أنقذ البشرية وفرّق العلماء.. من سرق مجد الأنسولين؟

قبل أكثر من 100 عام، كان تشخيص الإصابة بمرض السكري من النوع الأول أشبه بحكم بالموت البطيء، فقبل ظهور الأنسولين، لم يكن الأطباء يمتلكون علاجا قادرا على تعويض النقص الحاد في هذا الهرمون، وكانت الوسيلة المتاحة لإطالة حياة المرضى تقوم أساسا على فرض أنظمة غذائية شديدة القسوة، عُرفت باسم "حمية التجويع".

لكن اكتشاف الأنسولين في أوائل عشرينات القرن الماضي غيّر مسار الطب الحديث، وفتح الباب أمام إنقاذ ملايين الأرواح، ولم يكن هذا التحول مجرد قصة نجاح علمي، بل كان أيضا حكاية إنسانية معقدة، امتزج فيها الإبداع بالتنافس، والتعاون بالخلاف، والطموح العلمي بصراع الشهرة والاعتراف.

وتكشف قصة اكتشاف الأنسولين عن دور أربعة علماء كنديين ارتبطت أسماؤهم بهذا الإنجاز وهم فريدريك بانتينغ، وتشارلز بيست، وجون ماكلويد، وجيمس كوليب، إلى جانب باحثين سبقوهم في محاولات استخلاص المادة الفعالة من البنكرياس.

من حكم بالإعدام إلى أمل في الحياة

يُعد الأنسولين هرمونا يفرزه البنكرياس، وتتمثل وظيفته الأساسية في تنظيم مستوى الغلوكوز في الدم ومساعدة الخلايا على استخدامه مصدرا للطاقة.

وفي حالة السكري من النوع الأول، يهاجم الجهاز المناعي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين في البنكرياس، ما يؤدي إلى نقص شديد في الهرمون، ويجعل المريض بحاجة إلى تعويضه يوميا.

وقبل اكتشاف العلاج، كان تراكم الغلوكوز في الدم، إلى جانب اضطراب عمليات التمثيل الغذائي، يقود المرضى إلى فقدان الوزن والهزال، وقد يتطور الأمر إلى الحماض الكيتوني السكري والغيبوبة والوفاة.

ومع بداية القرن العشرين، تزايدت محاولات العلماء لاستخلاص المادة المسؤولة عن التأثير المضاد للسكري من البنكرياس، بعدما أظهرت التجارب أن لهذا العضو دورا أساسيا في تنظيم مستويات السكر.

وكانت هناك محاولات علمية مهمة سبقت الفريق الكندي، أبرزها أبحاث الطبيب الألماني جورج زويلزر، الذي طور مستخلصا بنكرياسيا أطلق عليه اسم "أكوماتول" عام 1908، وكذلك أبحاث الطبيب الروماني نيكولاي باوليسكو، الذي نشر نتائج تجاربه على مستخلص أطلق عليه اسم "بانكرينا" عام 1921.

ورغم أن هذه الأبحاث أظهرت قدرة المستخلصات البنكرياسية على خفض السكر، فإن مشكلة الشوائب والآثار السامة حالت دون الوصول إلى علاج آمن وفعال للاستخدام البشري على نطاق واسع.

بانتينغ وماكلويد.. بداية المشروع الذي غيّر التاريخ

في عام 1921، طرح الطبيب الكندي فريدريك بانتينغ فكرة بحثية تقوم على استخلاص المادة المضادة للسكري من البنكرياس، وتجنب تعرضها للتلف بفعل الإنزيمات الهاضمة.

ولتنفيذ فكرته، توجه إلى جون ماكلويد، أستاذ علم وظائف الأعضاء بجامعة تورنتو، الذي وفر له الدعم العلمي والمختبر والإمكانات اللازمة، كما كلف الطالب تشارلز بيست بمساعدته في إجراء التجارب.

وخلال صيف عام 1921، عمل بانتينغ وبيست على إعداد مستخلصات من بنكرياس الكلاب، واختبار تأثيرها على الحيوانات التي أُصيبت بالسكري بعد استئصال البنكرياس.

وأظهرت النتائج أن المستخلصات قادرة على خفض مستويات السكر في الدم، وهو ما مثّل خطوة حاسمة في الطريق نحو تطوير العلاج.

لكن التجارب الأولى لم تكن كافية لإنتاج مستحضر آمن للاستخدام البشري، إذ ظلت مشكلة تنقية المستخلصات من الشوائب قائمة.

