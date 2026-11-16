سيارتك تراقبك أكثر مما تتخيل.. 7 معلومات تجمعها عنك دون أن تشعر

لم تعد السيارات الحديثة مجرد وسيلة للانتقال من مكان إلى آخر، بل تحولت إلى أنظمة إلكترونية متطورة قادرة على جمع كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بالسائق وعاداته اليومية، بداية من سرعة القيادة والطرق التي يسلكها، وصولاً إلى مواعيد تحركاته وطريقة استخدامه لمختلف تجهيزات السيارة.

وبحسب تقرير نشره موقع "SlashGear" الأمريكي، فإن العديد من السيارات الحديثة تجمع بيانات تفصيلية عن طريقة تشغيلها وسلوك قائدها على الطريق، مستفيدة من أنظمة تحديد المواقع GPS وأجهزة الاستشعار وتقنيات الاتصال الإلكتروني المدمجة.

وتكمن خطورة هذه المسألة في أن جمع البيانات لا يعني بالضرورة استخدامها داخل السيارة فقط، إذ قد تتم مشاركة بعض المعلومات مع جهات خارجية، من بينها شركات التأمين وشركات الخدمات التجارية، وفقاً لسياسات الخصوصية المعتمدة لدى الشركات المصنعة.

وأشار التقرير إلى أن شركة "جنرال موتورز" واجهت انتقادات من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بعد بيع بيانات تتعلق بسلوك السائقين دون الحصول على موافقتهم، وهو ما أعاد تسليط الضوء على خصوصية مستخدمي السيارات الحديثة.

متوسط سرعة القيادة

قد تسجل السيارة متوسط سرعة قيادتك، إلى جانب معلومات أخرى تتعلق بسلوكك خلف عجلة القيادة. وتوضح سياسات الخصوصية لدى شركتي "هوندا" و"فورد" أن بيانات السرعة تندرج ضمن المعلومات التي يمكن جمعها لتشغيل الخدمات المتصلة وتحسين تجربة المستخدم.

مسارات تحركاتك والأماكن التي تزورها

تستطيع أنظمة الملاحة وتقنيات تحديد المواقع GPS تسجيل بيانات تتعلق بالأماكن التي تتوجه إليها، ونقاط انطلاق رحلاتك ونهايتها، وتوضح "فورد" أنها قد تجمع بيانات الموقع عند استخدام خدمات الاتصال المدمجة، بينما تشير "هوندا" إلى جمع معلومات عن مواقع بداية الرحلات ونهايتها.

ولا يقتصر الأمر على أنظمة الملاحة داخل السيارة، إذ إن استخدام تطبيقات مثل Google Maps عبر أنظمة Apple CarPlay قد يخضع أيضاً لسياسات الخصوصية الخاصة بمقدمي تلك الخدمات.

مواعيد خروجك وعودتك

يمكن للأنظمة الإلكترونية داخل السيارة تسجيل توقيت الرحلات ومدتها، وهو ما يسمح بتكوين صورة عن أنماط تحركاتك اليومية، مثل مواعيد الذهاب إلى العمل والعودة منه، وأوقات التسوق والتنقلات الليلية.

وتشير سياسة الخصوصية لدى "هوندا" إلى جمع بيانات تتعلق بأوقات التنقل، بينما تختلف التفاصيل من شركة مصنعة إلى أخرى.

طريقة التسارع واستخدام المكابح

لا تكتفي بعض السيارات بتسجيل السرعة، بل قد تجمع أيضاً بيانات عن معدلات التسارع وطريقة استخدام المكابح، وهي معلومات تساعد الشركات المصنعة على متابعة أداء أنظمة السيارة، بما في ذلك أنظمة منع انغلاق المكابح والتحكم في الجر.

وتشير سياسات جمع البيانات لدى "هوندا" و"تويوتا" و"فورد" و"تسلا" إلى إمكانية جمع معلومات تتعلق بالتسارع والفرملة، وإن اختلفت درجة توضيح كيفية استخدامها.

