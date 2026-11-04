خطر خفي.. لماذا يضع المزارعون مغناطيساً في معدة الأبقار؟

يضع المزارعون مغناطيس داخل معدة الأبقار لحماية الماشية من إصابات خطيرة في الجهاز الهضمي، تنتج عن ابتلاع المسامير والأسلاك والقطع المعدنية المختلطة بالأعلاف أو المنتشرة في مناطق الرعي.

وتُعرف هذه الأجهزة باسم «مغناطيسات الأبقار»، وهي مغناطيسات أسطوانية مخصصة تُعطى للحيوان لتستقر داخل الشبكية، وهي إحدى حجرات معدته الأربع، حيث تحتجز الأجسام الحديدية التي تصل إليها مع الطعام، وتحد من خطر تسببها في إصابات داخلية.

وتكمن المشكلة في طبيعة تغذية الأبقار، فهي من الحيوانات المجترة التي تبتلع الطعام ثم تعيده إلى الفم لمضغه مرة أخرى، وخلال الرعي أو تناول العلف، تبتلع الأبقار أحياناً قطعاً معدنية صغيرة تختلط بالطعام، مثل المسامير والأسلاك والبراغي وأجزاء المعدات الزراعية المكسورة.

وتستقر هذه الأجسام في الشبكية، التي يتميز سطحها الداخلي بتكوين يشبه خلايا النحل، وإذا كانت القطع المعدنية حادة، فإنها تخترق جدارها وتصل إلى الأنسجة المحيطة، مسببة حالة مرضية تُعرف باسم «التهاب الشبكية والصفاق الرضحي»، أو مرض الأجسام الغريبة المعدنية.

وتشمل أعراض هذه الحالة فقدان الشهية، وانخفاض إنتاج الحليب، والحمى، واضطرابات الهضم والشعور بالألم، وتصل في بعض الحالات إلى التهابات ومضاعفات أكثر خطورة.

كيف يعمل مغناطيس الأبقار؟

يُدخل المغناطيس إلى معدة الحيوان باستخدام أنبوب خاص يُمرر عبر الفم، أو أداة بيطرية مخصصة لإيصاله إلى الشبكية، وبمجرد استقراره فيها، يجذب القطع الحديدية التي تبتلعها البقرة ويحتجزها بالقرب منه، ما يحد من حركتها ويقلل احتمالات اختراقها جدار الشبكية والتسبب في إصابات داخلية.

ولا يمنع هذا الإجراء الأبقار من ابتلاع الأجسام المعدنية، بل يساعد على الحد من الأضرار التي تسببها بعد وصولها إلى المعدة، كما أن فعاليته تقتصر على المواد التي تنجذب إلى المغناطيس، ولا تشمل جميع أنواع المعادن.

إجراء وقائي لا يغني عن الرعاية البيطرية

يُستخدم مغناطيس الأبقار إجراءً وقائياً، خصوصاً في تربية أبقار الحليب، التي تتعرض لابتلاع أجسام معدنية أثناء تناول الأعلاف أو الرعي في مناطق تنتشر فيها المخلفات المعدنية.

ومع ذلك، لا يغني استخدامه عن تدابير الوقاية الأخرى، مثل إزالة القطع المعدنية من الأعلاف ومناطق الرعي، وفحص المعدات الزراعية وصيانة الأسوار لمنع وصول هذه الأجسام إلى طعام الحيوانات.

كما أن المغناطيس لا يعالج الإصابات التي وقعت بالفعل، ولذلك تحتاج الأبقار التي تظهر عليها أعراض المرض إلى تقييم بيطري لتحديد العلاج المناسب.

المغناطيس الذي يستقر داخل معدة البقرة ليس مجرد وسيلة غير مألوفة، بل أداة وقائية تساعد على احتجاز الأجسام الحديدية المبتلعة وتقليل خطر إصابة الجهاز الهضمي للحيوان.