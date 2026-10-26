الشقق السكنية.. لماذا كان السكن في الطابق العلوي عقاباً؟

قبل آلاف السنين من ظهور ناطحات السحاب والمدن الحديثة، أدرك الرومان أن التوسع الرأسي هو الحل لمواجهة الازدحام السكاني، فابتكروا نموذجا مبكرا للشقق السكنية الجماعية عُرف باسم الإنسولا (Insulae) ، وهو ما جعل روما من أوائل المدن في التاريخ التي اعتمدت السكن متعدد الطوابق على نطاق واسع.

لكن خلف هذه الفكرة العمرانية المتقدمة كانت تختبئ حياة يومية شاقة، اتسمت بالاكتظاظ والحرائق المتكررة والإيجارات المرتفعة والمخاطر التي قد تودي بحياة السكان في أي لحظة.

مساكن الفقراء في مدينة الأثرياء

على خلاف الصورة الشائعة لروما التي تبرز القصور الرخامية والفيلات الفخمة، عاش معظم سكان العاصمة الرومانية في مبانٍ سكنية مكتظة تضم متاجر في الطابق الأرضي وشققا وغرفا للإيجار في الطوابق العليا.

وكانت المفارقة أن السكن في الأدوار العليا، الذي يُعد اليوم رمزا للفخامة، كان الأقل قيمة آنذاك بسبب غياب المصاعد وصعوبة الوصول إليه، لذلك فضّل الأثرياء الطوابق الأولى، بينما اضطر الفقراء إلى السكن قرب الأسطح.

وتفاوتت أوضاع السكان داخل هذه المباني، فبينما عاشت عائلات كاملة في غرف ضيقة للغاية، ضمت بعض العمارات، خاصة في مدينة أوستيا الساحلية، شققا واسعة ومريحة مزودة بساحات داخلية وزخارف معمارية متطورة.

ضغط سكاني دفع روما إلى البناء العمودي

مع تحول روما إلى أكبر مدينة في العالم القديم، تدفق إليها المهاجرون بحثا عن العمل والتجارة والغذاء، ما أدى إلى ارتفاع عدد السكان إلى نحو مليون نسمة بحلول القرن الثاني الميلادي.

وفي ظل محدودية الأراضي وغياب وسائل البناء الحديثة، وجد الرومان أن الحل الوحيد يتمثل في تشييد مبانٍ سكنية مرتفعة تستوعب الأعداد المتزايدة من السكان.

ويُعد هذا التوجه من أقدم محاولات الإسكان الجماعي المنظم في التاريخ، حيث انتشرت عشرات الآلاف من مباني "الإنسولا" في أنحاء المدينة، لتصبح الشكل السكني الأكثر شيوعا بين عامة السكان.

الخرسانة الرومانية.. سر التفوق الهندسي

استندت تلك النهضة العمرانية إلى الخرسانة الرومانية الشهيرة، التي كانت تُصنع من الجير والرماد البركاني، ما منح المباني متانة استثنائية وقدرة على التحمل.

ولم تقتصر استخدامات هذه التقنية على العمارات السكنية، بل ساهمت أيضا في بناء الموانئ والحمامات العامة والمدرجات والقباب الضخمة التي لا يزال بعضها قائما حتى اليوم.

تجارة العقارات وثروات الإيجار

كما هو الحال في المدن الحديثة، تحولت العقارات في روما إلى مصدر هائل للثروة.

واستغل عدد من كبار الأثرياء الطلب المتزايد على السكن لتحقيق أرباح ضخمة من الإيجارات، ومن بينهم ماركوس ليسينيوس كراسوس الذي جمع ثروته من شراء المباني المتضررة وإعادة تأهيلها وتأجيرها.

وأصبحت المضاربة العقارية جزءا من المشهد الاقتصادي للعاصمة، حيث ارتفعت قيمة الأراضي داخل المدينة بشكل كبير مقارنة بالمناطق الريفية المحيطة.

حياة محفوفة بالمخاطر

ورغم نجاحها في استيعاب النمو السكاني، لم تكن الحياة داخل هذه المباني سهلة أو آمنة.

فالتشققات والانهيارات الجزئية كانت شائعة، كما شكّلت الحرائق خطرا دائما بسبب استخدام المشاعل الزيتية والمواد القابلة للاشتعال في البناء.

ودفعت هذه المخاطر السلطات الرومانية إلى إنشاء فرق متخصصة لمكافحة الحرائق وفرض قيود على ارتفاع المباني وتحسين معايير البناء، خاصة بعد الحريق الكبير الذي اجتاح المدينة في عهد الإمبراطور نيرون.

غياب الخصوصية والخدمات الأساسية

كما افتقرت معظم الشقق إلى مستويات الراحة المعروفة اليوم، فلم تكن المياه تصل إلى الطوابق العليا، وكان السكان يعتمدون على النوافير العامة لجلب احتياجاتهم اليومية.

أما النوافذ فغالبا ما كانت تفتقر إلى الزجاج، فيما لجأ كثير من السكان إلى شراء الطعام الجاهز من الأكشاك المنتشرة في الشوارع بدل الطهي داخل المنازل.

وكانت مشكلة التخلص من النفايات المنزلية من أبرز التحديات، إذ اعتاد بعض السكان إلقاء محتويات أواني الفضلات مباشرة من النوافذ إلى الشارع، ما دفع السلطات إلى سن قوانين تفرض التعويض على المتسببين في أي أضرار تنتج عن هذه الممارسات.

أوستيا.. الوجه الأكثر تحضرا

ورغم الصورة القاتمة للحياة في بعض أحياء روما، تكشف الآثار المكتشفة في مدينة أوستيا، الميناء الرئيسي للإمبراطورية، عن نموذج أكثر تقدما وتنظيما.

فقد ضمت المدينة مباني سكنية متطورة أتاحت لسكانها الوصول بسهولة إلى الأسواق والحمامات العامة وأماكن العبادة والعمل، في تجربة عمرانية تشبه إلى حد بعيد مفهوم "المدينة القابلة للمشي" الذي تتبناه بعض المدن الحديثة اليوم.

أزمة قديمة لا تزال مستمرة

تكشف تجربة روما أن تحديات الإسكان الحضري ليست وليدة العصر الحديث. فقبل ألفي عام، واجه الرومان المشكلات نفسها التي تعاني منها المدن الكبرى حاليا، مثل، الازدحام السكاني، وارتفاع الإيجارات، والمضاربة العقارية، وصعوبة توفير مساكن مناسبة للجميع.

ورغم أن الرومان لم يحلوا أزمة السكن نهائيا، فإنهم كانوا من أوائل الشعوب التي أدركت أن المدن الكبرى لا يمكن أن تستمر بالاعتماد على المنازل الفردية فقط، واضعين بذلك الأسس الأولى للحياة السكنية العمودية التي أصبحت اليوم واقعا لمليارات البشر حول العالم.