أمواج عملاقة بلا بحر.. تسونامي غريب يجتاح السماء ويختفي في دقائق

في مشهد يبدو وكأن أمواج المحيط انتقلت من أعماق البحار إلى السماء، تظهر أحياناً تشكيلات سحابية غريبة على هيئة أمواج متلاحقة، تشبه إلى حد كبير التسونامي البحري، في ظاهرة جوية نادرة تجمع بين الجمال البصري والتفسير العلمي المثير.

وتُعرف هذه الظاهرة باسم سحب كلفن-هلمهولتز (Kelvin-Helmholtz Clouds)، أو السحب الموجية، وتُصنّف علمياً ضمن التشكيلات السحابية المعروفة باسم "Fluctus"، وهي كلمة لاتينية تعني الأمواج.

كيف تتشكل أمواج السماء؟

تحدث هذه الظاهرة عندما تتحرك طبقتان من الهواء بسرعتين مختلفتين، إذ تنزلق طبقة هوائية فوق أخرى، ما يؤدي إلى نشوء حالة من عدم الاستقرار تُعرف علمياً باسم "عدم استقرار كلفن-هلمهولتز".

ومع استمرار اختلاف سرعة الرياح بين الطبقتين، تتشكل تموجات هوائية تتطور إلى قمم ودوامات تشبه أمواج البحر المتكسرة، وتظهر بوضوح عندما تتوافر الرطوبة والظروف المناسبة لتكثف بخار الماء وتكوين السحب.

ظاهرة مذهلة.. لكنها قصيرة العمر

وعلى الرغم من مظهرها اللافت الذي يوحي بوجود أمواج عملاقة تجتاح السماء، فإن هذه التشكيلات لا تدوم طويلاً، إذ يمكن أن تتشكل وتتلاشى خلال دقائق معدودة، وأحياناً في أقل من دقيقة، نتيجة التغير المستمر في حركة الهواء والظروف الجوية المحيطة.

ولا تمثل هذه السحب خطراً مباشراً على الأشخاص الموجودين على سطح الأرض، لكنها قد تشير إلى وجود اضطرابات جوية في طبقات الغلاف الجوي، وهو ما يجعلها ذات أهمية خاصة في مجال الطيران، إذ يمكن أن ترتبط بمناطق اضطراب ومطبات هوائية قد تؤثر في حركة الطائرات.

من السماء إلى أعماق المحيطات والفضاء

ولا تقتصر هذه الظاهرة الفيزيائية على الغلاف الجوي للأرض، فآليات عدم الاستقرار نفسها يمكن أن تنتج موجات عند الحدود الفاصلة بين طبقات مختلفة من السوائل والغازات.

وقد رُصدت أنماط موجية مشابهة في المحيطات، وكذلك في أجواء بعض الكواكب، مثل المشتري وزحل، وفي ظواهر مرتبطة بالبلازما الشمسية والوسط بين النجوم.

وتكشف سحب كلفن-هلمهولتز عن حقيقة علمية لافتة، مفادها أن القوانين الفيزيائية التي تصنع أمواج البحار يمكن أن تنتج أشكالاً مشابهة في السماء والفضاء، لتتحول حركة الهواء غير المرئية إلى مشهد طبيعي يبدو وكأنه تسونامي يسبح فوق رؤوسنا.