كوليب.. العالم الذي جعل العلاج قابلا للاستخدام

مع تقدم الأبحاث، انضم عالم الكيمياء الحيوية جيمس كوليب إلى الفريق، ليؤدي دورا محوريا في تطوير عملية تنقية المستخلص البنكرياسي.

واستطاع كوليب تحسين طريقة الاستخلاص والتركيز، والتخلص من قدر كبير من الشوائب التي كانت تسبب تفاعلات سامة، ما أتاح الوصول إلى مستحضر أكثر ملاءمة للاستخدام العلاجي.

وكان هذا التطور ضروريا للانتقال من نجاح التجارب الحيوانية إلى علاج المرضى.

وتجلت أهمية عمله بوضوح في يناير 1922، عندما قرر الفريق اختبار المستحضر على مريض صغير السن كان يعاني مرحلة متقدمة من السكري.

ليونارد تومسون.. المراهق الذي دخل التاريخ

في 11 يناير 1922، تلقى ليونارد تومسون، البالغ من العمر 14 عاما، أول حقنة تجريبية من مستخلص البنكرياس الذي أعده بانتينغ وبيست.

كان الفتى يعاني هزالا شديدا، ووصل إلى مرحلة خطيرة من المرض، ولم تكن أمام الأطباء آنذاك خيارات علاجية فعالة.

لكن التجربة الأولى لم تحقق النجاح المأمول، فعلى الرغم من انخفاض مستوى السكر في دمه، لم تتوقف الأعراض الأيضية الخطيرة، كما ظهرت استجابة سامة وتكوّن خراج في موضع الحقن.

وبعد نحو أسبوعين، وتحديدا في 23 يناير 1922، تلقى تومسون مستحضرا جديدا جرى تنقيته بواسطة كوليب.

وجاءت النتائج مختلفة بصورة لافتة، إذ انخفضت مستويات السكر والكيتونات لديه، وتحسنت حالته العامة، وأصبح أكثر نشاطا، من دون ظهور التفاعل السام الذي صاحب الحقنة الأولى.

مثّل هذا النجاح نقطة تحول في تاريخ الطب، وأثبت أن المستخلص البنكرياسي المنقّى يمكن أن يتحول إلى علاج فعلي للسكري.

ولم يكن ذلك مجرد نجاح مخبري، بل بداية مرحلة جديدة أصبح فيها تشخيص السكري من النوع الأول قابلا للتعايش معه، بدلا من أن يكون حكما بالموت.

صراع الأنا.. من يستحق لقب مكتشف الأنسولين؟

على الرغم من أن الإنجاز تحقق بفضل مساهمات متعددة، لم يكن توزيع الفضل العلمي أمرا سهلا.

فقد شعر بانتينغ بأن دوره الأساسي في إطلاق المشروع يجب أن يمنحه الأولوية في الاعتراف بالاكتشاف، وكان ينظر بريبة إلى ماكلويد، متهما إياه بالسعي إلى الظهور والاستحواذ على الفضل.

كما نشأت خلافات بين بانتينغ وبيست من جهة، وكوليب من جهة أخرى، بسبب تفاصيل عملية التنقية وحقوق المساهمة في تطوير المستحضر.

وزادت حدة التوتر بعد أن أصبح الأنسولين محط اهتمام الأوساط الطبية والصحفية، وتحول المشروع من تجربة بحثية داخل جامعة تورنتو إلى إنجاز عالمي تتنافس الأطراف المرتبطة به على تمثيله.

وفي عام 1923، منحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء إلى فريدريك بانتينغ وجون ماكلويد، تقديرا لاكتشاف الأنسولين.

وأثار القرار جدلا واسعا، خصوصا بسبب استبعاد تشارلز بيست وجيمس كوليب، رغم الدور المهم الذي أدياه في الأبحاث والتطوير.

وللتعبير عن اعتراضه على استبعاد بيست، تقاسم بانتينغ حصته المالية من الجائزة معه، بينما تقاسم ماكلويد حصته مع كوليب.

وهكذا، لم تقتصر الخلافات على تحديد صاحب الفضل، بل امتدت إلى كيفية كتابة التاريخ العلمي نفسه.

علماء سبقوا الفريق الكندي.. إنجاز تراكمي لا اكتشاف معزول

لا يمكن فهم تاريخ الأنسولين باعتباره إنجازا بدأ من نقطة الصفر في مختبرات جامعة تورنتو.

فقد سبقت ذلك محاولات متعددة، أبرزها أبحاث جورج زويلزر في ألمانيا، الذي نجح في تطوير مستخلصات بنكرياسية ذات تأثير خافض للسكر، لكنه لم يتمكن من حل مشكلة السمية بصورة تسمح باستخدامها علاجيا بأمان.

