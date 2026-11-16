الحمض النووي يفجر مفاجأة.. البشرة السمراء أصل أوروبا

كشفت دراسة علمية حديثة، استندت إلى تحليل الحمض النووي القديم لمئات الأشخاص الذين عاشوا في أوروبا على مدار عشرات آلاف السنين، أن البشرة الداكنة "السمراء" كانت الصفة الأكثر انتشارا بين سكان القارة خلال معظم تاريخهم، خلافا للاعتقاد الشائع بأن الأوروبيين تمتعوا دائما ببشرة فاتحة.

ووفقا للدراسة، التي نُشرت في 13 نوفمبر الحالي، في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية (PNAS) ، وشملت تحليل الجينومات القديمة لـ348 شخصا عاشوا قبل ما بين 1,700 و45 ألف عام، فإن نحو 63% من العينات تعود لأشخاص يُرجح أنهم كانوا من ذوي البشرة الداكنة، مقابل 8% فقط من ذوي البشرة الفاتحة، بينما توزعت النسبة المتبقية بين درجات البشرة المتوسطة.

وتشير النتائج إلى أن البشرة الفاتحة لم تصبح الصفة السائدة بين سكان أوروبا إلا قبل نحو 3 آلاف عام، وهو توقيت متأخر كثيرا عما افترضته نظريات علمية سابقة.

تحليل جيني يكشف ملامح الأوروبيين القدماء

وأجرى الدراسة فريق بحثي بقيادة غيدو باربوجاني، من جامعة فيرارا الإيطالية، حيث اعتمد الباحثون على تقنيات متقدمة لتحليل الحمض النووي القديم، واستخدموا أساليب وراثية مشابهة لتلك التي يستعين بها خبراء الأدلة الجنائية في تحديد السمات الوراثية للأشخاص من العينات البيولوجية.

وتمكن الفريق من التنبؤ بلون البشرة والعينين والشعر لدى مئات الأشخاص الذين جرى استخراج جينوماتهم، بهدف تتبع التغيرات التي طرأت على هذه الصفات عبر الزمن، ودراسة تأثير عوامل متعددة، من بينها الانتقاء الطبيعي والهجرات والحروب والتزاوج بين الجماعات البشرية.

وأشادت الباحثة نينا جابلونسكي، من جامعة ولاية بنسلفانيا، باتساع نطاق العينات المستخدمة ودقة تحليل البيانات الوراثية، معتبرة أن الدراسة تقدم صورة أكثر شمولا عن تطور ألوان البشرة لدى سكان أوروبا القدماء.

لماذا تأخر انتشار البشرة الفاتحة؟

وتثير نتائج الدراسة تساؤلات بشأن الأسباب التي أدت إلى انتشار البشرة الفاتحة في أوروبا بعد آلاف السنين من وصول الإنسان الحديث إلى القارة.

وكان الاعتقاد السائد أن البشر الذين هاجروا إلى أوروبا قبل نحو 45 ألف عام اكتسبوا البشرة الفاتحة سريعا للتكيف مع ضعف أشعة الشمس خلال فصول الشتاء الطويلة، بما يسمح للجسم بإنتاج فيتامين D بكفاءة أكبر.

لكن الباحثة نينا جابلونسكي تطرح تفسيرا مختلفا، يتمثل في طبيعة النظام الغذائي للسكان القدماء.

وتوضح أن جماعات الصيادين وجامعي الثمار في العصر الحجري القديم، وكذلك سكان العصر البرونزي، كانوا يحصلون على كميات كافية من فيتامين D من مصادر غذائية طبيعية، خصوصا لحوم الحيوانات البرية، وهو ما قلل من الحاجة إلى التكيف مع انخفاض التعرض لأشعة الشمس من خلال تغير لون البشرة.

وبحسب هذا التفسير، لم تبدأ الظروف الغذائية والبيئية في التغير بصورة مؤثرة إلا مع توسع التجمعات السكانية والاستقرار في المستوطنات البشرية الأكبر حجما.

تنوع ألوان البشرة

وتطرقت الدراسة أيضا إلى إنسان النياندرتال، الذي عاش في أوروبا قبل وصول الإنسان الحديث، مشيرة إلى أن ألوان بشرته ربما شهدت تنوعا واسعا عبر المناطق والفترات الزمنية المختلفة.

الباحثون يحذرون من التسرع في تفسير النتائج

ورغم أهمية النتائج، يؤكد الباحثون ضرورة التعامل معها بحذر، نظرا إلى أن التنبؤ بلون البشرة اعتمادا على الحمض النووي لا يزال يواجه بعض التحديات العلمية، إذ لم تُفهم جميع الجينات والعوامل الوراثية المسؤولة عن التصبغ الجلدي بشكل كامل.

وكانت دراسة سابقة، نُشرت عام 2018، قد أثارت اهتماما واسعا بعد أن رجحت أن رجل تشيدر، الذي عاش في بريطانيا قبل نحو 10 آلاف عام، كان يتمتع ببشرة داكنة جدا وعينين زرقاوين مائلتين إلى الأخضر.

وتعرضت هذه التقديرات لانتقادات بسبب صعوبة الجزم بالمظهر الخارجي للأشخاص الذين عاشوا قبل آلاف السنين اعتمادا على المعلومات الجينية وحدها.

ويرى الباحثون أن العدد الكبير من العينات في الدراسة الجديدة يعزز موثوقية الاتجاه العام للنتائج، إذ يساعد اتساع قاعدة البيانات على تقليل تأثير الأخطاء الفردية عند تحليل الخصائص الوراثية للمجموعات البشرية.

وتؤكد الدراسة أن لون البشرة لدى البشر لم يكن ثابتا عبر التاريخ، بل خضع لتحولات طويلة ارتبطت بالتغيرات الوراثية والبيئية والغذائية، فضلا عن الهجرات والتفاعل بين الجماعات البشرية، ما يعيد فتح النقاش العلمي حول أصول التنوع لسكان أوروبا.