ماذا تعني علامة "X" الصفراء أعلى أعمدة الكهرباء؟

قد تمر أعمدة الكهرباء وخطوط الهاتف دون أن تلفت انتباه المارة والسائقين، لكنها تحمل أحيانا علامات تحذيرية ذات أهمية كبيرة، لا سيما تلك المثبتة في أماكن مرتفعة لا يلاحظها معظم الأشخاص من الأرض.

ومن بين هذه العلامات، تبرز إشارة صفراء مربعة يتوسطها حرف "X" أسود، وهي علامة مخصصة في الأساس لطياري الطائرات والمروحيات التي تنفذ عمليات تفتيش خطوط الكهرباء وصيانتها، وفقا لتقرير نشره موقع SlashGear.

تحذيرات موجهة إلى الطيارين والطائرات المسيّرة

تُعرف هذه الإشارة باسم "علامة التحذير للدوريات الجوية"، وتُستخدم للتنبيه إلى تقاطعات خطوط الكهرباء، والتغيرات المفاجئة في ارتفاعها، أو انحراف مسارها.

وتكتسب هذه العلامات أهمية خاصة خلال رحلات الفحص والصيانة التي تُنفذ على ارتفاعات منخفضة، إذ تساعد الطيارين على متابعة مسار الخطوط بوضوح، وتقلل احتمالات الاصطدام بها أو فقدان القدرة على تحديد اتجاهها، خصوصا في ظروف الطقس السيئ وضعف الرؤية.

ولا يقتصر دورها على الطائرات والمروحيات، بل أصبحت مهمة أيضا مع التوسع في استخدام الطائرات المسيّرة لتنفيذ عمليات التفتيش الجوي، رغم أن اصطدام هذه الطائرات بالأسلاك قد يشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات الموجودة على الأرض.

لماذا تختلف عن الكرات البرتقالية والبيضاء؟

قد يخلط البعض بين علامة "X" الصفراء والكرات البرتقالية والبيضاء التي تُثبَّت على بعض خطوط الكهرباء، لكن لكل منهما وظيفة محددة.

فالكرات الملونة تُستخدم لجعل الأسلاك أكثر وضوحا أمام الطائرات والمروحيات التي قد تعبر المنطقة، بينما تستهدف علامة "X" الطيارين الذين يتتبعون خطوط الكهرباء أثناء عمليات الفحص والصيانة، أو ينقلون الفنيين إلى مواقع مرتفعة يصعب الوصول إليها بوسائل أخرى.

وتُعد المروحيات من الوسائل المهمة التي تعتمد عليها شركات الكهرباء لفحص الخطوط المتضررة وتحديد الأعطال، بما يتيح تسريع أعمال الإصلاح والصيانة.

معايير خاصة لتركيب العلامات التحذيرية

بحسب التقرير، تضع إدارة الطاقة في المنطقة الغربية الأمريكية (WAPA)، التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، إرشادات لتركيب هذه العلامات وتحديد مواقعها.

وعندما يتغير اتجاه خط الكهرباء بزاوية تبلغ 45 درجة أو أكثر، تشترط الإرشادات المذكورة تركيب أربع علامات تحذيرية، على أن توضع العلامة الأولى على مسافة لا تقل عن 500 قدم، أي نحو 152 مترا، قبل العمود أو الهيكل الذي يحدث عنده تغير الاتجاه، لمنح الطيارين وقتا كافيا للاستعداد.

وقد تتضمن تجهيزات الأعمدة أيضا أسهما تحذيرية تشير إلى المخاطر أو التغيرات في مسار الخطوط، إلى جانب علامات تحدد المسافات بالأميال، لمساعدة أطقم الفحص الجوي على معرفة مواقعها بدقة أثناء تنفيذ مهامها.

علامة صغيرة تحمي الأرواح

على الرغم من أن هذه العلامات قد تبدو بسيطة وغير مهمة بالنسبة إلى المارة، فإنها تؤدي دورا أساسيا في تعزيز سلامة العاملين في قطاع الكهرباء وأطقم الفحص الجوي.

ففي بيئة عمل تنطوي على مخاطر متعددة، مثل التحليق بالقرب من أسلاك الكهرباء والعمل على ارتفاعات شاهقة، يمكن لإشارة تحذيرية واضحة أن تساعد في تجنب حوادث خطيرة، وتمنح الطيارين والفنيين معلومات ضرورية لإنجاز مهامهم بأمان أكبر.