كما نشر الطبيب الروماني نيكولاي باوليسكو عام 1921 نتائج أبحاثه حول مستخلص البنكرياس "بانكرينا"، وأظهر قدرته على خفض مستويات السكر لدى الحيوانات المصابة بالسكري.

لكن مستحضره لم يكن منقى بالقدر الكافي لاستخدامه علاجا بشريا آمنا وفعالا.

وتشير دراسات تاريخية منشورة إلى أن الأبحاث الأوروبية المبكرة تستحق مكانة مهمة في تاريخ اكتشاف الهرمون المضاد للسكري، وأن المادة الفعالة في تلك المستخلصات كانت هي نفسها التي عُرفت لاحقا بالأنسولين.

ومن هنا، فإن التمييز العلمي الضروري هو بين اكتشاف التأثير المضاد للسكري في مستخلصات البنكرياس، وبين تطوير مستحضر منقّى وفعال يمكن استخدامه علاجيا على البشر.

من البنكرياس الحيواني إلى الأنسولين البشري المصنع

لم تتوقف رحلة الأنسولين عند نجاح الفريق الكندي، فقد ظل إنتاجه لعقود يعتمد أساسا على استخلاصه من بنكرياس الأبقار والخنازير.

لكن التطور الأبرز جاء عام 1978، عندما نجح باحثون من شركة "جينينتك" بالتعاون مع مركز "سيتي أوف هوب" الطبي في إنتاج الأنسولين البشري باستخدام تقنية الحمض النووي المؤتلف.

ومثّل ذلك نقلة نوعية في صناعة الدواء، إذ أتاح إنتاج هرمون مطابق للأنسولين البشري باستخدام كائنات دقيقة جرى تعديلها وراثيا.

وفي 28 أكتوبر 1982، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على مستحضر "هومولين"، ليصبح أول منتج دوائي من الأنسولين البشري المصنع بتقنية الحمض النووي المؤتلف يحصل على موافقتها.

وقد مهد هذا الإنجاز الطريق لتطوير أنواع متعددة من الأنسولين، تختلف في سرعة بدء المفعول ومدة التأثير، بما ساعد على تحسين خيارات العلاج وإدارة المرض.

ثورة مستمرة.. ملايين المرضى يعتمدون على الأنسولين

بعد مرور أكثر من مئة عام على بدء استخدام الأنسولين علاجيا، لا يزال هذا الهرمون يمثل ركيزة أساسية في إنقاذ حياة المصابين بالسكري من النوع الأول.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2025 إلى أن نحو 9.5 ملايين شخص كانوا يعيشون مع السكري من النوع الأول حول العالم، مع تسجيل أكثر من 500 ألف حالة جديدة خلال العام نفسه.

ورغم التطور الكبير في وسائل العلاج، لا يزال المرض يتطلب متابعة يومية دقيقة لمستويات السكر، والالتزام بخطط العلاج، وتجنب مضاعفات ارتفاع السكر أو انخفاضه.

كما لا يوجد حتى الآن علاج شافٍ نهائي للسكري من النوع الأول، ما يجعل توافر الأنسولين وإمكانية الحصول عليه بأسعار مناسبة قضية صحية وإنسانية بالغة الأهمية.

درس من التاريخ

تكشف قصة الأنسولين أن الإنجازات الطبية الكبرى لا تُصنع عادة على يد شخص واحد، بل هي حصيلة تراكم معرفي وتعاون بين الباحثين، وتطوير مستمر للتجارب والأدوات والنتائج.

فقد قدم بانتينغ وبيست مساهمة محورية في التجارب الأولية، وأسهم ماكلويد في توفير الإشراف والإمكانات العلمية، بينما كان كوليب عنصرا حاسما في تحويل المستخلص إلى علاج قابل للاستخدام البشري.

كما أن أعمال زويلزر وباوليسكو وغيرهما من الباحثين السابقين تذكّر بأن الاكتشافات العلمية غالبا ما تكون ثمرة مسار طويل، وليس لحظة منفردة.

وبينما لا تزال الخلافات حول الأسبقية والاعتراف حاضرة في كتب تاريخ الطب، يبقى الأثر الأهم لهذا الاكتشاف هو أنه غيّر مصير مرض كان يعني الموت المبكر لملايين البشر، ومنح المرضى فرصة للحياة والعمل والتعلم وممارسة حياتهم بصورة لم تكن ممكنة قبل قرن.