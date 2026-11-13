على عمق 13450 قدماً.. كائن غامض يخدع العلماء بحيلة غير مسبوقة

في أعماق المحيط الهادئ، حيث الظلام الدامس والظروف القاسية، كشف تسجيل علمي نادر عن سلوك غير مألوف لحبار يعيش على عمق يصل إلى نحو 13450 قدماً حوالي 4100 متر تحت سطح الماء، بعدما رصده العلماء مدفونا جزئيا بالمقلوب في طين قاع البحر، في ظاهرة لم يسبق توثيقها لدى هذا النوع من الكائنات البحرية.

وجاء الاكتشاف في منطقة "كلاريون-كليبرتون"، وهي منطقة بحرية شاسعة في المحيط الهادئ تحظى باهتمام علمي وصناعي متزايد، نظرا لاحتوائها على رواسب معدنية غنية بالنيكل والكوبالت والمنغنيز.

واستخدم الباحثون مركبة غاطسة يتم التحكم فيها عن بُعد لتصوير الكائن الغامض، الذي يُرجح انتماؤه إلى فصيلة حبار السوط وأظهرت اللقطات أن معظم جسم الحبار كان مختبئا تحت الرواسب، بينما ظل قمعه التنفسي ومجسّاه الطويلان ظاهرة فوق سطح الطين.

ولم يتمكن الفريق البحثي في البداية من تحديد طبيعة الأجزاء البارزة من قاع البحر، إذ اعتقد أنها قد تكون إسفنجيات زجاجية أو ديدانا بحرية أنبوبية، وهي كائنات تنتشر في البيئات العميقة، لكن الفحص الدقيق للتسجيلات كشف مفاجأة غير متوقعة، ما بدا كأنه جزء من قاع المحيط لم يكن سوى حبار يختبئ بطريقة استثنائية.

وعندما اقتربت المركبة الغاطسة منه، خرج الحبار من مخبئه وانطلق سابحا، كاشفا عن هويته الحقيقية.

حيلة غامضة.. هل يختبئ الحبار أم يستدرج فرائسه؟

يرجح العلماء أن هذا السلوك قد يخدم غرضين رئيسيين، أولهما حماية الحبار من الحيوانات المفترسة، إذ يساعده دفن معظم جسمه في الرواسب على الاندماج مع البيئة المحيطة وتقليل فرص اكتشافه.

أما الاحتمال الثاني، فيتعلق بطريقة غير تقليدية لاصطياد الفرائس، إذ قد يستخدم الحبار مجسّاته الطويلة لمحاكاة التراكيب الطبيعية الموجودة في قاع البحر، مثل سيقان الإسفنج، التي تنجذب إليها بعض القشريات والكائنات الصغيرة بحثا عن الغذاء والمأوى.

وبهذه الطريقة، قد يتحول الحبار من كائن مختبئ إلى مفترس ينصب كمينا لفرائسه، مستفيدا من تشابه مجسّاته مع عناصر البيئة المحيطة.

ويُعرف هذا الأسلوب علميا باسم "المحاكاة الافتراسية"، حيث يتخذ الكائن المفترس هيئة تشبه كائنا آخر أو عنصرا طبيعيا بهدف استدراج الفريسة والاقتراب منها دون إثارة انتباهها.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه التفسيرات لا تزال فرضيات علمية، إذ لم يتمكنوا حتى الآن من رصد الحبار وهو يستخدم مجسّاته فعليا لجذب الفرائس أو اصطيادها.

كما لاحظ العلماء أن بقاء قمعه التنفسي مكشوفا قد يسمح باستمرار تدفق المياه فوق خياشيمه، بما يضمن حصوله على الأكسجين رغم اختباء معظم جسمه تحت الطين.

33 مشاهدة فقط تكشف محدودية المعرفة بأعماق المحيط

لا تتوقف أهمية الاكتشاف عند غرابة سلوك الحبار، بل تسلط الضوء على حجم الغموض الذي لا يزال يحيط بالحياة في أعماق المحيطات.

فخلال عمليات مسح امتدت لمسافة تقارب 5000 كيلومتر باستخدام المركبات الغاطسة، لم يسجل الباحثون سوى 33 مشاهدة لرأسيات الأرجل، تنتمي إلى أربع مجموعات يمكن تمييزها.

ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تحديد النوع الذي ينتمي إليه الحبار المكتشف أو مطابقته مع أي نوع موصوف رسميا، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات وجود كائنات أخرى لم تُكتشف بعد، نجحت في التواري عن أعين الباحثين بفضل قدرتها على التمويه والاندماج مع قاع المحيط.

اكتشاف يثير القلق بشأن مستقبل الحياة في الأعماق

يحمل هذا الاكتشاف أهمية بيئية إضافية، خاصة أن منطقة كلاريون-كليبرتون تُعد من المناطق المرشحة لعمليات التعدين في أعماق البحار، بسبب احتياطياتها الكبيرة من العقيدات متعددة المعادن، التي تحتوي على عناصر ذات قيمة صناعية، أبرزها النيكل والكوبالت والمنغنيز.

لكن عمليات التعدين المحتملة قد تؤدي إلى اضطراب مساحات واسعة من قاع البحر، وإثارة سحب من الرواسب الدقيقة التي تنتشر في المياه المحيطة، بما قد يؤثر في الكائنات البحرية التي تعتمد على هذه البيئة في الحصول على الغذاء والمأوى والتكاثر.

وتكمن الخطورة في أن العلماء لا يمتلكون حتى الآن معلومات كافية لفهم طبيعة هذه الكائنات أو تحديد مدى تأثرها بالتغيرات التي قد تحدث في موائلها الطبيعية نتيجة الأنشطة الصناعية.

وتشير الدراسة إلى أن طبيعة الرواسب والتكوينات الموجودة في قاع البحر قد تؤدي دورا أساسيا في حياة رأسيات الأرجل العميقة، سواء من حيث توزيعها الجغرافي أو سلوكها وطرق تكيفها مع البيئة المحيطة.

أعماق المحيط لا تزال تخفي مفاجآت

نُشرت نتائج الاكتشاف في دراسة علمية بدورية "Ecology"، ضمن أبحاث مشروع بريطاني يُعرف باسم SMARTEX، يدرس الآثار البيئية المحتملة للتعدين في أعماق البحار.

ويعيد هذا الاكتشاف التأكيد على أن أعماق المحيطات لا تزال من أقل البيئات استكشافا على كوكب الأرض، وأن كثيرا من الكائنات التي تعيش فيها ربما تمتلك سلوكيات وقدرات تكيفية لم يتمكن العلم من رصدها بعد.