الأعطال وسجل الصيانة والحوادث

تحتفظ السيارات الحديثة ببيانات تشخيصية تساعد الفنيين على اكتشاف الأعطال وتحديد أسبابها، وتشمل قراءات درجات الحرارة، ومستشعرات الأكسجين، والانبعاثات، وضغط الإطارات، وتوقيت حقن الوقود.

وقد تتضمن هذه البيانات أيضاً قراءة عداد المسافات، وسجل الصيانة، ومدى الالتزام بمواعيد الصيانة الموصى بها، فضلاً عن معلومات اكتشاف الحوادث والاصطدامات.

وتكتسب هذه المعلومات أهمية إضافية عند بيع السيارة أو استبدالها، إذ قد تكشف للمشتري جانباً من تاريخ استخدامها وحالتها الفنية.

كيفية استخدامك تجهيزات السيارة

مع انتشار أنظمة الترفيه والمكالمات الصوتية والتشغيل عن بُعد والكاميرات، أصبحت بعض السيارات قادرة على تسجيل معلومات تتعلق بكيفية استخدام هذه التجهيزات.

ويوضح التقرير أن "تسلا موديل 3" اشتهرت بالاحتفاظ بمقاطع فيديو قصيرة تسجلها كاميرات السيارة، بينما تشير "هوندا" إلى إمكانية جمع بيانات عن المكالمات التي تتم عبر نظام الاتصال الداخلي، واستخدام الملاحة والنظام الصوتي، والأوامر الصوتية، ونقطة الاتصال بالإنترنت.

كما تستخدم "تويوتا" بعض بيانات الموقع والقيادة في إطار خدمات الأوامر الصوتية المتصلة بالسيارة.

بيانات شحن السيارات الكهربائية

بالنسبة لمالكي السيارات الكهربائية، قد تمتد عملية جمع البيانات إلى تفاصيل الشحن، بما يشمل مواقع محطات الشحن المستخدمة، وعدد مرات الشحن، ومعدل الشحن، وحالة البطارية وأدائها.

وتوضح سياسة الخصوصية لدى "تسلا" أن الشركة تجمع هذه المعلومات بهدف تحسين شبكة الشحن وتطوير خدماتها، كما يمكن أن تحصل عليها عن بُعد أو خلال زيارات الصيانة.

ولا تكشف هذه البيانات عن الحالة الفنية للبطارية فقط، بل قد تساعد أيضاً في استنتاج الأماكن التي يتردد عليها السائق وطبيعة تنقلاته.

كيف تحمي خصوصيتك من مراقبة السيارة؟

رغم صعوبة إيقاف جميع عمليات جمع البيانات، فإن بعض الشركات تتيح للمستخدمين التحكم في خدمات الاتصال والميزات التي تتطلب موافقتهم.

وينصح التقرير بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بالسيارة والخدمات المتصلة بها، والتعرف على أنواع البيانات التي يتم جمعها والجهات التي يمكنها الوصول إليها، مع إلغاء الاشتراك في الخدمات التي لا يرغب المستخدم في تفعيلها متى كان ذلك متاحاً.

لا يمكن إيقاف جميع عمليات جمع البيانات، لأن بعضها يرتبط مباشرة بوظائف السيارة الأساسية، مثل بيانات الفرملة التي تحتاج إليها أنظمة المكابح لضمان عملها بصورة صحيحة.

كما قد تسمح بعض القوانين للمستهلكين بالاعتراض على بيع بياناتهم أو مشاركتها مع أطراف خارجية، وهو ما يجعل الاطلاع على القوانين وسياسات الخصوصية أمراً ضرورياً.

وفي ظل التطور المتسارع لتكنولوجيا السيارات، لم تعد خصوصية السائق مرتبطة فقط بما يشاركه عبر هاتفه المحمول، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بسيارته نفسها، فكل رحلة قد تترك وراءها سجلاً رقمياً يكشف الكثير عن تفاصيل حياته اليومية.