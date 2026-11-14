جوائز تحتفي بنجوم موسيقى الذكاء الاصطناعي

احتفى الحفل الأول من ​نوعه لتوزيع جوائز للموسيقى المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بمبتكري أغانٍ باستخدام هذه التقنية، ​ولو بشكل جزئي، وهو مجال أثار انتقادات ودعاوى قضائية، في حين جذب ملايين المستمعين ووصل إلى قوائم الأغاني الأكثر رواجاً.



وخلال الحفل الذي أقيم، الجمعة، في وسط مدينة لوس أنجلوس، أكد مقدمو الحفل والفائزون أن الموسيقى المنتجة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تعتبر جزءاً من فن جديد يتطلب موهبة حقيقية، فضلاً عن ساعات طويلة ⁠من توجيه الذكاء الاصطناعي للحصول على الصوت المناسب.



وقال المنتج الموسيقي دريك ميرفي وهو يقدم جائزة أفضل أغنية هيب هوب منتجة بالذكاء الاصطناعي «في عالم يصف فيه الجميع الذكاء الاصطناعي بأنه مزيف، فإن الإنسان الذي يقف وراءه حقيقي».



وكانت الجوائز الكبرى لتلك الليلة، وهي جائزة فنان العام وأغنية العام وألبوم العام المخصصة للذكاء الاصطناعي، من نصيب زنايا مونيه وهي شخصية افتراضية مولدة بالذكاء الاصطناعي ومعروفة بأغنية «كيف كان لي أن أعرف؟» (هاو ‌ووز آي سابوسد تو نو).

وقالت مجلة بيلبورد إن هذه الأغنية، وهي من نوع الآر آند بي، كانت الأولى من نوعها لأداء معتمد ‌على الذكاء الاصطناعي وتحتل مكاناً ‌في إحدى قوائمها الإذاعية.



وتولى عملية اختيار الفائزين فنانون من مستخدمي الذكاء الاصطناعي من أعضاء (أكاديمية سونيك إنتليجنس)، وهي شركة أنشأت قوائم للموسيقى ​المنتجة بالذكاء الاصطناعي ⁠وأدوات لتحديد الأغاني المصنوعة ⁠بواسطته.



ويعود وجود الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى إلى خمسينيات القرن الماضي، لكن التطور غير المسبوق في الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي جعل روبوتات تنتج الموسيقى، أدى إلى انقسام الآراء بشأن ⁠هذه الصناعة.



وقد رفعت شركات تسجيلات دعاوى قضائية ضد شركات الذكاء الاصطناعي، مثل أنثروبيك وأوبن إيه.آي، تتهمها بأنها تستخدم بشكل غير قانوني أعمالاً محمية بحقوق التأليف النشر لتدريب نماذجها.



ويخشى الموسيقيون من أن تحول الموسيقى التي ينتجها الذكاء الاصطناعي دون اكتساب الفنانين البشريين للشهرة، وتسلب فرص العمل من المنتجين والمغنين والمهندسين ومؤلفي الأغاني.

