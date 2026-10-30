علامة مرورية غريبة على الطرق.. ماذا تعني هذه الإشارة؟

قد تبدو للوهلة الأولى مجرد علامة مرورية غريبة تشبه الساعة الرملية، لكنها تحمل تحذيرا مهما قد يجنب السائقين مواقف خطرة على الطريق، فهذه الإشارة لا علاقة لها بالوقت أو حساب الدقائق، وإنما تنبه إلى وجود تضييق في الطريق أمام السائق، أو الاقتراب من جسر لا يتسع لمرور أكثر من سيارة واحدة في الوقت نفسه.

وتُستخدم هذه العلامة، المعروفة بإشارة "الطريق الضيق" (Narrows)، لتحذير قائدي المركبات من تغير مفاجئ في عرض الطريق، خاصة عند الاقتراب من الجسور التي تكون أضيق من الطريق المتصلة به، وفي مثل هذه المواقع، قد لا تتوافر مساحة كافية لعبور مركبتين في اتجاهين متعاكسين في اللحظة نفسها، ما يجعل الانتباه المسبق والالتزام بقواعد أولوية المرور أمرا ضروريا لتجنب التصادم.

وتظهر الإشارة عادة على جانبي الطريق، بحيث يتمكن السائقون القادمون من الاتجاهين من رؤيتها والاستعداد للتضييق قبل الوصول إليه، كما قد تأتي بتصميم مختلف، يشبه نصف الساعة الرملية من أحد الجانبين، مع خط رأسي مستقيم في الجانب الآخر، للإشارة إلى أن التضييق سيحدث في جهة محددة من الطريق، وليس في عرضه بالكامل.

ما الفرق بين علامة الجسر الضيق والطريق الضيق؟

رغم التشابه في الغرض التحذيري، هناك اختلاف بين الحالتين، فعلامة الجسر الضيق تنبه إلى وجود جسر محدود العرض، ويقتصر التضييق عادة على المسافة التي يشغلها الجسر، بينما تشير علامة الطريق الضيق إلى انخفاض أكثر امتدادا في عرض الطريق، وقد تظهر عند الانتقال من طريق ذي مسارين إلى طريق أقل عرضا بمقدار قدمين على الأقل.

كيف يجب أن يتصرف السائق عند رؤية العلامة؟

تتطلب هذه الإشارة من السائقين اتخاذ احتياطات واضحة، تبدأ بتخفيف السرعة والانتباه إلى حركة المركبات القادمة من الاتجاه المقابل، مع تجنب محاولة تجاوز السيارات أو الدخول إلى منطقة التضييق دون التأكد من توافر مساحة كافية.

وفي حالة الجسر الضيق، تكون الأولوية للمركبة التي وصلت إليه أولا، بينما ينبغي عند تضييق الطريق إفساح المجال للمركبات الموجودة في المسارات الأخرى قبل الاندماج معها والخروج من المسار الذي يتقلص عرضه.

وقد تُستخدم إلى جانب هذه العلامة تحذيرات إضافية، مثل الخطوط القطرية باللونين الأصفر والأسود على بعض الأجسام أو على سطح الطريق، لزيادة وضوح منطقة الخطر، لكنها ليست موجودة في جميع المواقع.

وتكمن أهمية هذه الإشارة في أنها تمنح السائق فرصة للاستعداد قبل الوصول إلى نقطة التضييق، وتساعد على تجنب المناورات المفاجئة والازدحام والحوادث، لذلك، فإن فهم معناها والتعامل معها بهدوء والتزام يظل جزءا أساسيا من القيادة الآمنة.