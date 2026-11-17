في واقعة تبدو أقرب إلى الخيال، خاض الجيش الأسترالي عام 1932 مواجهة غير تقليدية ضد نحو 20 ألف طائر إيمو، بعدما تسببت هذه الطيور في خسائر كبيرة للمزارعين، إثر اجتياحها مناطق زراعة القمح في غرب البلاد، ورغم تسليح الجنود بالرشاشات وتزويدهم بآلاف الطلقات، انتهت العملية بانسحاب القوات، فيما واصلت الطيور انتشارها، لتُعرف الواقعة لاحقا باسم "حرب الإيمو".

وبدأت الأزمة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، إذ كان عدد كبير من المزارعين في منطقة كامبيون من المحاربين القدامى في الحرب العالمية الأولى، الذين استقروا في أراضٍ زراعية محدودة الإنتاجية، ومع تداعيات الكساد الكبير، وانخفاض أسعار القمح، وموجات الجفاف التي ضربت البلاد مطلع ثلاثينات القرن الماضي، واجه هؤلاء المزارعون أزمة معيشية حادة، دفعت بعضهم إلى التخلي عن مزارعهم.

وزادت الأوضاع سوءا مع هجرة نحو 20 ألف طائر إيمو غربا باتجاه المناطق الساحلية، حيث تنتشر حقول القمح، وتسببت الطيور في التهام المحاصيل وإتلافها، إلى جانب تحطيم الأسوار الزراعية، ما سمح للأرانب والآفات الأخرى بالتسلل إلى المزارع وإلحاق مزيد من الأضرار بها.

الرشاشات في مواجهة الطيور

وأمام تصاعد شكاوى المزارعين، لجأ عدد من المحاربين القدامى إلى وزير الدفاع الأسترالي آنذاك جورج بيرس، الذي اقترح الاستعانة بالجيش واستخدام الرشاشات للتعامل مع الأزمة.

وفي 2 نوفمبر 1932، وصلت وحدة عسكرية صغيرة إلى منطقة كامبيون، بقيادة الرائد جي بي دبليو ميريديث من المدفعية الملكية الأسترالية، وضمّت جنديين آخرين، إلى جانب مصور سينمائي لتوثيق العملية.

وحملت القوة رشاشين من طراز "لويس"، ونحو 10 آلاف طلقة ذخيرة، فضلا عن شاحنات لاستخدامها في مطاردة الطيور، وبدأت مهمتها على أمل وضع حد للخسائر التي تكبدها المزارعون.

لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال منذ الأيام الأولى، ففي أول مواجهة، تمكنت أسراب الطيور من الفرار قبل أن تصبح في مرمى النيران، بينما لم تسفر محاولة لاحقة عن قتل أكثر من نحو 12 طائرا.

وفي 4 نوفمبر، حاول قائد العملية نصب كمين لسرب يضم قرابة ألف طائر بالقرب من أحد مصادر المياه، وانتظر حتى اقتربت الطيور لمسافة نحو 100 ياردة. ورغم نجاح الجنود في قتل عدد قليل من الطيور تعطل الرشاش، وتمكنت بقية الطيور من الهرب.

ولم تكن المركبات العسكرية أكثر فاعلية، إذ حالت وعورة التضاريس دون إطلاق النار بدقة من الرشاشات المثبتة على الشاحنات، كما عجزت المركبات الثقيلة عن مجاراة سرعة الطيور.

وأظهرت المواجهات أن طيور الإيمو تمتلك قدرة لافتة على تفادي الخطر، إذ كان أحد الطيور في كل مجموعة يتولى مراقبة المحيط وتحذير البقية عند اقتراب الجنود، فيما ساعدتها طبيعة أجسادها القوية على النجاة من بعض الإصابات الناتجة عن الطلقات غير المباشرة.

وبحلول 8 نوفمبر، كان الجنود قد أطلقوا نحو 2500 طلقة، بينما أشارت بعض التقارير إلى أن عدد الطيور التي تمكنوا من قتلها لم يتجاوز 50 طائرا، وهو ما جعل الحملة محل سخرية واسعة.

البرلمان يسخر من العملية

وأمام الفشل المتواصل والتغطية الإعلامية السلبية، توقفت المرحلة الأولى من العملية، قبل أن يعود الجنود إلى المنطقة في 12 نوفمبر، استجابة لمطالب المزارعين، وبعد ورود تقارير عن مقتل نحو 300 طائر.

لكن العملية تحولت إلى مادة للسخرية داخل البرلمان الأسترالي، فعندما طُرح اقتراح بمنح ميداليات للمشاركين فيها، اقترح النائب العمالي إيه إي غرين أن تُمنح تلك الميداليات لطيور الإيمو نفسها، باعتبارها الطرف الذي حقق الانتصار.

كما أطلق نواب البرلمان تعليقات ساخرة مفادها أن الطيور فازت بجميع الجولات حتى ذلك الوقت، فيما اكتسب وزير الدفاع جورج بيرس لقب "وزير حرب الإيمو".

ولم تقتصر الانتقادات على السخرية السياسية والإعلامية، بل امتدت إلى اعتبار استخدام القوة العسكرية ضد الطيور تصرفا غير إنساني، ما زاد من تراجع شعبية العملية.

واستمرت المرحلة الثانية خلال موسم الحصاد، إلى أن أُعلن رسميا انتهاء الحملة في 10 ديسمبر 1932.

حصيلة متنازع عليها ونهاية غير عسكرية

وتباينت التقديرات بشأن العدد النهائي للطيور التي قُتلت خلال العملية، فقد ذكر قائد الحملة ميريديث أن الجنود قتلوا 986 طائرا خلال المرحلة الثانية، إضافة إلى نحو 2500 طائر آخر نفقت لاحقا متأثرة بإصابتها، وهي أرقام لا تزال محل خلاف.

أما حصيلة المرحلة الأولى، فتراوحت التقديرات بشأنها بين 50 و200 طائر، دون تسجيل إصابات بين الجنود المشاركين.

وفي السنوات اللاحقة، شكك مؤرخون في دقة بعض التقارير العسكرية، واعتبروا أن العملية ربما كانت أقرب إلى تحرك دعائي محدود منها إلى حملة عسكرية جادة للقضاء على الطيور.

وفي عام 1934، رفضت الحكومة الأسترالية طلبا جديدا من المزارعين للاستعانة بالجيش، واتجهت بدلا من ذلك إلى توفير الذخيرة وإقرار نظام مكافآت مالية للصيادين مقابل قتل طيور الإيمو، وخلال ستة أشهر فقط، قُدمت مطالبات للحصول على مكافآت مقابل نحو 57 ألف طائر.

تحولت "حرب الإيمو" من محاولة حكومية لحماية المحاصيل الزراعية إلى واحدة من أكثر الوقائع غرابة وإثارة للسخرية في التاريخ الأسترالي، بعدما عجزت قوة عسكرية مزودة بالرشاشات والذخيرة عن تحقيق حسم أمام أسراب من الطيور، لتبقى القصة مثالا لافتا على حدود القوة العسكرية عندما تواجه تحديات غير تقليدية.