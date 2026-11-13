5 ملايين دولار لقاء سيف ضوئي

أعلنت دار مزادات هيريتدج الأمريكية عن بيع سيف ضوئي من سلسلة أفلام «ستار وورز» (حرب النجوم) في مزاد بالولايات المتحدة مقابل ما يقرب من 5 ملايين دولار.



وقالت دار المزادات في بيان صحفي إن هذه القيمة تُعد الأعلى على الإطلاق التي يحققها أحد إكسسوارات سلسلة «حرب النجوم» على مستوى العالم.



واستخدم دارث فيدر، الشخصية الشريرة الشهيرة التي جسدها الممثل ديفيد براوز، السيف الضوئي في فيلمين من السلسلة، حيث ظهر في فيلم «ذي إمباير سترايكس باك» (الإمبراطورية ترد الضربة) عام 1980، و«ريتيرن أو ذا جيداي» (عودة الجيداي) عام 1983.



ووفقاً لدار المزادات، يحمل السيف علامات تآكل واضحة، من بينها تمزق وخدوش، وهي آثار تشير إلى استخدامه بالفعل أثناء تصوير الأفلام.

وتُعد سلسلة «حرب النجوم»، التي ابتكرها كاتب السيناريو والمنتج والمخرج جورج لوكاس، واحدة من أنجح سلاسل الأفلام في تاريخ السينما. وطرح أول أفلام السلسلة، «ستار وورز: إبيسود 4- إيه نيو هوب» (حرب النجوم: الحلقة الرابعة - أمل جديد)، في دور السينما عام 1977.



