس، كما يضم منفذاً لشحن الهواتف عبر USB ووحدة إضاءة، بما يعزز الاستفادة منه في المناطق التي تعاني انقطاع الكهرباء أو محدودية الوصول إليها.

خفض الحرارة من 48 إلى 25 درجة مئوية

وتشير النتائج التي أعلنها مبتكر الجهاز إلى إمكانية خفض درجة حرارة إحدى الغرف إلى نحو 25 درجة مئوية، رغم وصول الحرارة الخارجية إلى 48 درجة مئوية، أي بفارق يصل إلى 23 درجة.

كما أظهرت تجارب أخرى انخفاض درجة الحرارة من نحو 36 إلى 25 درجة مئوية، وفقاً للتقارير المنشورة عن المشروع.

وتعتمد هذه التقنية على مبدأ التبريد بالتبخير، الذي يستفيد من قدرة المياه على امتصاص الحرارة أثناء تحولها من الحالة السائلة إلى بخار، وهي آلية معروفة منذ قرون، وكانت تُستخدم تقليدياً في الأواني الفخارية للحفاظ على برودة المياه.

وتتميز هذه الطريقة بانخفاض احتياجاتها من الطاقة مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية، إلا أن كفاءتها ترتبط بدرجة كبيرة بمستوى الرطوبة الجوية، إذ تحقق أفضل أداء في المناطق الحارة والجافة، بينما تتراجع فعاليتها في البيئات مرتفعة الرطوبة.

تكلفة تصنيع تقديرية تبلغ 137 يورو

وبحسب التقرير المنشور في موقع ديلي جالكسي، تُقدر تكلفة تصنيع الجهاز بنحو 90 ألف فرنك أفريقي، أي ما يعادل نحو 137 يورو، وهي تكلفة تستهدف جعل تقنية التبريد أكثر سهولة في متناول الأسر والمجتمعات محدودة الدخل.

ويستهدف الابتكار بصورة أساسية المناطق الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قاسية، في الوقت الذي تظل فيه أجهزة التكييف التقليدية مرتفعة التكلفة من حيث الشراء والتشغيل، فضلاً عن عدم انتظام إمدادات الكهرباء.

جوائز دولية تدعم الابتكار

وأسس دينامو شركة "Diwa Innovation" لتطوير حلول التبريد المعتمدة على الطاقة المتجددة والمواد المحلية.

وحصلت الشركة على المركز الأول في المرحلة الخاصة بوسط أفريقيا من مسابقة EDF Pulse Africa بمدينة دوالا الكاميرونية في أكتوبر 2023، قبل أن تفوز بالمركز الأول في الدورة الخامسة من جوائز المسابقة التي أقيمت في باريس في 7 مارس 2024، ضمن منافسة شاركت فيها 427 شركة ناشئة.

وجاء التكريم تقديراً لابتكارات الشركة في مجال أنظمة التبريد المستقلة عن شبكات الكهرباء، ومن بينها نظام التبريد الشمسي المستخدم لحفظ المنتجات الحساسة لدرجات الحرارة.

تحديات أمام التوسع التجاري

ورغم الإمكانات الواعدة للجهاز، لا يزال الانتقال من النموذج الأولي إلى الإنتاج التجاري واسع النطاق يتطلب إجراء اختبارات مستقلة للتحقق من كفاءة التبريد واستقرار الأداء في الظروف المناخية المختلفة.

كما يمثل استهلاك المياه أحد التحديات التي ينبغي التعامل معها، خصوصاً في المناطق التي تعاني ندرة الموارد المائية، إلى جانب ضرورة صيانة الأنابيب الفخارية لمنع تراكم الأملاح والرواسب التي قد تؤثر في كفاءة التشغيل.

وتظل الرطوبة الجوية عاملاً حاسماً في تحديد مدى نجاح هذه التقنية، إذ لا يمكن للتبريد بالتبخير المباشر خفض درجة حرارة الهواء إلى ما دون درجة حرارة البصيلة الرطبة، وهو ما يحد من كفاءته في المناطق شديدة الرطوبة.

ويمثل ابتكار "DINABREEZE" نموذجاً لتوظيف المواد التقليدية والتقنيات الحديثة في تطوير حلول مستدامة لمواجهة الحرارة الشديدة، مع إمكانية توفير بدائل أقل استهلاكاً للطاقة في المناطق التي تواجه تحديات في الحصول على الكهرباء، شريطة تأكيد نتائج الأداء عبر اختبارات مستقلة والتغلب على تحديات التصنيع والتوسع التجاري.