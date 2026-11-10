لن تُفتح إلا بعد 6087 عاماً.. ماذا تخفي الغرفة السرية عن العالم؟

في أعماق مبنى حجري بجامعة أوجليثورب بمدينة أتلانتا الأمريكية، تقبع غرفة غامضة أُغلقت أبوابها باللحام عام 1940، لتظل شاهدا صامتا على حضارة القرن العشرين، ونافذة مؤجلة إلى عالم لن يأتي إلا بعد آلاف السنين.

الغرفة، التي تحمل اسم "سرداب الحضارة"، ليست مجرد مخزن للمقتنيات القديمة، بل مشروع تاريخي طموح هدف إلى حفظ صورة متكاملة عن حياة البشر وتفاصيل عالمهم للأجيال المستقبلية، على أن يُفتح في 28 مايو عام 8113.

فكرة انطلقت من سؤال حول التاريخ

وفقا لما نشره موقع ديلي جالكسي، تعود فكرة المشروع إلى ثورنويل جاكوبس، رجل الدين والكاتب الذي أعاد تأسيس جامعة أوجليثورب عام 1915، وخلال أبحاثه في التاريخ القديم خلال ثلاثينات القرن الماضي، لاحظ أن المؤرخين يمتلكون معلومات واسعة عن الحروب والحكام والآثار، لكنهم يفتقرون إلى تفاصيل كثيرة تتعلق بالحياة اليومية للإنسان في الحضارات السابقة.

ومن هنا، قرر جاكوبس إنشاء سجل شامل يوثق عصره، انطلاقا من قناعة بأن الأجيال القادمة تستحق أن تعرف كيف عاش الناس في القرن العشرين، وليس فقط كيف حكموا وخاضوا الحروب.

وفي نوفمبر 1936، نشر مقترحه في مجلة "ساينتيفيك أمريكان"، محددا عام 8113 موعدا لفتح الغرفة.

ولم يكن اختيار هذا التاريخ عشوائيا، إذ استند إلى حساب تاريخي كان يعتبر عام 4241 قبل الميلاد بداية التقويم المصري، وأضاف إليه 6,177 عاما، ثم أضاف المدة نفسها إلى المستقبل، ليصبح عام 8113 هو الموعد المحدد للكشف عن محتويات السرداب.

من حمام سباحة مهجور إلى كبسولة زمنية

اختار جاكوبس حمام سباحة قديما يقع أسفل مبنى "فيبي هيرست هول" التابع للجامعة، ليكون مقرا للمشروع، مستفيدا من أساساته المقاومة للماء وموقعه المحمي أسفل مبنى حجري.

وبين عامي 1937 و1940، جرى تحويل المسبح المهجور إلى غرفة يبلغ طولها نحو 6 أمتار وعرضها وارتفاعها 3 أمتار لكل منهما.

وجُهزت الحجرة بأرضية خرسانية وجدران مبطنة بألواح خزفية، كما وُضعت العديد من المقتنيات داخل حاويات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومبطنة بالزجاج، ومملوءة بغاز النيتروجين، في محاولة للحد من تأثير الزمن على محتوياتها.

وتولى المخترع والمصور توماس كيموود بيترز مهمة حفظ الوثائق والمعلومات، بمساعدة مجموعة من الطلاب، واستغرق العمل ثلاث سنوات لتصوير الكتب وتحويلها إلى أفلام ميكروفيلم.

من الكتب المقدسة إلى ألعاب الأطفال

تضم المجموعة أكثر من 640 ألف صفحة محفوظة على أفلام الميكروفيلم، تشمل ما يزيد على 800 عمل، من بينها القرآن الكريم والكتاب المقدس وملحمة الإلياذة لهوميروس وكتاب "الجحيم" لدانتي.

لكن المشروع لم يقتصر على الكتب والوثائق، بل حرص القائمون عليه على توثيق تفاصيل الحياة اليومية بكل تنوعها.

فقد شملت المقتنيات لعبة لشخصية دونالد داك، ومكعبات لينكولن الخشبية، ومضربا للذباب، وآلة كاتبة، وسجلا نقديا، وجهاز راديو، وخمسة أنابيب تلفزيونية، فضلا عن أدوات منزلية ودمَيتين للعرض ومحتويات حقيبة يد نسائية.

