ثورة عكسية في عالم السيارات.. عمالقة الصناعة يعيدون الأزرار التقليدية

تشهد صناعة السيارات تحولا جديدا في تصميم المقصورات الداخلية، مع اتجاه عدد متزايد من الشركات العالمية إلى إعادة الأزرار والمفاتيح التقليدية، بعد سنوات من التوسع في استخدام شاشات اللمس وأدوات التحكم الرقمية، ويأتي هذا التوجه استجابةً لانتقادات السائقين بشأن صعوبة استخدام بعض الأنظمة الحديثة أثناء القيادة، إلى جانب تزايد الاهتمام بعوامل السلامة وسهولة الوصول إلى الوظائف الأساسية.

ولم تعد العودة إلى الأزرار التقليدية مجرد توجه مستقبلي، بل بدأت تظهر بالفعل في طرازات جديدة من شركات كبرى، من بينها فيراري وفولكس فاغن ومرسيدس وأودي.

فيراري تقود العودة إلى الأزرار المادية

تُعد فيراري من أبرز الأمثلة على هذا التحول، بعدما واجهت أدوات التحكم باللمس في عجلة قيادة طراز SF90 انتقادات من العملاء، ما دفع الشركة إلى إعادة تصميم نظام التحكم.

وتأتي سيارة فيراري Amalfi موديل 2027 مزودة بأزرار فعلية، كما أتاحت الشركة حلولا لتحديث بعض الطرازات السابقة واستبدال أدوات التحكم باللمس بأخرى مادية، وتشمل هذه التحديثات طرازات Purosangue و12Cilindri وRoma.

ولا يقتصر هذا التوجه على السيارات الرياضية والفاخرة، إذ تستعد فولكس فاغن لتقديم طراز ID.Tiguan الجديد، البديل المرتقب لـID.4، في الأسواق الأوروبية مطلع عام 2027، مع الاعتماد على أزرار فعلية داخل المقصورة.

كما عادت الأزرار والمفاتيح التقليدية إلى عجلات قيادة Golf GTI وCupra Born، فيما تتبنى مرسيدس الفكرة في عجلة القيادة الجديدة للنسخة الكهربائية من GLC، وتستعد أودي لتطبيقها في طرازي A4 E-tron وQ7 E-tron المقبلين.

مطالب المستهلكين واختبارات السلامة تدفعان التغيير

وتكشف استطلاعات آراء المشترين عن وجود رغبة واضحة في تحقيق توازن بين الشاشات والأزرار التقليدية، إذ أشار استطلاع أجرته شركة AutoPacific، ونقل موقع The Drive نتائجه، إلى أن 48% من المشاركين يفضلون المفاتيح والأزرار المادية على شاشات اللمس، بينما قال 60% إنهم يفضلون المظهر العصري الذي تمنحه الشاشات للمقصورة.

وتعكس هذه النتائج أن المستهلكين لا يرغبون بالضرورة في التخلي عن التكنولوجيا الحديثة، وإنما يبحثون عن تجربة استخدام تجمع بين التصميم المتطور وسهولة التحكم، خصوصا في الوظائف التي يحتاج السائق إلى تشغيلها بصورة متكررة أثناء القيادة.

وفي السياق نفسه، تزايدت الضغوط التنظيمية المرتبطة بسلامة استخدام أنظمة التحكم الرقمية. فقد طرحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية مقترحات تستهدف إلزام شركات السيارات بتوفير أدوات تحكم مادية للوظائف الأساسية في الطرازات الجديدة اعتبارا من عام 2027.

كما اتجه برنامج Euro NCAP الأوروبي لاختبارات سلامة السيارات إلى التأكيد على أهمية الأزرار التقليدية للوظائف الأساسية، في مؤشر على تنامي الاهتمام بتقليل اعتماد السائق على الشاشات أثناء القيادة.

هل يحل الذكاء الاصطناعي والأوامر الصوتية محل الأزرار؟

بالتوازي مع عودة أدوات التحكم التقليدية، تتجه شركات السيارات إلى تطوير المساعدات الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، باعتبارها وسيلة لتسهيل تشغيل الوظائف المختلفة دون الحاجة إلى استخدام الشاشة أو البحث داخل القوائم.

وتستعد BMW لتقديم مساعد صوتي في طراز Neue Klasse iX3 الكهربائي، يعتمد على تقنية Alexa+ من أمازون، القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة.

كما تتجه شركات أخرى، من بينها مرسيدس وفولكس فاغن، إلى تطوير أنظمة تتيح للسائق التفاعل مع السيارة باستخدام الأوامر الصوتية والمحادثات الطبيعية، مع دمج تقنيات مثل ChatGPT في المساعدات الصوتية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التقنيات في تسهيل تنفيذ العديد من المهام، مثل تشغيل الموسيقى، وتغيير محطات الراديو، وإدخال وجهات الملاحة، والتحكم في بعض تجهيزات السيارة، دون الحاجة إلى التنقل بين القوائم الرقمية.

ورغم المزايا التي توفرها الأوامر الصوتية، فإنها لا تلغي الحاجة إلى الأزرار المادية، كما أنها لا تقضي تماما على عوامل تشتيت انتباه السائق.

مستقبل المقصورات.. تكنولوجيا أكثر وأزرار في الأماكن الصحيحة

تشير التطورات الحالية إلى أن مستقبل تصميم السيارات لن يعتمد بالضرورة على استبدال جميع الأزرار بالشاشات، أو العودة الكاملة إلى أنظمة التحكم القديمة، وإنما على تحقيق توازن بين الحلول الرقمية والمادية.

فمن المرجح أن تحتفظ الشاشات بالوظائف الترفيهية والإعدادات المتقدمة، بينما تعود الأزرار والمفاتيح التقليدية للتحكم في الوظائف الأساسية والمتكررة، مثل تكييف الهواء والصوت وبعض أنظمة السلامة.

يبدو أن شركات السيارات بدأت تعيد تقييم فلسفة التصميم التي سادت خلال السنوات الماضية، بعدما أثبتت تجربة الاستخدام أن التطور التكنولوجي لا يعني دائما الاستغناء عن الحلول التقليدية، وأن سهولة الاستخدام وسلامة السائق تظلان من أهم معايير تطوير السيارات الحديثة.