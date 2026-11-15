سرقة هوليوودية لمجوهرات في ألمانيا

في مشهد أشبه بأفلام الجريمة والإثارة اقتحم ثلاثة لصوص مجهولين متجراً للمجوهرات في مدينة بايرويت الألمانية، بعدما صدموا واجهته بسيارتهم، قبل أن يستولوا سريعاً على عدد من المقتنيات الثمينة ويفرّوا بسيارة ثانية، في عملية بدت وكأنها مشهد سينمائي محكم.

وألقت الشرطة القبض على رجلين، فيما لا تزال عمليات البحث عن مشتبه به ثالث مستمرة، حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة الأحد.

وأضاف المتحدث أن المحققين يفحصون حالياً ما إذا كان الرجلان المقبوض عليهما على صلة بالواقعة.

ووفقاً للبيانات اصطدم ثلاثة أشخاص مجهولين بسيارتهم بالمتجر، واستولى اللصوص على مقتنيات ثمينة عدة.

ورصدت دورية للشرطة سيارة الفرار على الطريق السريع رقم 9 في اتجاه الجنوب، وبدأت ملاحقتها. ووفقاً للشرطة غادر المشتبه بهم الطريق السريع عند مخرج فايدنزيه في منطقة بايرويت، وتركوا السيارة بالقرب من منطقة غابات، ثم واصلوا فرارهم سيراً على الأقدام. وأعلنت الشرطة أنها استعانت بدوريات وكلاب بوليسية وطائرات مسيّرة ومروحية في عمليات البحث عن الفارين.

ووفقاً لتقديرات الشرطة لا يوجد خطر على السكان، ومع ذلك حذرت الشرطة من نقل أي أشخاص يطلبون توصيلهم بالسيارة في المنطقة، ودعت إلى الإبلاغ فوراً عن أي أشخاص يثيرون الشبهات عبر رقم الطوارئ.

وتواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها لكشف هوية المشتبه به الثالث، وتحديد دور الرجلين المقبوض عليهما في عملية السرقة، إلى جانب تعقب المقتنيات المسروقة.

