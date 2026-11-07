قبل إغلاق حقيبتك.. 10 أشياء لا تضعها أبداً في أمتعة الطائرة

مع اقتراب موعد السفر، ينشغل كثيرون بترتيب حقائبهم وتحديد الأغراض التي يحتاجون إليها خلال الرحلة، لكن ما لا ينتبه إليه بعض المسافرين هو أن وضع بعض المقتنيات داخل الحقائب المشحونة بالطائرة قد يعرضها للتلف أو الفقدان أو السرقة، بل إن بعضها قد يشكل خطرا على سلامة الرحلة الجوية.

وفي هذا السياق، حذر تقرير نشره موقع "Islands" الأمريكي من وضع 10 أنواع من الأغراض داخل الأمتعة التي تُسلَّم لشركات الطيران، مشيرا إلى أن بعضها يرتبط بمخاطر تتعلق بالسلامة، بينما قد يؤدي فقدان البعض الآخر إلى مشكلات كبيرة للمسافرين، خاصة إذا كانت أدوية ضرورية أو وثائق سفر أو مقتنيات لا يمكن تعويضها.

بطاريات الليثيوم.. خطر قد يتسبب في اندلاع الحرائق

تتصدر بطاريات الليثيوم وبنوك الطاقة قائمة الأغراض التي ينبغي عدم وضعها في الحقائب المشحونة، نظرا لما تمثله من مخاطر تتعلق باحتمالات ارتفاع درجة حرارتها أو تعرضها لماس كهربائي، وهو ما قد يؤدي إلى اندلاع حريق يصعب التعامل معه داخل عنبر الشحن.

وتشمل هذه الفئة البطاريات الاحتياطية وبنوك الطاقة المستخدمة لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، ويوصي التقرير بحملها داخل حقيبة اليد، مع وضعها في أغلفة واقية تمنع تشغيلها عن طريق الخطأ.

كما ينصح الخبراء بتجنب وضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات والساعات الذكية ضمن الأمتعة المشحونة، حتى وإن كان بعضها مسموحا به وفق ضوابط معينة، بسبب مخاطر التلف أو السرقة أو الفقدان.

المجوهرات والنقود.. لا تترك مقتنياتك الثمينة بعيدا عنك

وحذر التقرير من وضع المجوهرات والساعات الفاخرة والنقود والإكسسوارات مرتفعة القيمة داخل الحقائب المشحونة، نظرا لاحتمالات تعرضها للسرقة أو الفقدان خلال مراحل نقل الأمتعة والتعامل معها داخل المطارات.

وأشار إلى أن بعض شركات الطيران لا تتحمل مسؤولية تعويض المسافرين عن مقتنيات معينة مرتفعة القيمة، وهو ما قد يضاعف خسائرهم حال فقدان الحقائب.

الأدوية والأجهزة الطبية.. حقيبة اليد هي المكان الأكثر أمانا

ومن بين أبرز الأغراض التي يجب الاحتفاظ بها في حقيبة اليد، الأدوية الضرورية والأجهزة الطبية، خاصة الأنسولين وأدوية القلب وضغط الدم وبخاخات الربو إلى جانب أجهزة قياس السكر وأجهزة التنفس أثناء النوم.

وتكمن أهمية ذلك في أن تأخر الحقائب أو فقدانها قد يحرم المسافر من الحصول على علاجه في الوقت المناسب، فضلا عن أن التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة داخل عنبر الشحن قد تؤثر على فعالية بعض الأدوية، خصوصا المستحضرات السائلة والحقن.

وينصح التقرير بالاحتفاظ بالأدوية داخل عبواتها الأصلية المدون عليها بياناتها، لتسهيل الوصول إليها والتعامل معها خلال إجراءات التفتيش الأمني.

جواز السفر ووثائق السفر.. لا تضعها في الأمتعة المشحونة

وشدد التقرير على ضرورة الاحتفاظ بجواز السفر وبطاقة الهوية وتذاكر السفر وتأكيدات الحجوزات والمستندات المهمة في حقيبة شخصية يسهل الوصول إليها.

