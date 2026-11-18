قد يصادف السائقون أثناء القيادة على الطرق في مختلف البلدان حول العالم إشارة مرور زرقاء تحمل حرف H باللون الأبيض، دون أن يعرف كثيرون دلالتها أو طبيعة الخدمات التي تشير إليها، لكن هذه العلامة تحمل أهمية كبيرة، إذ تدل على وجود مستشفى قريب يوفر خدمات الطوارئ على مدار الساعة.

وبحسب تقرير نشره موقع "SlashGear" المتخصص في أخبار التكنولوجيا والسيارات، تُستخدم الإشارات الزرقاء عادةً لتوجيه السائقين إلى الخدمات والمرافق الموجودة على الطرق، مثل المطاعم وأماكن الإقامة والمستشفيات.

وتشير العلامة التي تحمل حرف H الأبيض على خلفية زرقاء تحديدا إلى مستشفى قريب يقدم خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة، ما يجعلها إشارة مهمة للسائقين، خصوصا في الحالات التي تتطلب الوصول السريع إلى الرعاية الطبية.

كيف تستدل على طريق المستشفى؟

وأوضح التقرير أن ظهور إشارة H لا يعني بالضرورة أن المستشفى يقع مباشرة بجوار الطريق، بل تمثل نقطة إرشادية أولية تساعد السائق على تحديد الاتجاه الصحيح، إذ ينبغي الانتباه إلى الأسهم واللافتات الإضافية التي قد توضح المسافة إلى المستشفى أو رقم المخرج المؤدي إليه.

فعلى سبيل المثال، إذا ظهرت الإشارة مصحوبة بسهم يشير إلى اليسار، فقد يتعين على السائق تغيير مساره والانعطاف في الاتجاه المحدد، بشرط أن يسمح وضع الطريق بذلك وأن تتم المناورة بأمان.

وشدد التقرير على أن هذه الإشارة لا تمنح السائق أولوية مرورية، ولا تتيح له تجاوز قواعد السير أو تجاهل إشارات تنظيم التقاطعات، إذ يتعين عليه الالتزام بقواعد المرور المعتادة حتى أثناء التوجه إلى المستشفى.

وفي حال تعذر الانعطاف بأمان أو الوصول إلى المخرج المحدد في الوقت المناسب، ينبغي مواصلة السير والبحث عن طريق بديل يسمح بالوصول إلى الوجهة بصورة قانونية وآمنة.

لا تخلط بينها وبين إشارات الطرق الأخرى

وأشار التقرير إلى أن بعض المناطق والمدن حول العالم تستخدم الحرف H في إشارات أخرى لا علاقة لها بالمستشفيات، مثل ولاية ميزوري الأمريكية، حيث توجد طرق فرعية تحمل أسماء حروف بدلا من الأرقام، ومن بينها الطريق H في مقاطعة ماريون.

لكن يمكن التمييز بسهولة بين النوعين، فإشارة المستشفى تتميز بخلفيتها الزرقاء وحرف H الأبيض، بينما تظهر إشارة الطريق في ميزوري بحرف أسود على خلفية بيضاء محاطة بإطار أسود.

وتبرز أهمية معرفة دلالات إشارات المرور في مساعدة السائقين على اتخاذ القرارات الصحيحة أثناء القيادة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى الخدمات الطبية الطارئة.