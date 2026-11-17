في مارس عام 1930، وبينما كانت الطفلة البريطانية فينيشيا بيرني تتناول الإفطار مع جدها في مدينة أكسفورد، دار حديث حول الجرم السماوي الذي اكتشفه علماء الفلك حديثا، وكان يُعرف آنذاك باسم "الكوكب X"، في انتظار اختيار اسم رسمي له.

وخلال الحديث، اقترحت فينيشيا، التي كانت على دراية بالأساطير اليونانية والرومانية، إطلاق اسم "بلوتو" عليه، نسبة إلى أحد الآلهة في الأساطير الرومانية، وهو الاسم الذي رأت أنه يتناسب مع طبيعة هذا الجرم البعيد، الذي يقع في منطقة شديدة البرودة والظلام وراء كوكب نبتون.

ولقي الاقتراح إعجاب جدها فالكونر مادان، أمين مكتبة بودليان السابق بجامعة أكسفورد، الذي نقل الفكرة إلى هربرت هول تيرنر، أستاذ علم الفلك بالجامعة، وكان تيرنر يحضر اجتماعا للجمعية الملكية الفلكية في لندن، فأرسل برقية إلى مرصد لويل في ولاية أريزونا الأمريكية، يوصي فيها باعتماد اسم "بلوتو".

اقتراح من بين عشرات الأسماء

كان مرصد لويل يدرس عددا من الأسماء المقترحة للجرم السماوي الجديد، من بينها "مينيرفا" و"زيوس" و"كرونوس" و"بيرسيفوني"، قبل أن يستقر الاختيار على اسم "بلوتو" في مايو 1930.

ولم يكن ارتباط الاسم بالأساطير الرومانية السبب الوحيد وراء اختياره، إذ توافقت الحروف الأولى منه، وهما P وL، مع الحرفين الأولين من اسم بيرسيفال لويل، مؤسس المرصد الذي بدأ عمليات البحث عن الكوكب قبل وفاته عام 1916.

وهكذا تحول اقتراح فينيشيا، التي لم تكن تتجاوز الحادية عشرة من عمرها، إلى الاسم الرسمي للجرم السماوي الجديد، ليصبح معروفا باسم بلوتو على مدار عقود.

من الكوكب التاسع إلى الكواكب القزمة

ظل بلوتو مصنفا باعتباره الكوكب التاسع في المجموعة الشمسية لأكثر من 70 عاما، حتى عام 2006، عندما قرر الاتحاد الفلكي الدولي إعادة تصنيفه كوكبا قزما، عقب اكتشاف عدد من الأجرام الجليدية المشابهة له في حزام كايبر، الواقع وراء مدار نبتون.

ورغم تغيير تصنيفه، ظل اسم بلوتو حاضرا في الأوساط العلمية والثقافية، كما حظيت مساهمة فينيشيا بيرني بتكريم خاص، إذ أُطلق اسمها على أحد الكويكبات وفوهة على سطح بلوتو.

وامتد هذا التكريم إلى الفضاء، حيث حملت مركبة "نيو هورايزونز" التابعة لوكالة ناسا جهازا علميا يحمل اسم "عداد الغبار الطلابي فينيشيا بيرني"، وهو جهاز طوّره طلاب لدراسة الجسيمات الغبارية الدقيقة التي تواجهها المركبة خلال رحلتها عبر المناطق الخارجية من المجموعة الشمسية.

وفي 14 يوليو 2015، حققت المركبة إنجازا تاريخيا بالتحليق بالقرب من بلوتو والتقاط صور تفصيلية له، قبل أن تواصل رحلتها إلى أعماق الفضاء البعيد.

وكانت فينيشيا بيرني، التي عملت معلمة في وقت لاحق، قد توفيت عام 2009 عن عمر ناهز 90 عاما، دون أن تشهد بنفسها ذلك التحليق التاريخي، لكنها تركت بصمة استثنائية في تاريخ علم الفلك، بعدما تحول اقتراح عابر خلال وجبة إفطار إلى اسم ارتبط بأحد أشهر الأجرام السماوية في المجموعة الشمسية.