«رُبّ ضارّة نافعة».. زجاج متجر فرنسي يتحدى الكسر ليشعل دعاية صينية

تحوّل مقطع فيديو يُظهر محاولات متكررة لتحطيم واجهة متجر في فرنسا إلى مادة ترويجية غير متوقعة لشركة صينية متخصصة في الزجاج الأمني، بعدما أظهرت اللقطات لوحا زجاجيا يتشقق تحت الضربات العنيفة، لكنه يظل متماسكا ويمنع اختراق الواجهة.

واجتذب المقطع اهتماما واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعادت شركة Hengxinfeng Special-Glass Co. Ltd. نشره للترويج لمنتجاتها المقاومة للكسر، مستفيدة من مشهد بدا وكأنه اختبار عملي لقدرة الزجاج على تحمل الصدمات. لكن لم يتأكد بصورة مستقلة أن الواجهة الظاهرة في الفيديو من تصنيع الشركة نفسها.

ضربات متكررة وشروخ من دون انهيار

تُظهر اللقطات المتداولة أشخاصا ملثمين يوجهون ضربات متكررة إلى واجهة زجاجية باستخدام قضبان معدنية وأدوات ثقيلة، إلى جانب ركلها وإلقاء أجسام صلبة باتجاهها. ومع تتابع الضربات، تتشكل على سطح الزجاج شقوق متشابكة تشبه شبكة العنكبوت، لكنه لا ينهار بالكامل، ما يحول دون دخول المهاجمين عبر الواجهة.

وربطت بعض المنشورات والتقارير المشهد بمتجر «لويس فويتون» في باريس، إلا أن هوية الموقع الذي صُوّر فيه المقطع المتداول، وكذلك الشركة التي صنعت الزجاج الظاهر فيه، لم تتأكدا بصورة مستقلة. كما لم تُعلن المواصفات الفنية للواجهة أو نتائج اختبارات تثبت مستوى مقاومتها.

شركة صينية تستثمر في انتشار المقطع

استغلت شركة Hengxinfeng Special-Glass Co. Ltd. الانتشار الواسع للفيديو، وأعادت نشره على منصات التواصل الاجتماعي في سياق الترويج لمنتجاتها من الزجاج الأمني. وتقع الشركة في مقاطعة خنان الصينية، وتعمل في مجال تصنيع أنواع من الزجاج المصمم لتحمل الصدمات وتوفير مستويات مرتفعة من الحماية.

وبذلك، تحولت اللقطات إلى فرصة تسويقية لافتة؛ فبدلًا من إعلان تقليدي يُظهر المنتج في ظروف مصطنعة، انتشر مقطع يوثق محاولة تحطيم واجهة حقيقية، ما دفع المستخدمين إلى تداول الفيديو والتساؤل عن نوع الزجاج وقدرته على مقاومة الضربات.

كيف يبقى الزجاج متماسكا رغم تشققه؟

يمكن لبعض أنواع الزجاج الرقائقي الأمني أن تتشقق من دون أن تتحطم إلى شظايا متساقطة؛ إذ تتكون من طبقات زجاجية تفصل بينها مادة وسيطة تساعد على إبقاء الأجزاء المتكسرة متماسكة بعد تعرضها للصدمات.

وتختلف قدرة الزجاج على مقاومة الكسر والاختراق وفقا لسماكته، وعدد طبقاته، ونوع المادة الوسيطة، وطريقة تثبيته في الإطار. لذلك، فإن ظهور الشقوق مع بقاء اللوح في مكانه لا يكفي وحده لتحديد نوع الزجاج أو إثبات أنه مضاد للرصاص أو مطابق لمعيار أمني معين.