لطالما أثار الشعور بتسارع مرور الوقت مع التقدم في العمر اهتمام العلماء والباحثين، خاصة أن كثيرا من الأشخاص يتذكرون سنوات الطفولة باعتبارها فترات طويلة ومليئة بالتفاصيل، بينما تبدو أشهر وسنوات مرحلة البلوغ وكأنها تمر سريعا دون أن يشعروا بها.

وفي محاولة لتفسير هذه الظاهرة، طرح أدريان بيجان، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة ديوك الأمريكية، فرضية علمية تربط بين تغيرات الجهاز العصبي مع التقدم في العمر، والطريقة التي يعالج بها الدماغ المعلومات والصور البصرية.

وأوضح بيجان، في دراسة نُشرت بمجلة "European Review"، أن هناك اختلافا بين الزمن الفعلي الذي تقيسه الساعات، والزمن الذاتي الذي يدركه الإنسان ويشعر بمروره، مشيرا إلى أن إدراك الوقت قد يتأثر بمعدل معالجة الدماغ للصور الذهنية الناتجة عن المعلومات الحسية.

شيخوخة الدماغ وتأثيرها على الإحساس بالوقت

وتقوم فرضية بيجان على أن الدماغ خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة يستقبل ويعالج كميات كبيرة من المعلومات البصرية، ما ينتج عنه تكوين عدد أكبر من الصور الذهنية والتجارب الجديدة خلال الفترة الزمنية الواحدة.

لكن مع التقدم في العمر، تحدث تغيرات في الجهاز العصبي قد تؤثر على سرعة انتقال الإشارات ومعالجة المعلومات، من بينها زيادة تعقيد المسارات العصبية، والتغيرات المرتبطة بحركة العينين، والتراجع التدريجي في كفاءة نقل الإشارات العصبية.

ويرى الباحث أن انخفاض معدل معالجة الصور الذهنية الجديدة قد يجعل الفترة الزمنية تبدو أقصر عند استرجاعها من الذاكرة، وهو ما قد يفسر لماذا تبدو أيام الطفولة أطول مقارنة بأيام مرحلة البلوغ.

ومع ذلك، تظل هذه الفرضية تفسيرا علميا مقترحا، إذ لم تثبت التجارب طويلة الأمد وجود علاقة سببية مباشرة بين تباطؤ معالجة الصور البصرية والشعور بتسارع مرور الزمن.

الروتين اليومي يقلل الإحساس بثراء الوقت

ولا تقتصر التفسيرات العلمية على التغيرات البيولوجية في الدماغ، إذ تشير أبحاث أخرى إلى أن طبيعة التجارب اليومية تلعب دورا مهما في تشكيل إدراك الإنسان للوقت.

ففي ستينات القرن الماضي، درس عالم النفس روبرت أورنشتاين تأثير كمية المعلومات وتعقيدها على تقدير الإنسان للمدة الزمنية، وأسهمت أبحاثه في طرح فكرة أن الفترات الغنية بالأحداث والتجارب المتنوعة تبدو أطول عند تذكرها لاحقا.

ويواجه الأطفال باستمرار مواقف وتجارب جديدة، سواء من خلال تعلم المهارات العقلية والاجتماعية، أو اكتشاف بيئات غير مألوفة، أو خوض تفاعلات لم يسبق لهم تجربتها.

وتؤدي هذه التجارب إلى تكوين ذكريات متعددة ومتميزة، تجعل سنوات الطفولة أكثر ثراءً في الذاكرة.

في المقابل، يميل البالغون إلى تكرار الأنشطة اليومية نفسها، مثل العمل والمسؤوليات المنزلية والمهام المعتادة، التي تتحول بمرور الوقت إلى سلوكيات تلقائية لا تتطلب قدرا كبيرا من التركيز والانتباه.

وبالتالي، قد تمر أسابيع متشابهة دون أن تترك ذكريات واضحة ومختلفة، ما يجعل الإنسان يشعر لاحقا بأنها مرت بسرعة كبيرة.

لماذا تبدو السنة أقصر كلما تقدمنا في العمر؟

ومن بين التفسيرات الأخرى لهذه الظاهرة، هناك تفسير رياضي يعتمد على النسبة التي تمثلها السنة الواحدة من إجمالي عمر الإنسان.

فبالنسبة لطفل يبلغ 10 سنوات، تمثل السنة الواحدة نحو 10% من عمره، بينما تنخفض هذه النسبة إلى نحو 1.67% فقط لدى شخص يبلغ 60 عاما.

وتشير هذه الفرضية إلى أن السنة الجديدة قد تبدو أقصر نسبيا كلما زادت سنوات الحياة التي عاشها الإنسان، وأصبحت تمثل جزءا أصغر من إجمالي تجاربه السابقة.

لكن هذه الملاحظة الرياضية لا تكفي وحدها لإثبات كيفية إدراك الدماغ للزمن، ولا تزال أحد التفسيرات المحتملة وليست قانونا نفسيا مثبتا.

ذكريات الطفولة تظل الأكثر حضورا

وفي سياق متصل، توصل باحثون في دراسات الذاكرة إلى ظاهرة تُعرف باسم "طفرة استرجاع الذكريات" (Reminiscence Bump)، وتشير إلى ميل كبار السن إلى استرجاع عدد أكبر من ذكرياتهم الشخصية المرتبطة بمرحلة المراهقة وبدايات مرحلة البلوغ.

ويرتبط ذلك بأن هذه المرحلة غالبا ما تشهد أحداثا وتحولات مهمة في حياة الإنسان، مثل التعليم، وتكوين العلاقات الجديدة، واتخاذ القرارات المهنية، وخوض تجارب استثنائية تظل راسخة في الذاكرة.

وعلى النقيض، قد تصبح سنوات لاحقة أكثر تشابها وتكرارا، ما يجعل تمييز فتراتها الزمنية عند استرجاعها أكثر صعوبة.

هل يمكن إبطاء الشعور بمرور الوقت؟

وتشير مجمل هذه التفسيرات إلى أن الإحساس بمرور الزمن لا يرتبط بالساعة وحدها، بل يتأثر أيضا بطريقة معالجة الدماغ للمعلومات، ومستوى الانتباه، وطبيعة التجارب التي يخوضها الإنسان، ومدى احتفاظ ذاكرته بتفاصيلها.

ورغم عدم وجود دليل قاطع على أن تغيير الروتين اليومي يمكن أن يبطئ الإحساس بمرور الوقت، فإن خوض تجارب جديدة وممارسة أنشطة متنوعة قد يعززان الانتباه والتفاعل مع الحياة، ويساعدان على تكوين ذكريات أكثر تميزا.

وتبقى الخلاصة أن السنوات لا تمر بالضرورة بسرعة أكبر مع التقدم في العمر، وإنما قد تتغير الطريقة التي يدرك بها الإنسان الزمن ويتذكر أحداثه، وهو ما يجعل الماضي يبدو أطول وأكثر ثراءً، بينما تبدو سنوات الحاضر وكأنها تتسابق نحو النهاية.