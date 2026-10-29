روبوت يتسبب في حادث ويهرب من المكان

أصيب عدد من الأشخاص في حادث سير غير عادي في إستونيا. وفي العاصمة تالين، وقع تصادم عند تقاطع طرق بين حافلة نقل عام وروبوت ذاتي القيادة مخصص لتوصيل الطلبات، حسبما ذكرت الإذاعة الإستونية، الأربعاء. وتردد أن مركبة التوصيل الصغيرة لم تتوقف عند الضوء الأحمر ودخلت التقاطع، وفقاً للروايات التي جمعتها شركة «تي إل تي» تالين للنقل، التي نشرت مقطع فيديو للتصادم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولتجنب الاصطدام، قام سائق الحافلة بالضغط على الفرامل فجأة، ما أدى إلى سقوط العديد من الركاب الواقفين داخل الحافلة. وقالت شركة النقل إن ما يصل إلى تسعة أشخاص أصيبوا. من ناحية أخرى، تم دفع روبوت التوصيل عبر الطريق جراء الاصطدام، ثم غادر مكان الحادث بعد ذلك.

وقال أندريه نوفيكوف عضو مجلس إدارة «تي إل تي»، للإذاعة الإستونية: «هرب الروبوت، إذا جاز التعبير. لقد انطلق ببساطة بعد الاصطدام». وقال «بيبي افيكسو» من شركة «ستارشيب تكنولوجيز» المصنعة لروبوتات التوصيل، إن الشركة اتصلت بالشرطة وبدأت تحقيقاً داخلياً لتحديد الظروف الدقيقة للحادث. وقال أفيكسو: «من المؤسف للغاية وقوع مثل هذا الحادث»، مضيفاً أن السلامة هي الأولوية القصوى للشركة.

يذكر أن الروبوتات التي تصنعها شركة «ستارشيب» تستطيع حمل ما يصل إلى 15 كيلوجراماً لمسافة 5 كيلومترات. وفي إستونيا، تعمل الروبوتات بشكل ذاتي تماماً على الأرصفة لتوصيل البقالة أو الوجبات أو الطرود. وتستخدم هذه السيارة عدة كاميرات لمراقبة محيطها. وكان آخر حادث تصادم تم الإبلاغ عنه بين روبوت توصيل وحافلة ركاب، قد وقع في أبريل 2020.

