الشركات تتعمد ذلك.. لماذا تتحطم السيارات الحديثة عند الحوادث؟

قد يبدو مشهد سيارة تحطمت مقدمتها بالكامل إثر حادث مروري أمرا يدعو للقلق، وربما يثير تساؤلات حول مدى متانتها وقدرتها على حماية ركابها، لكن المفاجأة أن هذا التشوه قد يكون أحد أهم العوامل التي ساهمت في إنقاذ حياتهم.

ففي عالم صناعة السيارات الحديثة، لم يعد الهدف هو تصنيع مركبة لا تتأثر بالتصادم، بل تطوير هيكل قادر على امتصاص طاقة الاصطدام وتوجيه تأثيرها بعيدا عن مقصورة الركاب، وهو ما يفسر اعتماد الشركات المصنعة على تقنية "مناطق الانهيار" أو "مناطق امتصاص الصدمات".

مناطق الانهيار.. كيف تتحول الأضرار إلى وسيلة للحماية؟

تعتمد هذه التقنية على تصميم أجزاء محددة من الهيكل الأمامي والخلفي للسيارة بحيث تتحطم تدريجيا عند وقوع التصادم، فتعمل على امتصاص جزء كبير من الطاقة الناتجة عن الاصطدام.

فعندما تتحرك السيارة، فإنها تمتلك طاقة حركية تتزايد بزيادة سرعتها وكتلتها. وعند اصطدامها بجسم آخر، يجب التعامل مع هذه الطاقة بطريقة تقلل من تأثيرها على الركاب.

وهنا تظهر أهمية مناطق امتصاص الصدمات، إذ يسمح تصميمها بانثناء المعدن وتحطمه بصورة مدروسة، ما يزيد الزمن اللازم لتوقف السيارة ويقلل قوى التباطؤ المفاجئ التي يتعرض لها الأشخاص داخلها، وبذلك لا تنتقل قوة التصادم بالكامل إلى مقصورة الركاب، بل يمتص الهيكل الخارجي جزءا من طاقتها من خلال التشوه المبرمج.

لماذا قد تكون السيارة الأكثر تحطما أكثر أمانا؟

من المفاهيم الشائعة والخاطئة أن السيارة التي تحتفظ بشكلها الخارجي بعد الحادث تكون بالضرورة أكثر أمانا من السيارة التي تعرضت لأضرار كبيرة.

لكن الواقع الهندسي مختلف، فقد يكون تحطم مقدمة السيارة وغطاء المحرك مؤشرا على أن مناطق امتصاص الصدمات عملت كما خُطط لها.

والأمر لا يتعلق بمدى الضرر وحده، بل بمكان حدوثه وطبيعته، فالمطلوب أن تتشوه الأجزاء الأمامية والخلفية لامتصاص الطاقة، في حين تظل مقصورة الركاب قوية ومتماسكة قدر الإمكان.

ولهذا تعتمد السيارات الحديثة على معادلة هندسية تجمع بين مناطق قابلة للتشوه وأجزاء أخرى شديدة الصلابة، بما يحقق التوازن بين امتصاص الصدمة والحفاظ على سلامة الركاب.

مقصورة الركاب.. خط الدفاع الأخير

على عكس المقدمة والمؤخرة، تُصمم مقصورة الركاب وفق معايير مختلفة، إذ تُعرف باسم "خلية الأمان"، وتتمثل مهمتها الأساسية في الحفاظ على المساحة الداخلية ومنع انهيار الهيكل حول الركاب أثناء الحوادث العنيفة.

وتستخدم شركات السيارات أنواعا عالية المقاومة من الفولاذ، إلى جانب الأعمدة المدعمة والعوارض الهيكلية المقواة، لتعزيز قدرة المقصورة على مقاومة التشوه والاختراق.

كما تسهم الأبواب والسقف والأرضية والأجزاء المحيطة بالمقصورة في توفير الحماية اللازمة، بالتكامل مع أحزمة الأمان والوسائد الهوائية التي تحد من حركة الركاب وتقلل احتمالات اصطدامهم بالأجزاء الداخلية للسيارة.

5 تقنيات أساسية لحماية الركاب أثناء الحوادث

لا تعتمد سلامة السيارات الحديثة على مناطق التحطم وحدها، بل تقوم على منظومة متكاملة من تقنيات الحماية، أبرزها:

مناطق امتصاص الصدمات الأمامية: تعمل على تشوه مقدمة السيارة تدريجيا لامتصاص طاقة التصادمات الأمامية.

مناطق امتصاص الصدمات الخلفية: تحد من تأثير الطاقة الناتجة عن اصطدام مركبة أخرى بمؤخرة السيارة.

أنظمة الحماية من التصادمات الجانبية: تعتمد على تدعيم الأبواب والأعمدة الهيكلية للحد من اختراق الصدمات إلى المقصورة.

أحزمة الأمان وشدادات الأحزمة: تساعد على تثبيت الركاب وتقليل حركتهم أثناء التصادم.

الوسائد الهوائية: توفر حماية إضافية من خلال تخفيف آثار الاصطدام وتقليل احتمالات التعرض لإصابات خطيرة.

وتعمل هذه التقنيات بصورة متكاملة، إذ لا يمكن لمنطقة امتصاص الصدمات وحدها ضمان سلامة الركاب، كما لا تستطيع الوسائد الهوائية تعويض ضعف التصميم الهيكلي لمقصورة السيارة.

لماذا لا تصنع الشركات سيارات شديدة الصلابة بالكامل؟

قد يعتقد البعض أن استخدام أقوى المواد المتاحة في تصنيع جميع أجزاء السيارة سيجعلها أكثر أمانا، لكن زيادة الصلابة بصورة مبالغ فيها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

فإذا كانت مقدمة السيارة شديدة الصلابة ولا تسمح بامتصاص الطاقة، فقد تتوقف المركبة بصورة أكثر حدة، ما يزيد قوى التباطؤ الواقعة على الركاب.

وفي المقابل، إذا كان الهيكل ضعيفا أكثر من اللازم، فقد يتحطم بسرعة كبيرة، ويؤدي إلى اختراق مقصورة الركاب أو تقليص المساحة المخصصة لبقائهم على قيد الحياة.

وتسعى شركات السيارات إلى تحقيق توازن دقيق بين الصلابة والقدرة على التشوه، من خلال المحاكاة الحاسوبية والاختبارات الفعلية للتصادم، التي تشمل الحوادث الأمامية والجانبية والخلفية، سواء كانت جزئية أو كاملة.

وتزداد أهمية هذه الاختبارات عند وقوع تصادم بين سيارات مختلفة في الحجم والوزن، إذ يتعين على المهندسين مراعاة توافق الهياكل وزوايا الاصطدام وكيفية انتقال قوى التصادم بين المركبتين.

تعكس فلسفة تصميم السيارات الحديثة تحولا مهما في مفهوم الأمان، فلم تعد متانة السيارة تُقاس بقدرتها على الاحتفاظ بشكلها الخارجي بعد الحادث، وإنما بمدى قدرتها على امتصاص طاقة التصادم والحفاظ على المساحة الآمنة داخل المقصورة. وبالتالي، فإن السيارة التي تبدو مدمرة من الخارج قد تكون قد أدت مهمتها بنجاح، بعدما ضحّى هيكلها الخارجي بقدرته على البقاء سليما من أجل حماية من بداخلها.

فالسيارة الآمنة ليست بالضرورة تلك التي لا تتحطم عند التصادم، بل تلك التي تعرف كيف تتحطم في الأماكن الصحيحة حتى تمنح ركابها فرصة أكبر للنجاة.