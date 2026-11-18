في الوقت الذي يتساءل فيه كثير من المسافرين عن أسباب وجود طيارين داخل قمرة قيادة الطائرات التجارية، تكشف حوادث الطيران والإجراءات المعتمدة في شركات الطيران أن وجود مساعد الطيار ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل أحد أهم عناصر منظومة السلامة الجوية، خصوصا في الحالات الطارئة التي يفقد فيها قائد الطائرة أو مساعده القدرة على أداء مهامه.

وتسلط حادثة وقعت في 28 يناير 2008، على متن طائرة بوينغ 767 تابعة لشركة طيران كندا، الضوء على أهمية هذا الدور، إذ اضطر قائد الطائرة، خلال رحلة من تورونتو إلى مطار هيثرو في لندن وعلى متنها 146 راكبا، إلى التعامل مع حالة غير اعتيادية بعدما ظهرت على مساعد الطيار علامات اضطراب في السلوك.

وأمام تطور الموقف، قرر قائد الطائرة إخراج مساعده من قمرة القيادة، وتحويل مسار الرحلة إلى مطار شانون في أيرلندا، مستعينا بأحد أفراد طاقم الضيافة الجوية، الذي كان يحمل رخصة طيار تجاري، لمساعدته داخل قمرة القيادة، وانتهت الرحلة بهبوط آمن دون مشكلات تُذكر، وفقا لتقرير التحقيق الأيرلندي.

وتُعرف هذه الحالة في قطاع الطيران باسم "عجز الطيار عن أداء مهامه" وهي حالة قد تكون مفاجئة وواضحة، مثل الإغماء أو الإصابة بأزمة صحية، أو تدريجية يصعب اكتشافها، عندما يفقد الطيار قدرته على التركيز واتخاذ القرارات السليمة رغم بقائه جالسا في مقعده ويبدو ظاهريا أنه يمارس عمله بصورة طبيعية.

عجز الطيار.. خطر قد لا تظهر علاماته بوضوح

وتشير إرشادات سلامة الطيران إلى أن أسباب عجز الطيار تتنوع بين المشكلات الصحية، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض القلب، وانخفاض مستوى السكر في الدم، ونقص الأكسجين، والإرهاق الشديد، فضلا عن بعض الحالات العصبية، مثل السكتات الدماغية.

وتكمن خطورة بعض هذه الحالات في صعوبة اكتشافها، إذ قد يصبح الطيار غير قادر على فهم التعليمات أو اتخاذ القرارات المناسبة أو التعامل الصحيح مع أدوات التحكم، في الوقت الذي يكون فيه عبء العمل داخل قمرة القيادة مرتفعا، ما يزيد من أهمية انتباه الطيار الآخر لأي تغير غير طبيعي في سلوك زميله.

قاعدة التواصل مرتين.. متى يتدخل الطيار الآخر؟

وللتعامل مع هذه الحالات، تعتمد إرشادات الطيران على ما يُعرف باسم "قاعدة التواصل مرتين" والتي تقضي بضرورة تدخل الطيار الآخر إذا لم يستجب زميله بصورة طبيعية لمحاولتي تواصل متتاليتين، أو لم يستجب لتحذير واحد بالغ الأهمية.

وبمجرد الاشتباه في عجز أحد الطيارين، تكون الأولوية المطلقة للمحافظة على السيطرة على الطائرة، ثم الصعود إلى ارتفاع آمن عند الحاجة، والاستعانة بنظام الطيار الآلي لتخفيف عبء العمل، مع إلغاء الاقتراب من المدرج إذا لم تكن ظروف الهبوط مستقرة.

وفي الوقت نفسه، يتدخل طاقم الضيافة الجوية وفق إجراءات مدربة مسبقا لتأمين الطيار المصاب ومنع أي حركة غير مقصودة قد تؤثر على أدوات التحكم، بينما يتولى الطيار الآخر إدارة الرحلة والتنسيق مع مراقبة الحركة الجوية لاختيار أقرب مطار مناسب للهبوط.

طبيعة الحالة تحدد النداء

وتختلف الاستغاثة التي يوجهها الطيار إلى مراقبة الحركة الجوية بحسب مستوى خطورة الموقف، إذ يُستخدم نداء MAYDAY عندما تكون الطائرة أو من على متنها في مواجهة خطر جسيم أو وشيك يتطلب مساعدة فورية، بينما يُستخدم PAN-PAN في حالات الاستعجال التي تتعلق بالسلامة وتحتاج إلى تدخل سريع، دون أن تصل بالضرورة إلى مستوى الخطر الفوري.

وبالتالي، فإن عجز أحد الطيارين لا يعني تلقائيا استخدام نداء الاستغاثة MAYDAY، وإنما يتوقف الأمر على ظروف الرحلة ومدى قدرة الطيار المتبقي على مواصلة القيادة بأمان.

لماذا يتناول الطياران وجبتين مختلفتين؟

ومن بين الإجراءات الوقائية المعتمدة في قطاع الطيران، حرص شركات الطيران على أن يتناول قائد الطائرة ومساعده وجبات مختلفة، لتقليل احتمالات تعرضهما للتسمم الغذائي أو الإصابة بمرض واحد في الوقت نفسه.

وتكتسب هذه الممارسة أهمية خاصة في ضوء بيانات مكتب سلامة النقل الأسترالي، الذي رصد 113 حالة عجز لأفراد أطقم الطيران خلال الفترة من 2010 إلى 2014، من بينها 86 حالة في رحلات النقل الجوي كبيرة السعة.

وأظهرت البيانات أن أمراض الجهاز الهضمي، بما فيها التسمم الغذائي والتهاب المعدة والأمعاء، شكلت نحو نصف الحالات المسجلة، وهو ما يفسر أهمية اختلاف الوجبات باعتباره أحد التدابير الاحترازية التي تمنع تعرض الطيارين للمشكلة الصحية نفسها.

ماذا لو عجز الطياران معا؟

ورغم أن منظومة الطيران مصممة أساسا لمنع وصول الأمور إلى هذه المرحلة، فإن التطور التكنولوجي أتاح حلولا إضافية للطائرات الصغيرة، من بينها أنظمة الهبوط الآلي في حالات الطوارئ، التي يمكنها تنفيذ الهبوط تلقائيا عند تفعيلها.

لا يزال مستقبل تقليص عدد أفراد طاقم القيادة محل دراسة ونقاش لدى الجهات التنظيمية، خصوصا في أوروبا، حيث بحثت وكالة سلامة الطيران الأوروبية إمكانية السماح لطيار واحد بقيادة الطائرة خلال بعض مراحل الرحلة، بينما يحصل الطيار الآخر على قسط من الراحة.

لكن هذه التوجهات تثير تساؤلات تتعلق بمدى تأثير غياب أحد الطيارين عن مقعد القيادة على التعامل مع الحالات الطارئة، وفي مقدمتها العجز المفاجئ للطيار الموجود على رأس العمل.

إن وجود طيارين داخل قمرة القيادة لا يقتصر على تقاسم مهام القيادة والمراقبة، بل يمثل خط دفاع أساسيا في مواجهة الظروف غير المتوقعة، فكما تحتاج الطائرة إلى أنظمة احتياطية للمحركات وأجهزة التحكم، تحتاج أيضا إلى طيار احتياطي قادر على تولي المسؤولية عندما يعجز زميله عن مواصلة المهمة.