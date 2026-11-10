لهذه التخصصات.. ناسا تعلن شروطاً جديدة للعمل والإقامة على القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بدء استقبال طلبات الالتحاق بدفعة جديدة من رواد الفضاء المتدربين، للمرة الأولى منذ عام 2024، في إطار استعداداتها للمرحلة المقبلة من استكشاف القمر، والتي تستهدف إرسال بعثات مأهولة للعمل والإقامة على سطحه، تمهيدا لمهمات مستقبلية إلى المريخ.

وتتضمن عملية الاختيار الجديدة تعديلات مهمة على شروط التقديم، أبرزها توسيع قائمة المؤهلات العلمية والمهنية المقبولة، بما يتيح الفرصة أمام الممرضين والأطباء والمتخصصين في طب تقويم العظام، إلى جانب العلماء والمهندسين والطيارين، للانضمام إلى برنامج رواد الفضاء.

تعديلات جديدة على شروط التقديم

كانت ناسا تشترط في السابق حصول المتقدمين على درجة الماجستير على الأقل في أحد التخصصات العلمية أو التقنية، مثل الهندسة والعلوم البيولوجية والفيزياء وعلوم الحاسب.

لكن الوكالة خففت هذا الشرط في عملية الاختيار لعام 2026، وأتاحت استيفاء متطلبات المؤهل العلمي من خلال إتمام عامين على الأقل من الدراسة ضمن برنامج للدكتوراه في تخصص مناسب، أو الحصول على أحد المؤهلات الطبية والمهنية التالية:

الدكتوراه في الطب.

الدكتوراه في طب تقويم العظام.

مؤهل مساعد طبيب.

الدكتوراه في ممارسة التمريض.

مؤهل ممارس تمريض الأسرة.

مؤهل طبي آخر ذي صلة.

ولا تزال الوكالة تشترط امتلاك خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذي صلة، بينما يخضع الطيارون لمتطلبات خاصة تتعلق بعدد ساعات الطيران، وفقا لنوع الطائرة.

وبالنسبة إلى الأطباء، يمكن احتساب فترة التدريب الطبي التخصصي ضمن الخبرة المطلوبة، بشرط استكمالها بحلول يوليو من العام المقبل.

ويمثل إدراج المؤهلات المرتبطة بالتمريض للمرة الأولى تطورا لافتا في معايير اختيار رواد الفضاء، ويعكس أهمية وجود كوادر طبية مؤهلة لدعم المهمات طويلة الأمد، والتعامل مع الاحتياجات الصحية لأفراد الطاقم خلال فترات الإقامة في الفضاء.

قاعدة على القمر ومهمات مستقبلية إلى المريخ

تأتي هذه التغييرات في وقت تكثف فيه ناسا استعداداتها لتنفيذ مزيد من مهمات برنامج "أرتميس"، ضمن خططها طويلة الأمد لإقامة وجود بشري مستدام على سطح القمر.

وقال مدير ناسا، جاريد آيزاكمان، إن الانضمام إلى فريق رواد الفضاء في هذه المرحلة يمثل فرصة استثنائية، مشيرا إلى أن المرشحين الذين سيتم اختيارهم قد تتاح لهم فرصة السير على سطح القمر والعيش والعمل في قاعدة قمرية، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتقنيات اللازمة لإرسال بعثات مأهولة إلى المريخ.

وتستغرق عملية إعداد رائد الفضاء نحو خمس سنوات من بدء التدريب الأولي حتى المشاركة في أول مهمة فضائية، وهو ما يجعل اختيار الدفعة الجديدة مرتبطا بطبيعة المهمات التي تخطط الوكالة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.

موعد التقديم وآلية الاختيار

حددت ناسا يوم 3 ديسمبر 2026 موعدا نهائيا لاستقبال طلبات التقديم، ودعت الأطباء والممرضين والعلماء وغيرهم من أصحاب التخصصات المؤهلة إلى خوض التجربة.

ومن المقرر أن تختار الوكالة نحو 370 مرشحا في المرحلة الأولية، قبل إخضاعهم لمراحل متعددة من التقييم والاختبارات، وصولا إلى اختيار المجموعة النهائية التي ستنضم إلى فريق رواد الفضاء.

وأكدت أبريل جوردان، مديرة اختيار رواد الفضاء في ناسا، أن الوكالة تبحث عن مجموعة متنوعة من المرشحين، يتمتعون بخلفيات علمية ومهنية مختلفة، معتبرة أن تنوع الخبرات والأفكار يمثل عنصرا أساسيا في نجاح المهمات الفضائية.

من جانبه، أوضح سكوت تينغل، كبير رواد الفضاء ورئيس مجلس الاختيار في مركز جونسون التابع لناسا، أن الانضمام إلى فريق رواد الفضاء يتجاوز كونه فرصة وظيفية، إذ يتيح للمشاركين المساهمة في مهمات استكشافية ترسم مستقبل البشرية في الفضاء، وتلهم أجيالا جديدة من العلماء والمهندسين والمستكشفين.

وتعكس التعديلات الجديدة توجه ناسا نحو توسيع قاعدة الكفاءات المشاركة في استكشاف الفضاء، وعدم قصر الفرصة على الطيارين والعلماء التقليديين، في ظل استعداد الوكالة لمرحلة جديدة قد يصبح فيها العيش والعمل على سطح القمر جزءا من واقع المهمات الفضائية المستقبلية.