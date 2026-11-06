ترفع فاتورة الكهرباء.. 4 أماكن تجنب تركيب تكييف الهواء فيها

مع تزايد الإقبال على أنظمة التكييف "الميني سبليت"، لما توفره من حلول مرنة للتبريد والتدفئة دون الحاجة إلى مجاري هواء تقليدية، يظل اختيار موقع التركيب أحد العوامل الأساسية التي تحدد كفاءة الجهاز واستهلاكه للطاقة وعمره الافتراضي.

استعرض موقع "SlashGear" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أربعة أماكن يُنصح بتجنب تركيب وحدات الميني سبليت فيها، موضحا أن سوء اختيار الموقع قد يؤدي إلى ضعف الأداء، وارتفاع استهلاك الكهرباء، وزيادة الضغط على مكونات الجهاز.

الأماكن المزدحمة بالعوائق

يأتي تركيب المكيف في أماكن تعوق حركة الهواء على رأس الأخطاء الشائعة، إذ تحتاج الوحدة الداخلية إلى مساحة كافية لسحب الهواء وتوزيعه داخل الغرفة بكفاءة.

ووضع الوحدة بالقرب من الأثاث الضخم أو الأرفف أو أي عوائق أخرى قد يحد من تدفق الهواء، ويؤثر سلبا على كفاءة التبريد.

ولا يقتصر الأمر على الوحدة الداخلية، بل يجب أيضا توفير مساحة مناسبة حول الوحدة الخارجية، مع إبعاد النباتات والشجيرات والعشب الكثيف عنها، وتركيبها على قاعدة صلبة ومستقرة تضمن تهوية جيدة.

بالقرب من مصادر الحرارة

يحذر التقرير من تركيب الوحدة الداخلية بالقرب من مصادر الحرارة، مثل المواقد والأجهزة الكهربائية التي تنتج حرارة مرتفعة والمصابيح التي تسخن أثناء التشغيل.

والسبب أن هذه المصادر قد تؤثر في قراءات مستشعر درجة الحرارة، فتجعل المكيف يعتقد أن الغرفة أكثر سخونة من حقيقتها، ما يدفعه إلى العمل لفترات أطول وبجهد أكبر من اللازم.

ولا يؤدي ذلك فقط إلى زيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة، بل قد يسرّع أيضا من تآكل مكونات الجهاز ويقلل عمره التشغيلي.

الجدران الداخلية للمنزل

رغم إمكانية تركيب الوحدة الداخلية في بعض المواقع التي لا تطل مباشرة على الخارج، فإن الجدران الداخلية ليست الخيار الأفضل في معظم الحالات.

ويرجع ذلك إلى أن نظام الميني سبليت يحتاج إلى توصيل الوحدة الداخلية بالوحدة الخارجية عبر مواسير وسيط التبريد (الفريون)، وأسلاك التحكم، وأنابيب تصريف مياه التكثيف.

وعند اختيار جدار داخلي، تصبح عملية تمديد هذه التوصيلات أكثر تعقيدا، وقد تتطلب مسافات أطول وانحناءات إضافية، ما يزيد من تكلفة المواد والتركيب واحتمالات حدوث أخطاء فنية.

لذلك، يُفضل اختيار جدار خارجي يسمح بإنجاز التوصيلات بصورة مباشرة وأكثر سهولة وأقل تكلفة.

بالقرب من غرف النوم وأماكن التجمعات

لا تتعلق معايير اختيار موقع المكيف بالكفاءة الفنية فقط، بل تشمل أيضا راحة السكان.

فعلى مستوى الوحدة الداخلية، يُنصح بتجنب توجيه الهواء مباشرة نحو الأسرّة أو أماكن الجلوس، لأن التعرض المستمر للهواء البارد أو الساخن قد يسبب شعورا بعدم الراحة.

أما الوحدة الخارجية، فمن الأفضل إبعادها عن النوافذ، خصوصا نوافذ غرف النوم، وكذلك عن الشرفات والتراسات وأماكن الجلوس الخارجية، نظرا إلى الضوضاء التي قد تصدر عنها أثناء التشغيل.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع صوت الوحدة الخارجية بصورة غير معتادة قد يكون أيضا مؤشرا على وجود مشكلة تستدعي الفحص والصيانة.

اختيار الموقع الصحيح يحمي المكيف ويوفر الطاقة

وتكشف هذه الأخطاء أن كفاءة مكيف الميني سبليت لا تعتمد على قدراته الفنية أو علامته التجارية وحدهما، بل ترتبط بدرجة كبيرة بظروف التركيب وموقع كل وحدة.

إن مراعاة مسارات تدفق الهواء، والابتعاد عن مصادر الحرارة، وتسهيل تمديدات التوصيل، واختيار مواقع بعيدة عن أماكن النوم والتجمعات، تمثل خطوات أساسية لضمان تشغيل أكثر كفاءة وراحة، والحد من استهلاك الكهرباء وإطالة العمر الافتراضي للجهاز.