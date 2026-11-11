صوت ماء داخل الثلاجة دون وجود تسريب.. ما الذي يحدث خلف الأبواب؟

يسمع بعض أصحاب الثلاجات أحياناً صوتاً يشبه تدفق الماء أو فقاعاته من داخل الجهاز، حتى مع عدم وجود أي تسريب ظاهر أو تجمع للمياه على الأرض. ورغم أن هذا الصوت يمكن أن يثير القلق بشأن وجود عطل، فإنه يرتبط في كثير من الحالات بعمليات تشغيل طبيعية تجري داخل الثلاجة، ولا يستدعي تدخلاً فنياً.

وبحسب موقع «SlashGear»، المتخصص في أخبار التكنولوجيا والأجهزة المنزلية، فإن صوت الماء الجاري أو القرقرة يمكن أن ينتج عن حركة مادة التبريد داخل الأنابيب، أو عن دورة إزالة الجليد التلقائية التي تعتمد عليها الثلاجات الحديثة للحفاظ على كفاءتها.

حركة مادة التبريد

تعمل الثلاجة من خلال دورة مستمرة تنتقل فيها مادة التبريد عبر الأنابيب والمكونات الداخلية، وتتغير حالتها بين السائل والغاز خلال عملية امتصاص الحرارة وطردها، وخلال هذه الحركة، يمكن أن تصدر أصوات تشبه جريان الماء أو الفقاعات أو القرقرة.

وتظهر هذه الأصوات نتيجة انتقال مادة التبريد عبر أجزاء مختلفة من النظام، خصوصاً عند تغير الضغط أو الحالة الفيزيائية للمادة، لذلك، فإن سماع صوت يشبه تدفق المياه لا يعني بالضرورة وجود ماء يتحرك داخل الجهاز، بل يمكن أن يكون انعكاساً لعمل نظام التبريد بصورة طبيعية.

نظام إزالة الجليد مصدر آخر للأصوات

تتضمن الثلاجات الحديثة نظاماً تلقائياً لإزالة الجليد المتراكم على ملفات التبريد، وخلال هذه العملية، ترتفع حرارة عنصر التسخين لفترة محددة، ما يؤدي إلى ذوبان الجليد وتحولِه إلى ماء يتجه عبر أنبوب تصريف نحو وعاء تجميع أسفل الثلاجة أو بالقرب من الضاغط، حيث يتبخر لاحقاً بفعل الحرارة.

وقد ينتج عن انتقال الماء عبر أنبوب التصريف صوت يشبه الجريان أو التنقيط، كما يمكن سماع أصوات أخرى خلال دورة إزالة الجليد، مثل الهسهسة عندما تلامس قطرات الماء عنصر التسخين، أو صوت خفيف يشبه الخشخشة نتيجة حركة المياه داخل الأنابيب.

وتعد هذه الأصوات جزءاً من آلية التشغيل المعتادة، ولا تعني وجود خلل ما دامت لا تصاحبها علامات أخرى غير طبيعية.

أصوات أخرى تصدر أثناء تشغيل الثلاجة

لا تقتصر الأصوات المعتادة على حركة مادة التبريد والمياه الناتجة عن إزالة الجليد، إذ يمكن أن يصدر صانع الثلج أيضاً طنيناً أو أزيزاً عند فتح صمام المياه لتعبئة القوالب، كما تعمل المراوح والضاغط بصورة متقطعة، وقد ينتج عن تشغيلهما صوت خافت يستمر لفترات متفاوتة.

وتختلف طبيعة هذه الأصوات ومستوياتها بحسب تصميم الثلاجة وطرازها وطريقة تشغيلها، لذلك من المفيد الرجوع إلى دليل الاستخدام للتعرف إلى الأصوات التي تعد طبيعية في الجهاز.

متى يشير الصوت إلى وجود مشكلة؟

رغم أن أصوات الماء والفقاعات تكون طبيعية في حالات كثيرة، فإن استمرار صوت غير مألوف أو ارتفاع شدته بصورة ملحوظة يستدعي الانتباه، خصوصاً إذا ترافق مع تغير في درجة التبريد أو تذبذب درجات الحرارة داخل الثلاجة.

كما ينبغي فحص المنطقة المحيطة بالجهاز للتأكد من عدم وجود مياه متجمعة أسفله أو بالقرب منه، لأن ذلك يمكن أن يشير إلى مشكلة في أنبوب التصريف أو أحد توصيلات المياه، بحسب تصميم الثلاجة.

وإذا ظهر صوت جديد واستمر بصورة غير معتادة، أو صاحبه ضعف في التبريد، فمن الأفضل مراجعة دليل الجهاز أو الاستعانة بفني مختص بدلاً من محاولة تفكيك مكوناته.

خطوات بسيطة لتقليل الضوضاء

يمكن تقليل بعض الأصوات الناتجة عن الاهتزاز من خلال التأكد من استقرار الثلاجة على أرضية مستوية، وضبط الأرجل السفلية عند الحاجة، كما يُنصح بإزالة الأغراض الموضوعة فوق الجهاز، لأنها يمكن أن تهتز مع تشغيل الضاغط أو المراوح وتزيد مستوى الضوضاء.

سماع صوت يشبه الماء الجاري داخل الثلاجة لا يعني بالضرورة وجود تسريب أو عطل، فحركة مادة التبريد ودورة إزالة الجليد من العمليات المعتادة في الأجهزة الحديثة. لكن ملاحظة أي تغير واضح في الصوت أو كفاءة التبريد تساعد على التمييز بين التشغيل الطبيعي والمشكلة التي تستدعي الفحص.