كشف علماء عن اكتشاف مجتمعات حيوية مجهرية فريدة تعيش داخل عقيدات معدنية منتشرة في أعماق المحيط الهادئ، في اكتشاف يسلط الضوء على أهمية هذه التكوينات الطبيعية بوصفها موائل بيئية غنية بالتنوع البيولوجي، ويحذر من المخاطر المحتملة للتعدين في أعماق البحار.

وأظهرت دراسة علمية حديثة، نُشرت في مجلة "Scientific Reports" أن العقيدات متعددة المعادن، التي تشبه حبات البطاطس في شكلها، لا تقتصر أهميتها على احتوائها على معادن استراتيجية مثل النيكل والكوبالت والنحاس والحديد والمنغنيز، بل تمثل أيضا أنظمة بيئية مصغرة تحتضن كائنات حية لا توجد مجتمعاتها الحيوية في الرواسب البحرية المحيطة بها.

وأجرى فريق البحث دراسته على 244 عقيدة معدنية جُمعت عام 2019 من منطقة كلاريون-كليبرتون في المحيط الهادئ، على أعماق تتراوح بين 4 و6 كيلومترات، خلال رحلة علمية على متن سفينة الأبحاث الألمانية "RV Sonne"، ضمن مشروع دولي لدراسة تأثير التعدين في أعماق البحار.

وفحص الباحثون الشقوق والتجاويف والمسام داخل هذه العقيدات، ليكتشفوا عوالم مجهرية تعج بالكائنات الحية، تصدرتها الديدان الأسطوانية والقشريات، إلى جانب الأميبا المدرعة، كما رصدوا ديدانا عديدة الأشواك وتنانين الطين وبطيئات المشية، المعروفة باسم "دببة الماء".

ولم يقتصر الاكتشاف على الكائنات الحية الموجودة حاليا، إذ عثر العلماء أيضا على بقايا وأحافير مجهرية لكائنات بحرية قديمة، من بينها الدياتومات والهيكليات الشعاعية والإسفنجيات، داخل الطبقات المكونة للعقيدات، ما يشير إلى أن هذه التكوينات ربما وفرت موائل للكائنات البحرية على مدى ملايين السنين.

وقال الباحثون إن أكثر النتائج إثارة للدهشة تمثلت في الاختلاف الواضح بين المجتمعات الحيوية التي تعيش داخل العقيدات وتلك الموجودة في الرواسب المحيطة بها.

كما تبين أن المجتمعات الموجودة داخل عقيدات جُمعت من مناطق تفصل بينها مسافة تقارب ألف كيلومتر كانت أكثر تشابها مع بعضها بعضا من تشابهها مع الكائنات التي تعيش في الرواسب القريبة.

وتشير هذه النتائج إلى أن العقيدات متعددة المعادن تؤدي دورا بيئيا مستقلا، وأن حماية الرواسب البحرية المحيطة بها وحدها لن تكون كافية للحفاظ على التنوع البيولوجي المرتبط بهذه التكوينات.

وحذرت سابين غولنر، عالمة الأحياء البحرية المتخصصة في أعماق البحار بالمعهد الملكي الهولندي لأبحاث البحار، من أن التعدين التجاري قد يتسبب في فقدان غير قابل للاستعادة لأنواع حية لم يسبق وصفها علميا، إلى جانب تدمير مجتمعات بيئية فريدة لا يزال العلماء في بداية فهمها.

وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالعقيدات متعددة المعادن، باعتبارها مصدرا محتملا للمعادن التي تدخل في صناعات التكنولوجيا والطاقة والبطاريات، في وقت يتزايد فيه الطلب على النيكل والكوبالت والنحاس.

غير أن هذه الثروة المعدنية لا تتجدد بالسرعة التي تسمح باستغلالها المستدام، فعلى الرغم من أن استخراج العقيدة من قاع المحيط لا يستغرق سوى دقائق، فإن تكوّنها الطبيعي يحتاج إلى ملايين السنين.

وأكدت كورال دياز-ريسيو لورينزو، الباحثة المشاركة في الدراسة، أن إزالة العقيدات على نطاق واسع قد تؤدي إلى خسائر بيئية لا يمكن تعويضها، مشيرة إلى أن المجتمعات الحيوية التي تحتضنها تختلف عن تلك الموجودة في الرواسب المحيطة، ما يجعل حمايتها أمرا ضروريا بصورة مستقلة.

ولا تقتصر أهمية هذه العوالم المجهرية على التنوع البيولوجي وحده، إذ لا يزال العلماء يسعون إلى فهم دورها في الدورات الطبيعية للمغذيات والكربون والتفاعلات البيئية على المستوى العالمي.

ويعيد هذا الاكتشاف فتح النقاش بشأن مستقبل التعدين في أعماق البحار، والتوازن المطلوب بين الاستفادة من الموارد المعدنية الاستراتيجية وحماية النظم البيئية البحرية التي لم يكشف العلم سوى جزء محدود من أسرارها.