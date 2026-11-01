الذكاء الاصطناعي يصنع أناقتك من خزانتك

أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا بلاتفورمس بدون إعلان، تطبيقاً جديداً للموضة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي باسم ستايل سكيتش، يساعد المستخدمين على تنسيق إطلالاتهم باستخدام الملابس التي يمتلكونها بالفعل.

يرتبط التطبيق بمنصة التواصل الاجتماعي إنستجرام المملوكة لشركة ميتا لإنشاء خزانة ملابس افتراضية استناداً إلى الصور التي سبق للمستخدم نشرها، كما يتيح إضافة قطع ملابس يدوياً؛ سواء من خلال التقاط صورة، أو تسجيل مقطع فيديو قصير، أو رفع صور من معرض الصور على الهاتف.



كما يقترح تطبيق ستايل سكيتش تنسيقات ملابس اعتماداً على الموجود خزانة ملابس المستخدم بما يتناسب مع أسلوبه الخاص. ووفقاً لوصف التطبيق، يمكن للمستخدمين تجربة هذه التنسيقات على «نموذج واقعي يطابق شكل الجسم ولون البشرة».

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى خبير وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا رصد وجود هذا التطبيق حالياً في كل من إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، ويعمل على الأنظمة التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي. أو. إس. ولم تعلق ميتا على هذه الأنباء، في حين من غير المعروف ما إذا كانت الشركة تعتزم توفير تطبيق ستايل سكيتش على نطاق أوسع.

يذكر أن هناك عدة تطبيقات تسمح بالفعل باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تحويل محتويات خزانة ملابسهم إلى نسخة رقمية وتصور تنسيقات جديدة لهذه الملابس، ومن بينها شركات ناشئة مثل ألتا.

كما يوفر تطبيق صور غوغل أو غوغل فوتوز أدوات تتيح للمستخدمين تحويل صور ملابسهم إلى نسخة رقمية، يمكنهم من خلالها ابتكار أفكار لتنسيقات ملابس جديدة.



وللمنافسة في ظل وجود خيارات مماثلة في السوق، لن تعتمد ميتا على حداثة الفكرة فحسب، بل ستركز بشكل أكبر على دمج التطبيق مع منصة تبادل الصور إنستغرام ؛ حيث يمتلك المستخدمون بالفعل سجلاً مصوراً لأسلوبهم الشخصي في الملبس.



ووفقاً لوصف تطبيق ستايل سكيتش، يمكن للمستخدمين اختيار قطعة محددة من خزانتهم والحصول على أفكار جديدة لتنسيق ملابسهم استناداً إلى تلك القطعة، بدلاً من الاعتماد على اقتراحات عشوائية.