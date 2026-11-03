خلايا دم حمراء في حفرية ديناصور

عثر علماء على ما يعدونه أقوى دليل حتى الآن على ​وجود خلايا دم في حفرية ديناصور داخل عظم الساق اليمنى لديناصور متوسط الحجم ‌كان يعيش ​في البرازيل قبل نحو 115 مليون سنة خلال العصر الطباشيري.



وحدد الباحثون بنى مجهرية عدة في عظم ديناصور من نوع (أراتاسوروس موسيوناسيونالي)، والتي يبدو أنها خلايا دم حمراء متحجرة.

وعثروا أيضاً على أدلة كيميائية تتعلق بمكون رئيسي لهذه الخلايا، وهو جزيء حيوي يحتوي على الحديد يسمى (هيم) ويرتبط بالهيموغلوبين الذي يمنح الدم لونه الأحمر.



ويقدر طول هذا الديناصور ذي القدمين بنحو ‌3.1 أمتار. ونشرت الدراسة الاثنين في دورية «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم».



وعلى عكس العظام الصلبة والأسنان، ​نادراً ما تكون الأنسجة الرخوة، ‌مثل العضلات والريش، محفوظة ​في الحفريات. أما الخلايا الموجودة في سوائل ⁠الجسم، مثل الدم، فمن النادر جداً العثور عليها في الحفريات.

