مقبرة الحيتان.. 485 موقعاً غامضاً في أعماق المحيط

في سبق علمي لافت، كشف باحثون من الصين وإيطاليا ونيوزيلندا عن مقبرة بحرية هائلة للحيتان في منطقة "ديامانتينا التصدعية" بالمحيط الهندي، تمتد عبر مساحة شاسعة يصل نطاق استكشافها إلى نحو 1200 كيلومتر، وتضم 485 موقعاً يحتوي على حفريات وبقايا حيتان، إلى جانب خمس جثث حديثة نسبياً.

وجاء الاكتشاف خلال بعثة استكشافية استخدمت الغواصة المأهولة "فيندوزهي"، القادرة على الوصول إلى أعماق تتراوح بين 4200 و7000 متر تحت سطح البحر، حيث تمكن العلماء من رصد تجمعات غير مسبوقة من بقايا الحيتان في واحدة من أكثر البيئات البحرية غموضاً وصعوبة في الاستكشاف.

وتكتسب هذه المنطقة أهمية جيولوجية خاصة، إذ تشكلت نتيجة الانفصال التدريجي بين أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، وتتميز بتضاريس شديدة التعقيد تضم أخاديد بحرية عميقة قد تكون ساهمت في تجمع بقايا الحيتان وحفظها على مدى فترات زمنية طويلة.

أسرار وراء تجمع الحيتان

ويرجح الباحثون أن طبيعة المنطقة الجغرافية، وما تضمه من أخاديد عميقة، تجعلها بيئة مناسبة لعدد من أنواع الحيتان، خصوصاً الحيتان ذات المنقار التي تتغذى على الحبار والكائنات البحرية الموجودة في الأعماق.

كما يدرس العلماء تأثير العوامل البيئية والجيولوجية، بما في ذلك التيارات البحرية ومعدلات تراكم الرواسب، في انتقال بقايا الحيتان إلى قاع البحر والحفاظ على هياكلها العظمية لفترات طويلة.

ولا تقتصر أهمية الاكتشاف على العدد الكبير من الحفريات، بل تمتد إلى ما كشفه من تنوع بيولوجي وتاريخ تطوري للحيتان، بعدما عثر الباحثون على بقايا لأنواع لا تزال موجودة حتى اليوم، وأخرى انقرضت منذ عصور سحيقة، فضلاً عن اكتشاف نوع جديد أُطلق عليه اسم "Pterocetus diamantinae".

مقبرة تتحول إلى واحة للحياة

وعلى الرغم من أن المنطقة تبدو للوهلة الأولى أشبه بمقبرة صامتة، فإنها تحتضن نظاماً بيئياً نشطاً، إذ تتحول بقايا الحيتان بعد وصولها إلى قاع المحيط إلى مصدر غذائي مهم لمجموعة واسعة من الكائنات البحرية.

ورصد العلماء تجمعات من نجوم البحر والقواقع والإسفنجيات والبكتيريا، التي تستفيد من العناصر الغذائية الموجودة في الهياكل العظمية، ما يجعل هذه البقايا بمثابة جزر للحياة وسط الأعماق المظلمة التي تفتقر إلى مصادر الغذاء.

ويعزز ذلك أهمية ما يعرف بظاهرة "سقوط الحيتان" (Whale Fall)، وهي العملية التي تتحول فيها جثة الحوت بعد استقرارها في قاع البحر إلى نظام بيئي متكامل، يوفر الغذاء والمأوى لكائنات بحرية متنوعة، وقد يستمر تأثيره البيئي لسنوات طويلة.

اكتشاف يعيد رسم خريطة الحياة في الأعماق

ويرى الباحثون أن تجمع هذه المواقع الأحفورية قد يمثل ممرّاً بيئياً مهماً يربط بين أنظمة الحياة البحرية في أعماق المحيط الهندي، ويوفر فرصة استثنائية لدراسة تطور الحيتان والتغيرات التي طرأت على البيئات البحرية عبر ملايين السنين.

ومن المنتظر أن يسهم تحليل هذه الحفريات في تقديم معلومات جديدة حول تاريخ الثدييات البحرية، وأنماط انتشارها، والظروف البيئية التي عاشت فيها الأنواع القديمة، فضلاً عن فهم الدور الذي تؤديه بقايا الكائنات البحرية الضخمة في دعم التنوع البيولوجي.

ويؤكد هذا الاكتشاف أن أعماق المحيطات لا تزال تخفي أسراراً علمية مذهلة، وأن ما يبدو عالماً من الظلام والصمت قد يكون في الواقع موطناً لأنظمة بيئية معقدة، تتواصل فيها دورة الحياة حتى بعد موت أضخم الكائنات البحرية.