أثناء حفر حمّام سباحة.. مفاجأة غير متوقعة تقود رجلاً إلى ثروة طائلة

في واقعة غير متوقعة، عثر رجل في شرق فرنسا على كنز من الذهب تُقدّر قيمته بنحو 800 ألف دولار، أثناء أعمال الحفر التي كان يجريها في حديقة منزله تمهيدا لإنشاء حمّام سباحة، في اكتشاف حوّل مشروعا منزليا بسيطا إلى واحدة من أبرز وقائع العثور على الكنوز في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، تعود الواقعة إلى بلدة "نوفيل سور سون" الواقعة شمال مدينة ليون، حيث كان صاحب المنزل، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، قد اشترى العقار قبل نحو عام، وبدأ أعمال الحفر لتجهيز الحديقة لبناء حمّام سباحة.

وخلال أعمال الحفر، فوجئ الرجل بوجود عدة أكياس بلاستيكية مدفونة أسفل سطح الأرض، وعثر بداخلها على خمس سبائك ذهبية وعشرات العملات الذهبية، كانت مخبأة بعناية في مكان واحد.

وقدرت قيمة المضبوطات بنحو 700 ألف يورو، ما يعادل قرابة 800 ألف دولار أمريكي.

إبلاغ السلطات وفتح تحقيق

وعقب العثور على الذهب، بادر صاحب المنزل بإبلاغ البلدية، التي أخطرت بدورها قوات الدرك الفرنسية والمديرية الإقليمية للشؤون الثقافية، للتحقق من مصدر المضبوطات وما إذا كانت تحمل قيمة أثرية أو تاريخية.

وكشفت التحقيقات أن السبائك تحمل أرقاما تسلسلية فريدة محفورة عليها، وهو ما ساعد المحققين على تتبع مصدرها، حيث قادت الأرقام إلى شركة متخصصة في تشغيل المعادن بمنطقة ليون.

وتبين أن الذهب جرى صهره وتحويله إلى سبائك قبل نحو 15 إلى 20 عاما، كما أكدت التحقيقات أن الحصول عليه تم بصورة قانونية، وأنه لا يرتبط بأي بلاغات سرقة أو جرائم معروفة.

القانون الفرنسي يحسم ملكية الكنز

وبعد فحص المضبوطات، خلصت المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية إلى أن الذهب لا يحمل أي أهمية أثرية أو تراثية، وهو ما مهد الطريق للاحتفاظ به من جانب مكتشفه.

واستند القرار إلى المادة 716 من القانون المدني الفرنسي، التي تنظم ملكية الكنوز المدفونة، وتنص على أحقية الشخص الذي يعثر بالمصادفة على كنز داخل أرض يمتلكها في الاحتفاظ به بالكامل، شريطة عدم وجود مالك يمكنه إثبات أحقيته فيه.

وبما أن الذهب عُثر عليه داخل حديقة يملكها مكتشفه، ولم يتقدم أي شخص بأدلة تثبت ملكيته، فقد تقرر أن تؤول المضبوطات إليه بالكامل.

لغز صاحب الذهب لا يزال قائما

ورغم تحديد مصدر السبائك، لا تزال الظروف التي دفعت شخصا إلى دفن هذه الثروة داخل الحديقة مجهولة، خاصة أن المالك السابق للعقار توفي، ولم يظهر حتى الآن أي شخص يطالب بالذهب أو يقدم تفسيرا لوجوده.

ومن الناحية القانونية، لا يزال بإمكان ورثة الشخص الذي دفن الذهب المطالبة به إذا قدموا مستندات تثبت الملكية، مثل فواتير الشراء أو سجلات التركة أو وثائق تتطابق مع الأرقام التسلسلية للسبائك.

ووفقا للتقديرات ة فإن بيع الكنز بالقيمة المقدرة سيخضع للضرائب الفرنسية المفروضة على المعادن الثمينة، والتي قد تبلغ نحو 80 ألفا و500 يورو، ليصل صافي المبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه المكتشف إلى قرابة 619 ألفا و500 يورو.

تحوّل مشروع بناء حمّام سباحة في حديقة منزل بفرنسا إلى اكتشاف استثنائي منح صاحبه ثروة غير متوقعة، فيما لا يزال السر وراء إخفاء هذا الذهب لعقود من الزمن دون إجابة.