كل 92 ثانية.. إشارة غامضة تهز الأرض 9 أيام وتحير العلماء

في ظاهرة طبيعية استثنائية أثارت حيرة العلماء، كشفت أبحاث علمية أن إشارة زلزالية غامضة رصدتها محطات قياس الزلازل حول العالم في سبتمبر 2023، واستمرت لمدة تسعة أيام متواصلة، كانت ناجمة عن حركة مياه محاصرة داخل مضيق بحري ناءٍ في غرينلاند، عقب انهيار ضخم لصخور وجليد تسبب في حدوث تسونامي.

وبدأت القصة عندما التقطت أجهزة الرصد الزلزالي إشارة منتظمة تتكرر كل 92 ثانية، دون أن يتمكن العلماء في البداية من تحديد مصدرها أو تفسير طبيعتها، خاصة أن الاهتزازات استمرت لفترة غير معتادة، وانتقلت آثارها إلى محطات رصد تبعد آلاف الكيلومترات عن موقع الحدث.

وبعد عمليات تحليل موسعة، توصل الباحثون إلى أن مصدر الإشارة يقع في مضيق ديكسون، شرقي غرينلاند، حيث أدى انهيار جزء هائل من أحد المنحدرات الجبلية في 16 سبتمبر 2023 إلى سقوط كميات ضخمة من الصخور والجليد في مياه المضيق، ما تسبب في إزاحة كميات هائلة من المياه وتوليد موجة تسونامي عنيفة.

تسونامي بارتفاعات استثنائية

وأدى الانهيار إلى اندفاع المياه بقوة نحو المنحدرات المحيطة، ووصولها إلى ارتفاع يقارب 200 متر في بعض المناطق، في واحدة من الظواهر التي تكشف الحجم الهائل للطاقة الناتجة عن انهيار الكتل الصخرية والجليدية في البيئات القطبية.

لكن المفاجأة لم تكن في حدوث التسونامي وحده، بل في استمرار حركة المياه داخل المضيق لمدة تسعة أيام، نتيجة طبيعته الجغرافية الضيقة وشكله الذي أعاق خروج المياه بسهولة إلى البحر المفتوح.

مياه تتحرك.. وأرض تهتز

وفسر العلماء الظاهرة من خلال ما يُعرف علمياً باسم "الموجة الواقفة"، وهي حركة تذبذبية للمياه تحدث عندما تستمر المياه في الارتداد ذهاباً وإياباً داخل حوض مائي مغلق أو شبه مغلق.

وفي حالة مضيق ديكسون، أدت الانعكاسات المتكررة للمياه بين جوانب المضيق إلى توليد اهتزازات ميكانيكية انتقلت عبر القشرة الأرضية، وظهرت في تسجيلات محطات الزلازل حول العالم على هيئة إشارة منتظمة تتكرر كل 92 ثانية.

الأقمار الصناعية تكشف سر الإشارة

ولم يقتصر كشف حقيقة الظاهرة على تسجيلات أجهزة الزلازل، إذ استعان الباحثون ببيانات الأقمار الصناعية، ولا سيما القمر الصناعي SWOT، الذي يستخدم تقنيات الرادار لقياس ارتفاع سطح المياه.

وساعدت هذه البيانات في تتبع حركة المياه داخل المضيق، وكشفت عن تغيرات في مستوى سطحها واتجاه ميله، بما يتوافق مع حركة التذبذب المستمرة التي رصدتها المحطات الزلزالية.

ذوبان الجليد يزيد مخاطر الانهيارات

ويربط الباحثون هذه الحادثة بالتغيرات البيئية المتسارعة في المناطق القطبية، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد الدائم إلى إضعاف استقرار المنحدرات الجبلية، بعدما تفقد الصخور والجليد جزءاً من الدعم الطبيعي الذي يحافظ على تماسكها.

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة للانهيارات الأرضية والتسونامي في المناطق القطبية، خاصة مع استمرار التغيرات المناخية التي تؤثر في استقرار الكتل الجليدية والجبال المحيطة بها.

وتكشف هذه الظاهرة عن حقيقة علمية لافتة، فليس كل اهتزاز ترصده أجهزة الزلازل ناتجاً عن حركة الصفائح التكتونية، إذ يمكن لحركة المياه نفسها، عندما تتوافر الظروف الجغرافية المناسبة، أن تولّد إشارات زلزالية تمتد آثارها إلى مناطق بعيدة حول العالم، وتظل مستمرة لأيام.