كما تضمنت المجموعة النسخة الأصلية من سيناريو فيلم "ذهب مع الريح"، وتسجيلات موسيقية وأصوات طيور، إلى جانب تسجيلات لشخصيات تاريخية بارزة، من بينها أدولف هتلر وجوزيف ستالين وبينيتو موسوليني وفرانكلين روزفلت.

ولم تخلُ المجموعة من الطرائف، إذ تضمنت تسجيلا لشخص اشتهر بقدرته على تقليد أصوات الحيوانات، فضلا عن تسجيل صوتي لشخصية باباي البحّار.

تجهيزات لمساعدة إنسان المستقبل

لم يكتفِ القائمون على المشروع بتخزين المقتنيات، بل حاولوا توفير الوسائل التي تمكن سكان المستقبل من الاطلاع عليها والاستفادة منها.

وجُهز السرداب بأجهزة عرض وقارئات للميكروفيلم ومعدات لتشغيل التسجيلات الصوتية، إلى جانب مولد كهربائي يعمل بطاقة طاحونة هوائية، تحسبا لاحتمال اختفاء مصادر الكهرباء في المستقبل.

كما وُضعت عدسة مكبرة بقوة سبعة أضعاف، حتى يتمكن الزوار من قراءة بعض المواد دون الحاجة إلى أجهزة إلكترونية.

وفي المقابل، استُبعدت المقتنيات الثمينة، مثل الذهب والفضة والمجوهرات، تجنبا لإغراء اللصوص باقتحام الغرفة قبل موعد فتحها.

وجاءت جميع المقتنيات عن طريق التبرعات، وشارك في دعم المشروع عدد من الجهات والشخصيات، من بينها الملك غوستاف الخامس ملك السويد وشركة إيستمان كوداك.

رسالة أخيرة قبل إغلاق الباب

في ربيع عام 1940، وبعد اكتمال تجهيز الغرفة وامتلائها بالمقتنيات، أُقيم حفل رسمي لإغلاقها، بحضور شخصيات بارزة، من بينها عمدة أتلانتا ومسؤولون أمريكيون، مع تركيب ميكروفونات لتسجيل وقائع المناسبة.

وكان العالم آنذاك يعيش أجواء الحرب العالمية الثانية، وهو ما انعكس على آخر المواد التي أُضيفت إلى المجموعة، ومن بينها تسجيلات لمراسم الإغلاق وصفحات صحفية توثق أخبار الحرب.

وقبل إغلاق الباب، ترك جاكوبس رسالة للأجيال التي ستفتح السرداب بعد آلاف السنين، قال فيها: "إن العالم منشغل بدفن حضارتنا إلى الأبد، ونحن هنا في هذا السرداب نتركها لكم".

وبعد ذلك، أُغلق الباب المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ باللحام، ليبدأ فصل جديد من رحلة المشروع عبر الزمن.

اكتشاف جديد يعيد المشروع إلى الواجهة

ظل السرداب بعيدا عن الأضواء لعقود، حتى عثر عليه أحد طلاب الجامعة، ويدعى بول هدسون، عام 1970، ما أعاد الاهتمام بالمشروع الذي كاد يُنسى.

وفي عام 1990، ساهم هدسون في تأسيس الجمعية الدولية لكبسولات الزمن، كما حظي السرداب باعتراف موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي أشارت إليه باعتباره أول محاولة ناجحة لدفن سجل يوثق حضارة بشرية بهدف إتاحته للأجيال المستقبلية.

ولا يزال الباب الفولاذي قائما حتى اليوم، ويمكن للزوار الاقتراب منه، لكن الدخول إلى الغرفة يظل ممنوعا، التزاما بالفكرة الأصلية للمشروع.

وعندما طُرح خلال مراسم الإغلاق عام 1940 سؤال بشأن مصير الغرفة إذا تعرض المبنى لغارة جوية، لم يبدُ توماس بيترز قلقا، موضحا أن الحجرة تقع أسفل طبقات سميكة من الحجر، وأن أي انفجار قد يدفعها إلى عمق أكبر تحت الأرض.

واختصر موقفه بعبارة لافتة: "ستُدفن على عمق أكبر، وستُحفظ بشكل أفضل".

وهكذا، يظل "سرداب الحضارة" رسالة مؤجلة من الماضي إلى المستقبل، تحمل بين جدرانها تفاصيل عالم كامل، وتنتظر أن يكتشفها بشر قد يجدون في لعبة طفل أو تسجيل صوتي قديم مفاتيح لفهم الحياة التي عاشها أسلافهم قبل أكثر من ستة آلاف عام.