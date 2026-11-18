قد لا يكون إصرار مديرك على العمل من المكتب مرتبطا دائما بمصلحة العمل أو تحسين الإنتاجية، فقد يكون انعكاسا لسمات شخصية تجعله أكثر ميلا إلى فرض السيطرة والحفاظ على نفوذه، وفقا لما توصلت إليه دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا الأمريكية.

وكشفت الدراسة، المنشورة في دورية "Organizational Behavior and Human Decision Processes"، عن ارتباط واضح بين السمات النرجسية لدى القيادات الإدارية ومقاومتهم لنظام العمل عن بُعد، مشيرة إلى أن المديرين الذين يتمتعون بمستويات أعلى من النرجسية يميلون إلى رفض العمل من المنزل بصورة أكبر من غيرهم.

كيف تعرف أن مديرك قد يكون نرجسيا؟

بحسب الباحثين، لا تقتصر دوافع بعض المديرين الرافضين للعمل عن بُعد على المخاوف المتعلقة بالإنتاجية أو ضعف التواصل بين الموظفين، بل قد تتجاوز ذلك إلى رغبتهم في الاحتفاظ بالسلطة والمكانة والتحكم في العاملين.

ففي بيئة المكتب التقليدية، يستطيع المدير استدعاء الموظفين متى شاء، ومتابعة تحركاتهم، ومقاطعة أعمالهم، وفرض حضوره خلال الاجتماعات، وهي ممارسات تمنحه فرصا متكررة لإظهار سلطته ونفوذه.

لكن مع العمل عن بُعد، تتغير هذه المعادلة، إذ يصبح المدير مجرد مشارك في اجتماع افتراضي، بينما يتمتع الموظفون بمساحة أكبر من الاستقلالية في تنظيم أوقاتهم وإنجاز مهامهم.

ويرى الباحثون أن هذا التحول قد يمثل تهديدا نفسيا للمديرين ذوي السمات النرجسية، الذين يميلون إلى إيلاء أهمية كبيرة للشعور بالسيطرة والحصول على التقدير والاهتمام.

259 رئيسا تنفيذيا تحت الدراسة

وللوصول إلى هذه النتائج، حلل الباحثون، ومن بينهم ماريزا شانديل وكورتني إليوت وعالم النفس التنظيمي آدم غرانت، تصريحات 259 رئيسا تنفيذيا لشركات مدرجة ضمن قائمة "فورتشن 500".

واستخدموا مؤشرات غير مباشرة لتقييم السمات النرجسية، شملت حجم صور الرؤساء التنفيذيين في التقارير السنوية، وحجم توقيعاتهم، ومستوى رواتبهم مقارنة بالمسؤول التنفيذي التالي لهم من حيث الأجر.

وأظهرت النتائج أن الرؤساء التنفيذيين الذين سجلوا مستويات أعلى في هذه المؤشرات كانوا أكثر معارضة للعمل عن بُعد، كما قدموا اعتراضات أوسع شملت الإنتاجية والابتكار والتعاون والتدريب وثقافة المؤسسة ورفاهية الموظفين.

وفي دراسة ثانية شملت 359 قائدا من مستويات إدارية مختلفة، استخدم الباحثون استبيانات مباشرة لقياس السمات الشخصية والدوافع النفسية، وتوصلوا إلى أن النرجسية كانت السمة الأكثر اتساقا في التنبؤ بمقاومة العمل عن بُعد.

ونقلت الدراسة عن الباحثة ماريزا شانديل قولها إن القادة الذين يمتلكون سمات نرجسية كانوا الأكثر ميلا إلى مقاومة العمل عن بُعد، موضحة أن ذلك يرتبط برغبتهم في السلطة والمكانة.

تجربة تكشف الدافع الحقيقي وراء رفض العمل من المنزل

وللتحقق من العلاقة بين النرجسية ومقاومة العمل عن بُعد، أجرى الباحثون تجربة ثالثة شارك فيها 546 قائدا، حيث جرى تحفيز مجموعة منهم على تبني نمط تفكير نرجسي مؤقتا، بينما خضعت مجموعة أخرى لظروف مقارنة.

وأظهرت النتائج أن المجموعة الأولى أبدت مقاومة أكبر للعمل عن بُعد، بمتوسط بلغ 3.69 درجات، مقابل 3.40 درجات للمجموعة الضابطة، على مقياس من سبع درجات.

وربط الباحثون هذه الزيادة أساسا بتعاظم الرغبة في السلطة والسيطرة، بينما كانت الأدلة المتعلقة بالحاجة إلى الإعجاب والتقدير أقل قوة.

هل العمل من المكتب أكثر إنتاجية فعلا؟

ورغم أن بعض المديرين يبررون قرارات العودة إلى المكاتب بالحاجة إلى تعزيز التعاون والإبداع والتوجيه المهني، فإن عددا من الدراسات العلمية يشكك في أن الحضور اليومي يضمن بالضرورة أداءً أفضل.

فقد أظهرت تجربة عشوائية نُشرت في دورية "Nature" عام 2024 أن نظام العمل الهجين، الذي يسمح للموظفين بالعمل من المنزل يومين أسبوعيا، أدى إلى خفض الاستقالات بنحو الثلث، دون الإضرار بالأداء الوظيفي أو فرص الترقية.

كما كشفت دراسة أن موظفي مراكز الاتصال العاملين من المنزل حققوا إنتاجية أعلى بنسبة 13% مقارنة بزملائهم العاملين من المكاتب، مع انخفاض معدل ترك العمل بنحو النصف.

وأظهرت دراسة أخرى أن السماح لفاحصي براءات الاختراع في الولايات المتحدة بالعمل من أي مكان أدى إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 4.4% دون التأثير في جودة العمل.

هل المشكلة في الموظف أم في شخصية المدير؟

وتسلط نتائج الدراسة الضوء على جانب نفسي مهم في الجدل الدائر حول العودة إلى المكاتب، إذ تشير إلى أن بعض القرارات الإدارية قد لا تكون مدفوعة حصريا بمصلحة المؤسسة، وإنما قد تتأثر أيضا بسمات شخصية لدى أصحاب المناصب القيادية.

ودعا الباحثون المؤسسات إلى إشراك أطراف متعددة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمرونة العمل، بدلا من تركها بالكامل للمديرين، بما يضمن مراعاة مصالح الشركات والموظفين على حد سواء.

تطرح الدراسة سؤالا يستحق التأمل: هل يريد مديرك عودتك إلى المكتب لأن وجودك سيجعلك أكثر إنتاجية، أم لأنه ببساطة يشعر براحة أكبر عندما تكون تحت عينيه؟

فالمعيار الحقيقي لنجاح الموظف، وفقا للفكرة الأساسية التي تطرحها الدراسة، ليس عدد الساعات التي يقضيها داخل المكتب، وإنما جودة العمل الذي ينجزه والنتائج التي يحققها.