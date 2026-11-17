في واقعة تبدو أقرب إلى مشاهد أفلام الخيال العلمي، شهدت ولاية تينيسي الأمريكية في أغسطس عام 1841 ظاهرة غريبة تمثلت في سقوط قطرات حمراء وقطع صغيرة تشبه اللحم والدهون على حقل للتبغ بالقرب من بلدة تسمى لبنان، في حادثة أثارت دهشة السكان ودفعت العلماء آنذاك إلى محاولة فك لغزها.

وبحسب روايات تاريخية نقلها موقع "The Daily Galaxy"، كان شخصان يعملان في الحقل قرابة منتصف النهار، عندما سمعا صوتاً يشبه تساقط المطر أو البَرَد، قبل أن يلاحظا تناثر قطرات حمراء وقطع غريبة على أوراق التبغ المحيطة بهما.

وسرعان ما انتشر خبر الواقعة في المنطقة، وتوافد عدد من السكان لمعاينة المكان، حيث تحدثوا عن وجود بقايا تشبه أنسجة اللحم والدهون، مصحوبة برائحة كريهة ونفاذة، فيما امتدت المنطقة المتأثرة بالظاهرة لمسافة مئات الأمتار.

عالم يفحص العينات ويكشف طبيعتها

مع تصاعد الاهتمام بالحادثة، وصلت عينات من المواد التي سقطت في الحقل إلى جيرارد تروست، أستاذ الكيمياء وعلم المعادن بجامعة ناشفيل، وأحد أبرز علماء الطبيعة في ولاية تينيسي آنذاك.

وأخضع تروست العينات لاختبارات علمية، كان أبرزها تسخين أجزاء منها داخل أنبوب زجاجي، ولاحظ أنها تفاعلت بطريقة مشابهة للحوم الحيوانية عند تعرضها للحرارة، إذ ظهرت مادة سائلة بنية اللون، أعقبتها بقايا سوداء تشبه الفحم الحيواني.

وخلص العالم إلى أن المواد التي فحصها ذات أصل حيواني، وليست مواد غريبة قادمة من الفضاء أو السماء، لكنه لم يستبعد أن تكون قد انتقلت إلى الحقل بفعل ظاهرة جوية.

وطرح تروست تفسيراً مفاده أن دوامة هوائية قوية ربما رفعت أجزاء من جثة حيوان متحللة إلى ارتفاعات كبيرة، ثم حملتها سحب العاصفة وأسقطتها لاحقاً فوق الحقل.

هل كانت الظاهرة خدعة متعمدة؟

لم تتوقف القصة عند التفسير العلمي، إذ ظهرت بعد أسابيع رواية أخرى قلبت مسار القضية.

ففي أكتوبر 1841، نشرت مجلة "Western Journal of Medicine and Surgery" تقريراً زعمت فيه أن العاملين اعترفا باختلاق الواقعة، وأنهما قاما بتقطيع جثة خنزير متحللة ونثر أجزائها فوق الحقل بهدف التسلية.

لكن المجلة لم تقدم أدلة موثقة أو مصدراً واضحاً يدعم هذا الادعاء، كما أن الرواية لم تقنع سكان البلدة، الذين تمسك بعضهم باعتقادهم أن المواد سقطت بالفعل من السماء.

وفي ديسمبر من العام نفسه، أشارت المجلة إلى استمرار الجدل، ووصفت تفسير تروست القائم على الدوامة الهوائية بأنه احتمال وارد إذا صحت الروايات المتداولة، دون أن تقدم حسماً نهائياً لما حدث.

حادثة أثارت مخاوف سياسية ودينية

لم تكن الواقعة مجرد ظاهرة طبيعية غريبة، بل جاءت في فترة شديدة التوتر داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في الولايات الجنوبية التي كانت تعتمد على نظام العبودية في ذلك الوقت.

وأعادت أخبار سقوط ما يشبه الدماء فوق إحدى المزارع إلى الأذهان انتفاضة نات تورنر عام 1831، بعدما ارتبطت روايات سابقة له برؤية قطرات دماء على محاصيل الذرة قبل اندلاع التمرد.

وأثارت الحادثة تفسيرات متباينة، ففي الوقت الذي نظر إليها بعض سكان الولايات الشمالية باعتبارها تحذيراً إلهياً للولايات التي تمارس الاستعباد، ارتبطت لدى آخرين بمخاوف من اندلاع انتفاضة جديدة.

ظواهر مشابهة في ولايات أمريكية أخرى

لم تكن واقعة تينيسي الوحيدة من نوعها، ففي 3 مارس عام 1876، شهدت مقاطعة باث بولاية كنتاكي سقوط كمية كبيرة من قطع اللحم الطازج فوق أحد الحقول، في حادثة عُرفت لاحقاً باسم "زخة اللحم في كنتاكي".

كما سُجلت وقائع مشابهة في ولايتي كاليفورنيا خلال عامي 1851 و1869.

وتراوحت التفسيرات المطروحة لهذه الحوادث بين الخدع المتعمدة واحتمال إسقاط الطيور الجارحة بقايا الحيوانات أثناء طيرانها، وصولاً إلى فرضية الدوامات الهوائية والأعاصير الصغيرة التي قد ترفع مواد من الأرض وتنقلها إلى مناطق أخرى.

أما ظاهرة الأمطار الحمراء التي شهدتها ولاية كيرالا الهندية عام 2001، فقد ربطتها دراسات علمية بوجود أبواغ الطحالب أو الغبار المحمول جواً من المناطق الصحراوية.

وبعد مرور أكثر من 180 عاماً، تظل واقعة تينيسي واحدة من أغرب الحوادث المسجلة في التاريخ الأمريكي، ليس فقط بسبب طبيعة المواد التي سقطت من السماء، بل بسبب استمرار الخلاف حول كيفية وصولها إلى الحقل، وما إذا كانت ظاهرة طبيعية نادرة أم خدعة بشرية لم تُكشف جميع تفاصيلها.