ففقدان هذه الوثائق أو تأخر الحقيبة التي تحتوي عليها قد يعرقل إجراءات الصعود إلى الرحلات التالية أو تسجيل الدخول بالفنادق أو عبور الحدود، فضلا عن صعوبة استخراج وثائق بديلة أثناء الوجود خارج البلاد.

عبوات الرذاذ والمواد القابلة للاشتعال.. التزم بقواعد السلامة

وتأتي عبوات الرذاذ والمواد القابلة للاشتعال ضمن قائمة الأغراض التي تتطلب حذرا خاصا، ومن بينها مثبتات الشعر ومزيلات العرق البخاخة وبعض المنظفات والمطهرات.

وأوضح التقرير أن التغيرات في درجات الحرارة والضغط قد تؤثر على العبوات المضغوطة، بما يزيد احتمالات التسرب أو التمزق، وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر تتعلق بالاشتعال أو انبعاث الأبخرة الضارة.

كما تختلف القواعد المنظمة لنقل هذه المنتجات وفق طبيعتها وحجمها، لذلك ينصح التقرير بمراجعة تعليمات شركة الطيران والجهات المختصة قبل السفر.

الهدايا التذكارية والعطور.. احذر تلف المقتنيات القابلة للكسر

وحذر التقرير من وضع الزجاجيات والتحف الخزفية والهدايا التذكارية وزجاجات العطور داخل الأمتعة المشحونة، إذ قد تتعرض للكسر نتيجة الصدمات والضغط أثناء عمليات تحميل الحقائب ونقلها.

وقد لا يقتصر الضرر على الغرض نفسه، بل يمكن أن تتسبب السوائل المتسربة في إتلاف الملابس والأجهزة الإلكترونية وبقية محتويات الحقيبة.

وينصح بحمل هذه المقتنيات داخل حقيبة اليد، مع تغليفها جيدا ووضعها في مكان محمي بعيدا عن الصدمات.

الأطعمة سريعة التلف والسوائل.. خطر التسرب والفساد

وأشار التقرير إلى أن اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والأطعمة المنزلية قد تفسد خلال الرحلة، خاصة إذا تعرضت لظروف تخزين غير مناسبة، وهو ما قد يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة أو تسرب محتوياتها وتلويث بقية الأمتعة.

كما تمثل السوائل مشكلة إضافية، إذ قد تتسرب نتيجة تغيرات الضغط أو عدم إحكام إغلاق العبوات، فضلا عن خضوعها لقيود تتعلق بالأحجام وفق قواعد التفتيش الأمني المعمول بها في المطارات.

المقتنيات العائلية والمفاتيح.. تفاصيل صغيرة قد تفسد الرحلة

ولفت التقرير إلى ضرورة الاحتفاظ بالمقتنيات ذات القيمة العاطفية، مثل الهدايا التذكارية والمجوهرات الموروثة ومتعلقات الأحباء، بعيدا عن الحقائب المشحونة، نظرا لصعوبة تعويضها حال فقدانها أو تلفها.

كما نصح بعدم وضع المفاتيح وشواحن الهواتف والأغراض اليومية الأساسية داخل الأمتعة المسجلة، لأن تأخر الحقيبة أو فقدانها قد يضع المسافر في موقف صعب فور وصوله، خاصة إذا لم يتمكن من فتح منزله أو تشغيل سيارته أو شحن هاتفه.

حقيبة اليد.. الحل لتجنب المفاجآت غير السارة

وخلص التقرير إلى أن أفضل طريقة لتجنب كثير من مشكلات السفر تتمثل في التخطيط الجيد لتوزيع الأغراض بين حقيبة اليد والأمتعة المشحونة، مع الاحتفاظ بكل ما هو ثمين أو ضروري أو يصعب تعويضه بالقرب من المسافر.

كما شدد على أهمية مراجعة تعليمات شركة الطيران، قبل تجهيز الحقائب، لضمان الالتزام بقواعد نقل الأمتعة وتجنب المصادرة أو التأخير أو التعرض لمخاطر غير متوقعة، فالقاعدة الأهم قبل السفر: لا تضع في حقيبة الشحن شيئا لا يمكنك تحمل فقدانه أو الاستغناء عنه خلال رحلتك.