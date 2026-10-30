ربطة عنق صنعت أيقونة.. الحقيقة الغامضة وراء شعار شيفروليه

أكثر من قرن مضى على ظهور شعار شيفروليه الشهير، ومع ذلك لا تزال قصة تصميمه الحقيقي محاطة بالغموض، فالشعار الذي يعرف عالمياً باسم "ربطة العنق" أو Bowtie ارتبط بالعلامة الأمريكية منذ عام 1913، لكن السؤال الذي بقي بلا إجابة حاسمة هو: من أين جاءت فكرته؟

تعود بدايات القصة إلى ويليام كرابو ديورانت، أحد مؤسسي شيفروليه، الذي قدّم الشعار بالتزامن مع طرازات الشركة لعام 1914، وكان ديورانت أحد أبرز رجال صناعة السيارات الأمريكية في بدايات القرن العشرين، إذ أسس جنرال موتورز عام 1908، قبل أن يغادر الشركة إثر أزمات مالية، ثم يعود إلى عالم السيارات ليؤسس Chevrolet Motor Company عام 1911 بالتعاون مع سائق السباقات السابق لويس شيفروليه.

لكن أصل الشعار نفسه فتح الباب أمام عدة روايات متنافسة.

إحدى أشهر الروايات تقول إن ديورانت شاهد تصميماً لافتاً على ورق جدران أثناء إقامته في فندق بباريس، فأعجبه إلى درجة أنه احتفظ بجزء منه، معتقداً أن الشكل يصلح ليكون شعاراً لسيارة.

رواية أخرى جاءت من ابنته مارجري ديورانت، التي ذكرت في مذكراتها أن والدها كان مولعاً برسم التصاميم أثناء جلوس الأسرة إلى مائدة الطعام، وأن شعار شيفروليه ربما وُلد ببساطة من أحد رسوماته خلال عشاء عائلي.

لكن فرضية ثالثة أضافت مزيداً من الغموض، فقد قالت أرملة ديورانت، كاثرين، إن زوجها شاهد تصميماً في صحيفة خلال رحلة عائلية إلى ولاية فرجينيا عام 1912، ورأى أنه يصلح شعاراً لشيفروليه.

هذه الرواية دفعت المؤرخ كين كوفمان إلى البحث في الصحف القديمة، ليعثر على إعلان منشور عام 1911 لمنتج وقود صغير يحمل اسم Coalettes. اللافت أن الإعلان استخدم شكلاً مائلاً يشبه إلى حد كبير "ربطة العنق" التي أصبحت لاحقاً رمز شيفروليه، ما أثار احتمال أن يكون ديورانت قد استوحى منه التصميم.

وهناك تفسير رابع يرتبط بمؤسس الشركة الآخر، لويس شيفروليه، المولود في سويسرا، وبحسب هذه النظرية، قد يكون الشعار تعديلاً بصرياً مستوحى من العلم السويسري.

وبين ورق جدران فندق في باريس، ورسمة عابرة على مائدة العشاء، وإعلان قديم في صحيفة أمريكية، والعلم السويسري، يبقى الأصل الحقيقي لشعار شيفروليه لغزاً لم يُحسم حتى اليوم.

أما المؤكد، فهو أن الشعار ظهر في إعلان بصحيفة The Washington Post في 2 أكتوبر 1913، ليبدأ بعدها رحلة تجاوزت القرن ويصبح واحداً من أكثر شعارات السيارات شهرة وتميزاً حول العالم.