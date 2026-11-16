ليست للزينة.. ما وظيفة "الطاولة البلاستيكية" داخل علبة البيتزا؟

ربما لاحظت في كل مرة تطلب فيها البيتزا وجود قطعة بلاستيكية صغيرة بيضاء، تتوسط العلبة وتشبه طاولة مصغرة ذات ثلاث أرجل، وربما أخرجتها جانباً قبل تناول البيتزا دون أن تتساءل يوماً عن سبب وجودها أو عن القصة التي تقف وراءها، لكن هذه القطعة البسيطة تخفي حكاية ابتكار ذكي غيّر تجربة توصيل البيتزا، وأنقذ ملايين الوجبات من مشكلة مزعجة.

تُعرف هذه القطعة باسم "حامل البيتزا"، أو "حامي العبوة" وهي اختراع يعود إلى الأمريكية كارميلا فيتالي، التي ارتبط اسمها بابتكار هذا الحل العملي في ثمانينات القرن الماضي.

مشكلة صغيرة ألهمت اختراعاً واسع الانتشار

بدأت الحكاية من مشكلة مألوفة لدى محبي البيتزا تمثلت في وصول الطلبات أحياناً مع التصاق الجبن والإضافات بالجزء الداخلي من غطاء العلبة الكرتونية، فالبخار المتصاعد من البيتزا الساخنة يؤدي إلى ترطيب الكرتون وإضعافه، ما قد يتسبب في انحناء الغطاء وهبوطه حتى يلامس سطح البيتزا، فتلتصق به بعض مكوناتها.

ومن هذه المشكلة اليومية جاءت فكرة كارميلا فيتالي، التي قررت ابتكار دعامة صغيرة تمنع الغطاء من ملامسة الطعام، وتحافظ على البيتزا في حالتها الجيدة حتى وصولها إلى المستهلك.

وفي عام 1983، تقدمت فيتالي بطلب للحصول على براءة اختراع أمريكية تحت اسم "حامي العبوة"، قبل أن تحصل على براءة الاختراع في فبراير 1985.

لماذا صُممت بثلاث أرجل؟

جاء التصميم على هيئة قطعة بلاستيكية صغيرة تتكون من قاعدة علوية وثلاث أرجل قصيرة، تُثبت في منتصف البيتزا، لتعمل كدعامة تحمل غطاء العلبة وتمنعه من الهبوط فوق الجبن والإضافات.

ولم يكن اختيار الأرجل الثلاث مجرد تفصيل شكلي، إذ يوفر هذا التصميم قدراً من الثبات مع تقليل مساحة التلامس مع سطح البيتزا، بما يحد من إتلاف الطعام.

وبفضل بساطة التصميم وانخفاض تكلفة تصنيعه وسهولة استخدامه، سرعان ما أصبح هذا الحامل عنصراً مألوفاً في علب البيتزا، وانتشر استخدامه على نطاق واسع في قطاع توصيل الطعام.

من براءة الاختراع إلى منتج مألوف في كل منزل

على الرغم من الانتشار الواسع للاختراع، فإن المعلومات المتعلقة بالعائد المالي الذي حققته كارميلا فيتالي منه ليست واضحة تماماً، إذ تتباين الروايات بشأن حصولها على مقابل مادي كبير أو محدود نتيجة استخدام الشركات لهذا الابتكار.

لكن المؤكد أن براءة اختراعها انتهت صلاحيتها عام 1993، بعد عدم استكمال إجراءات تجديدها، وهو ما أتاح المجال أمام الشركات الأخرى لتصنيع منتجات مشابهة.

ورغم أن معظم المستهلكين لا يعرفون اسم المخترعة، فإن اختراعها أصبح جزءاً مألوفاً من تجربة تناول البيتزا، إلى درجة أن شركات عالمية استلهمت تصميمه في منتجات أخرى.

ففي عام 2020، تعاونت شركتا "إيكيا" و"بيتزا هت" في إطلاق طاولة مستوحاة من شكل حامل البيتزا الصغير، في إشارة طريفة إلى حضور هذا التصميم في الثقافة اليومية.

هل يمكن الاستغناء عن البلاستيك؟

مع تزايد الاهتمام بالاستدامة وتقليل النفايات البلاستيكية، بدأت شركات التعبئة والتغليف في البحث عن حلول بديلة تحقق الغرض نفسه دون الاعتماد على القطع البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

ومن بين هذه الحلول تطوير علب بيتزا مزودة بفتحات تهوية تسمح بخروج البخار، مع الحفاظ على حرارة الطعام ومنع تراكم الرطوبة داخله، بما يساعد على إبقاء العجين مقرمشاً.

كما ظهرت تصاميم تعتمد على الألياف النباتية، مثل ألياف قصب السكر والخيزران، مع استخدام هياكل مقوسة ودعامات مدمجة تمنح العلبة قوة إضافية وتحافظ على المسافة بين الغطاء والبيتزا.

من حامل البيتزا إلى حامل الهاتف!

ولم تتوقف حكاية القطعة الصغيرة عند وظيفتها الأصلية، إذ ظهرت أفكار لإعادة استخدامها بعد تناول البيتزا، بدلاً من إلقائها في سلة المهملات.

ومن أبرز هذه الأفكار استخدامها حاملاً للهاتف المحمول، من خلال قلب القطعة ووضع الهاتف بين أرجلها الثلاث، لتصبح قاعدة بسيطة يمكن الاستعانة بها لمشاهدة مقاطع الفيديو أو متابعة وصفات الطعام أثناء الطهي.

كما تحولت القطعة إلى مادة للمحتوى الترفيهي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مستخدمون مقاطع ساخرة تعرض استخدامات غير تقليدية لها، من بينها فيديو نشره صانع محتوى عبر إنستغرام في أكتوبر 2021، وحقق ملايين المشاهدات، مقدماً استخداماً طريفاً للقطعة باعتبارها أداة للتعامل مع شرائح البيتزا.

ورغم أن هذه الاستخدامات لا تمثل الوظيفة الحقيقية التي صُممت القطعة من أجلها، فإنها تكشف كيف يمكن لمنتج بسيط أن يتحول إلى مصدر للأفكار والتفاعل والابتكار.

ابتكار صغير.. وأثر أكبر من حجمه

رحلت كارميلا فيتالي عن عالمنا في سبتمبر 2005، عن عمر ناهز 68 عاماً، لكنها تركت وراءها ابتكاراً لا يزال حاضراً في حياة الملايين.

وتكشف قصتها أن الابتكار لا يشترط دائماً أن يكون معقداً أو باهظ التكلفة، فقد تبدأ الفكرة من ملاحظة مشكلة بسيطة في الحياة اليومية، ثم تتحول إلى حل عملي واسع الانتشار.

وفي المرة المقبلة التي تفتح فيها علبة البيتزا وتجد تلك الطاولة البلاستيكية الصغيرة في المنتصف، تذكر أنها ليست مجرد قطعة زائدة داخل العبوة، بل ثمرة فكرة ذكية لمخترعة ساهمت في جعل تجربة توصيل البيتزا أفضل، حتى وإن ظل اسمها مجهولاً لدى كثيرين.