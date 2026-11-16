490 متراً تحت سطح البحر.. وحش الأعماق يظهر في أبرد مكان

في اكتشاف علمي لافت، نجح باحثون في رصد وتصوير سمكة قرش في مياه القارة القطبية الجنوبية، بالقرب من جزر شيتلاند الجنوبية، على عمق يقارب 490 مترا تحت سطح البحر، في مشهد يُعد الأول من نوعه في هذه المنطقة، ويفتح آفاقا جديدة أمام دراسة الحياة البحرية في أعماق المحيط الجنوبي.

تمت عملية الرصد خلال بعثة استكشافية نظمها مركز أبحاث أعماق البحار Minderoo-UWA بالتعاون مع Inkfish Expeditions، حيث نشر الباحثون كاميرات مزودة بطعوم على عمق يقارب 490 مترا، بهدف توثيق التنوع البيولوجي في المنطقة ودراسة الكائنات التي تعيش في بيئتها البحرية القاسية.

وبعد نحو 400 ساعة من التسجيلات، رصدت الكاميرات سمكة قرش ضخمة تتحرك ببطء في مياه مظلمة لا تتجاوز درجة حرارتها درجتين مئويتين، في مشهد أثار اهتمام الفريق البحثي، نظرا لندرة مشاهدة مثل هذه الكائنات في المياه المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية.

القرش النائم الجنوبي.. هوية مرجحة تثير تساؤلات علمية

وتشير الخصائص الشكلية والسلوكية للسمكة التي ظهرت في التسجيلات إلى احتمال انتمائها إلى فصيلة أسماك القرش النائمة (Somniosidae)، وربما تكون من نوع القرش النائم الجنوبي (Somniosus antarcticus)، المعروف ببطء حركته وقدرته على العيش في أعماق البحار الباردة.

ولا يزال التصنيف العلمي لهذه المجموعة محل نقاش بين الباحثين، في ظل عدم توافر بيانات وراثية حديثة وكافية لتحديد العدد الفعلي للأنواع التي تنتمي إليها، وهو ما يجعل هذا الرصد فرصة مهمة للحصول على معلومات قد تسهم في حل بعض الألغاز العلمية المرتبطة بهذه الكائنات.

كيف يعيش القرش في المياه المتجمدة؟

وتثير مشاهدة القرش في هذه البيئة تساؤلات بشأن آليات تكيفه مع الظروف القاسية في المحيط الجنوبي، خاصة أن بعض الأسماك التي تعيش في القارة القطبية الجنوبية تمتلك خصائص بيولوجية استثنائية تساعدها على مقاومة التجمد، من بينها بروتينات مضادة للتجمد في الدم.

ويرجح الباحثون أن القرش المرصود يستفيد من طبقات مائية أكثر دفئا نسبيا للتنقل في الأعماق، كما لا يستبعدون أن يكون وجود هذا النوع في المنطقة قديما، وأن صعوبة رصده ترجع إلى طبيعة حياته في الأعماق ومحدودية فترات الاستكشاف العلمي.

أعماق المحيط الجنوبي.. عالم لا يزال مجهولاً

ويمثل هذا الاكتشاف مؤشرا جديدا على أن أعماق المحيطات، ولا سيما المناطق المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية، لا تزال تخفي أسرارا علمية كثيرة، رغم التطور الكبير في تقنيات الاستكشاف والتصوير تحت الماء.

كما يعزز أهمية مواصلة البحوث البحرية واستخدام الكاميرات والمعدات المتخصصة لرصد الكائنات التي تعيش في البيئات العميقة، بما يساعد العلماء على فهم التنوع البيولوجي البحري، والكشف عن أنواع وسلوكيات لم تكن موثقة من قبل.