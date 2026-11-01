ذيله يزداد طولاً.. ماذا رأى رائد فضاء فوق سماء أفريقيا؟

في مشهد استثنائي من الفضاء، وثّق رائد فضاء تابع لوكالة ناسا لحظة تفكك جسم مضيء في الغلاف الجوي للأرض فوق غرب أفريقيا، أثناء وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، في واقعة أثارت تساؤلات بشأن طبيعة الجسم، وما إذا كان نيزكا أم حطاما فضائيا يحترق خلال عودته إلى الأرض.

والتقط رائد الفضاء كريس ويليامز الصور في 27 أبريل 2026، بينما كان يترقب وصول مركبة الشحن الروسية "Progress MS-34" التابعة لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" غير أن المشهد الذي لفت انتباهه لم يكن المركبة المنتظرة، بل كان جسما شديد السطوع يشق طريقه عبر الطبقات العليا من الغلاف الجوي، قبل أن ينقسم إلى أجزاء صغيرة متوهجة.

ووصف ويليامز المشهد، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "رأيت ذيله يزداد طولا، ثم يتفكك إلى وابل من القطع الصغيرة.. لقد كان عرضا ضوئيا مذهلا".

ناسا لم تحسم هوية الجسم

ورغم الصور اللافتة التي التقطها رائد الفضاء، لم تتمكن وكالة ناسا حتى الآن من تحديد طبيعة الجسم بشكل قاطع، وتشير الاحتمالات إلى أنه قد يكون نيزكا تفكك أثناء مروره بالغلاف الجوي، أو قطعة من الحطام الفضائي احترقت خلال عودتها إلى الأرض.

ووفقا للمعلومات المتاحة، تدخل عشرات الأطنان من المواد النيزكية الغلاف الجوي للأرض يوميا، ويتسبب احتراق بعضها في ظهور كرات نارية شديدة السطوع، قبل أن تتلاشى أو تتفكك إلى شظايا أصغر.

من جانبه، رجّح ويليامز أن يكون الجسم الذي شاهده قطعة من حطام فضائي أو قمرا صناعيا تفكك أثناء عودته إلى الغلاف الجوي، كما لم يستبعد أن يكون جزءا من الصاروخ الذي أطلق مركبة الشحن الروسية التي كان ينتظر وصولها.

الحطام الفضائي.. مشاهد لافتة ومخاطر متزايدة

وتدور حول الأرض عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية ومراحل الصواريخ وبقايا المهمات الفضائية، ومع عودة بعض هذه الأجسام إلى الغلاف الجوي، يؤدي الاحتكاك بالهواء إلى ارتفاع حرارتها وظهورها في صورة مسارات ضوئية متوهجة، قبل أن تتفكك إلى أجزاء.

وتُظهر ثلاث صور التقطها ويليامز من محطة الفضاء الدولية، بفواصل زمنية تتراوح بين 30 و40 ثانية، تطور المشهد من ظهور الجسم المضيء إلى تفككه في الغلاف الجوي، لتوثّق واحدة من اللحظات النادرة التي تكشف جانبا مذهلا من الظواهر التي تحدث فوق كوكب الأرض.