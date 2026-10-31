مصر.. وفاة وإصابة 34 شخصاً في حادث تصادم بالجيزة

لقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب 25 آخرون اليوم السبت في حادث تصادم بالطريق الأوسطي بالجيزة، وفق بلاغ أمني مصري.

وقالت غرفة عمليات النجدة إنها تلقت بلاغا صباح اليوم من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطى بوجود تصادم بين حافلة (ميكروباص) محملة بالعمال متوسط أعمارهم من 15 إلى ـ20 عاما بالطريق الأوسطى تقاطع محور الضبعة، وتبين وفاة تسعة عمال وإصابة 25 آخرين.

وأشارت إلى أنه تم نقل المتوفين والمصابين إلي المستشفى، ورفع حطام الحادث من أعلي الطريق.

وتحفظت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة على سائق السيارة الميكروباص المتسبب في الحادث حيث يتلقى العلاج ضمن المصابين في المستشفى.